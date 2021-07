Porziņģis pauž gatavību pārstāvēt Latvijas izlasi Pasaules kausa finālturnīrā

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Dalasas "Mavericks" spēlētājs Kristaps Porziņģis kopīgi vienojies ar Latvijas Basketbola savienību (LBS), ka šajā augustā nepiedalīsies Pasaules kausa priekškvalifikācijas kārtas spēlēs, taču vēlas ar izlasi piedalīties 2023. gadā gaidāmajās meistarsacīkstēs, sarunā ar Latvijas Televīziju apstiprināja liepājnieks.

Kristaps Porziņģis pēc savas otrās sezonas Dalasas "Mavericks" komandā jau labu laiku dzīvo netālu no dzimtās Liepājas esošajā Jūrmalciemā. Neskatoties uz brīžiem sarežģīto sezonu, basketbolists apliecina, ka tāpat ikdienā spēj izbaudīt dzīvi.

"Man patīk tas, ko es daru," Latvijas Televīzijai stāsta Porziņģis. "Man patīk gan pozitīvie brīži – tie, protams, ir viegli –, gan arī negatīvie brīži kā kritika un lietas, kuras jāpārvar. Es izbaudu to visu procesu un izaicinājumus."

"Man ir citas lietas, pie kurām es pieturos un kuras mani ikdienā padara priecīgu. Tas nav tikai, kā man veicas basketbolā vai kāds man ir līgums. Tas viss man arī varētu nebūt un es tāpat atrastu veidu, kā būt priecīgs par dzīvi un ar pozitīvu redzējumu," atklāj basketbolists.

Basketbolistam šī bija jau sestā sezona NBA, lai gan vienu no tām viņš pilnībā izlaida krustenisko saišu savainojuma dēļ. Porziņģis piekrīt, ka šo gadu laikā ne tikai iemācījies intervijās izteikties ļoti uzmanīgi, bet arī pārlieku nedomāt par mediju publikācijām, kuras top pēc viņa izteikumiem.

Viņa pārstāvētajai "Mavericks" komandai izslēgšanas spēles noslēdzās pirmajā kārtā, kad tā izšķirošajā spēlē piekāpās sāncenšiem Losandželosas "Clippers". Porziņģis "play-off" spēlēs gan samierinājās ar ierobežotu lomu, vidēji mačā gūstot 13,1 punktus un sagrābjot 5,4 atlēkušās bumbas, ko plašāk aprakstīja arī medijs MVP. Pats spēlētājs atzīst, ka izslēgšanas spēlēs nerādīja tādu sniegumu, ar kādu būtu vēlējies izcelties.

""Play-off" spēles ir laiks, kad gribi izdarīt vēl vairāk nekā regulārajā sezonā. Man bija pretējais. Es tiku nolikts stūrī, man tika iedots uzdevums, ko pildīt. Es to arī kā kareivis pildīju. Bija grūti to pieņemt. Neesmu pieradis pie tā, ka manu lomu tik ļoti samazina. Kad es to pieņēmu, nebija grūti spēlēt, atdot laukumā visu un sadzīvot ar rezultātu. Vinnē vai zaudē, ja es izdarījis maksimumu, vari mierīgi gulēt. Nav jādomā par spēli, vai varēji kaut ko citu izdarīt," klāsta kurzemnieks.

"Beigās jau kāds ir jāvaino. Man bija mazāk punktu, metienu gandrīz uz pusi mazāk. Protams, ka es būšu vainīgais. Tā tas ir. Bet es par to nepārdzīvoju. Kad pārbraucu mājās, ģimenei teicu – neiespringstiet, viss taču ir kārtībā."

"Man nesanāca izcilākā sezona. Man šī tagad ir pirmā vasara kopš esmu atguvies no pirmās lielās traumas, kuras laikā varu ielikt daudz darba, jo esmu vesels. Varu kārtīgi strādāt gan fiziskā, gan basketbola ziņā un būt gatavs uz nākamo sezonu. Esmu priecīgs un gatavs ielikt kārtīgu darbu, lai atgādinātu visiem, uz ko esmu spējīgs," pārliecību pauž centra pozīcijas spēlētājs.

Porziņģis nav garām palaidis 20. februārī aizvadīto 2022. gada Eiropas čempionāta atlases turnīra spēli pret Bulgārijas izlasi, kurā Latvijas valstsvienība negaidīti piekāpās un zaudēja cerības kvalificēties finālturnīram. Tādējādi izlasei secen gājuši jau divi lieli turnīri pēc kārtas.

"Tā bija sāpīga diena. Tā gadījās. Jebkas var notikt vienā spēlē. Ja būtu septiņu spēļu sērija, mēs Bulgāriju vinnētu 4-1. Sanāca smags zaudējums. Ejam uz priekšu un cenšamies būt labāki," uz nākotni lūkojas basketbolists, kurš uzsvēra, ka arī šādi mēdz noslēgties spēles starp dažāda līmeņa komandām.

Latvijas basketbola izlase pirmdien 17 kandidātu lokā uzsāka gatavošanos 2023. gada Pasaules kausa priekškvalifikācijas kārtas spēlēm, kuras augustā norisināsies Rīgā. Izlases rīcībā no četriem basketbolistiem, kuri aizvadītajā sezonā spēlēja NBA, ir vien Dāvis Bertāns.

"Mēs vienojāmies, ka man šī vasara ir svarīga," par abpusēji pieņemto lēmumu stāsta Porziņģis. "Man jāliek darbs, lai būtu gatavs nākamajai sezonai. Man šī ir pirmā vasara ilgā laikā, kad esmu pilnībā vesels un varu pie visa piestrādāt. Mēs visi ticam, ka džeki izdarīs, kas jāizdara un vinnēs komandas, kas jāvinnē. Vienojāmies par tādu kopsaucēju."

Basketbolistam tūlīt pat tika taujāts, vai viņu varēs sagaidīt ierindā 2023. gada Pasaules kausa izcīņā, ja Latvijas izlase tam kvalificēsies.

"Obligāti! Ja tas pat būs sezonas laiks, es braukšu," nosmej Porziņģis.

Jau ziņots, ka pēc ievērojamām izmaiņām "Mavericks" kluba treneru un kluba vadības rindās ceturtdien vietējai presei tika stādīts priekšā galvenais treneris Džeisons Kids un ģenerālmenedžeris Niko Herisons. Porziņģis atzina, ka šobrīd nedomā, vai viņa NBA ceļš turpināsies tieši Dalasā.

"Nevaru pārāk koncentrēties uz to, kas varētu notikt vai nenotiks," atbildēja sportists, kura domas šobrīd nomāc individuālais darbs.

Latvijas izlases rindās Kristaps Porziņģis nav spēlējis kopš 2017. gada rudens, kad viņš ar valstsvienību pēc sīva zaudējuma topošajiem čempioniem Slovēnijas valstsvienībai ieņēma piekto vietu Eiropā. Latvijas valstsvienības dalību atlases turnīros gan ievērojami apgrūtinājusi Starptautiskās basketbola federācijas (FIBA) sistēma, kvalifikācijas turnīru spēlēm noritot NBA sezonas laikā, kā arī reti pulcējot ULEB Eirolīgas spēlētājus.