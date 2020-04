LFF aizmāršības dēļ Gorkšs joprojām ir patiesais labuma guvējs 'Latvijas Futbola aģentūrā'

Vienā no Latvijas Futbola federācijas (LFF) izveidotajiem SIA - "Latvijas Futbola aģentūra" - joprojām kā patiesais labuma guvējs norādīts Kaspars Gorkšs, lai gan pirms pusgada viņu atstādināja no biedrības prezidenta amata. Visticamāk, ka notikušais ir LFF aizmāršība, nevis apzināta darbība, tomēr tā nav pirmā reize, kad futbola vadībai piemirstas veikt nepieciešamās darbības dokumentu sakārtošanā.

LFF ir īpašniece trijās SIA - "Latvijas Futbola aģentūra", "Futbola aģentūra" un "Mācību un treniņu centrs "Staicele"" ("MTC Staicele"). Atgādinām, ka pagājušajā nedēļā Valsts Ieņēmumu dienests (VID) veica kratīšanu LFF. Neoficiāli zināms, ka kratīšana ir veikta saistībā ar finanšu darījumiem pašā LFF un minētajos trijos uzņēmumos.

Nepieciešamība zināt uzņēmumu patiesos labuma guvējus (PLG) nosaka Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums. 2019. gada 17. oktobrī LFF biedri ārkārtas kongresā lēma par Gorkša atstādināšanu no amata, bet uzreiz Uzņēmumu reģistrā (UR) nākamajā dienā parādījās ieraksts, ka bijušais Latvijas izlases kapteinis ir kļuvis par SIA " Latvijas Futbola aģentūra" patiesā labuma guvēju.

Lai gan "Latvijas Futbola aģentūrā" (100% īpašnieks ir LFF) izmaiņas nav veiktas kopš minētā datuma, pašai LFF tas nav traucējis veikt izmaiņas UR ierakstos. Pērnā gada 30. oktobrī par vienīgo paraksstiesīgo personu apstiprināts ģenerālsekretārs Edgars Pukinsks, bet pie ailītē par PLG ir ieraksts "juridiskās personas patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams".

"Latvijas Futbola aģentūra ir 2011. gadā LFF dibināta SIA. Saskaņā ar likumu, gadījumos, kad SIA īpašnieks ir biedrība, pie patiesā labuma guvējiem norāda biedrības augstāko vadību, tādēļ Uzņēmumu reģistrs veica atbilstošu ierakstu, norādot mani, kā LFF prezidentu, par patiesā labuma guvēju," portālam "Delfi" skaidroja Gorkšs. "Šim gan pēc likuma vajadzēja būt nomainītam 14 dienu laikā pēc manas atstādināšanas no LFF prezidenta amata. To nevaru izdarīt es, to var izdarīt tikai pati SIA, iesniedzot atbilstošu iesniegumu UR. Nedomāju, ka neizdarītās izmaiņas ir kāda ļaunprātība, drīzāk paviršība vai aizmāršība. Ceru, ka federācija un Latvijas Futbola aģentūra, lai arī ar nokavēšanos, izdarīs izmaiņas un ievēros likumu."

"Kādēļ Gorkšs joprojām ir PLG? Labs jautājums," portālam "Delfi" sacīja LFF ģenerālsekretārs Pukinsks. "Par "Latvijas Futbola aģentūru" sākām vēl runāt, kad nebija VID pārbaudes, bet faktu piefiksējām paši tikai tagad (kad sākās VID pārbaudes). Jāatzīst, ka neviens to nebija skatījies un pētījis. Protams, ka jāveic izmaiņas un to darīsim."

Abos pārējos LFF izveidotajos SIA, par kuriem šobrīd "interesējas" VID, nav norādīti patiesā labuma guvēji. "Futbola aģentūrai" šobrīd rit maksātnespējas process un tai nav norādīts PLG, bet pie "MTC Staicele" ir veikts ieraksts - "Juridiskās personas patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams".

Jāpiebilst, ka gan LFF, gan visām trijām meitas firmām pēdējā laikā ir vēl arī citas "problēmas" ar VID – visām četrām minētajām organizācijām bijuši nodokļu parādi. Martā LFF bija nepilni 24 000 eiro nodokļu parāds, bet aprīlī futbola federācijai tā vairs nav. "Futbola aģentūra", kas – pēc bijušā valdes locekļa Vladimira Žuka teiktā – jau gadiem neveic saimniecisku darbību, šogad pēkšņi uzradies nodokļu parāds nepilnu 200 eiro apmērā. Tikmēr "Latvijas Futbola aģentūra" martā kļuvusi par parādnieku un nodokļus nav nomaksājusi 3545,44 eiro.

Šī nav pirmā reize, kad LFF neizpilda likuma prasības saistībā ar izmaiņām pašā biedrībā. 2019. gada vasarā no LFF izlēma aiziet ģenerālsekretārs Edgars Pukinsks, kurš bija viena no divām paraksttiesīgajām personām. Vairāk nekā mēnesi UR netika veiktas izmaiņas, kaut gan likums to pieprasa veikt 14 dienu laikā. LFF šo misēkli skaidroja ar to, ka ""ģenerālsekretāra prombūtnes laikā šis jautājums nebija prioritārs". Tikai pēc portāla "Delfi" intereses un Pukinska paša iesnieguma nelielā problēma tika atrisināta.

Savukārt oktobrī LFF ilgāku laiku nespēja sakārtot dokumentāciju pēc Gorkša atstādināšanas, tādējādi uz gandrīz divām nedēļām bija paralizēts biedrības darbs. LFF ilgāku laiku meklēja variantus, kā atjaunot normālu funkcionēšanu, līdz ģenerālsekretāra amatā izlēma atgriezties Pukinsks. LFF valde atrada iespēju, kā Pukinsku reģistrēt UR kā paraksttiesīgo personu un UR izmaiņas veica 30. oktobrī.

Tiesa, arī šo reģistrāciju pavada aizdomu ēna. LFF valde un Pukinsks toreiz medijiem skaidroja, ka pie UR vērsās, jo radusies "force majeure" situācija (biedrībai nav paraksttiesīgas personas), tomēr juridiski Gorkšs tobrīd vēl bija LFF prezidents. Pretēji solītajam, LFF vienlaicīgi neiesniedza UR lūgumu svītrot Gorkšu kā prezidentu un apstiprināt Pukinsku kā ģenerālsekretāru.

"Kavējas LFF ārkārtas kongresa protokola fiksēšana, tāpēc nolēmām atsevišķi iesniegt dokumentus. Notiek juridisku jautājumu precizēšana šajā lietā, tad tiks savākti nepieciešamie paraksti un iesniegsim visu UR," 2019. gada oktobra nogalē skaidroja Pukinsks.

Gorkšs juridiski UR bija reģistrēts kā LFF prezidents līdz pat 12. novembrim, kad – nepilnas divas nedēļas pēc termiņa - beidzot tika veiktas izmaiņas. Saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likuma 21.pantu ziņas, uz kuru pamata izdarāmi jauni ieraksti reģistrā, kā arī likumā noteiktie dokumenti iesniedzami reģistra iestādei 14 dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas dienas.