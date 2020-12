'MVP': 'slaucamie' vecāki, 'Dinamo' uzbrucēja grēksūdze un kāpēc Kivičs vērtīgāks par Zatleru

Lai svētkus varētu svinēt pie baltiem galdautiem un ar baltām domām, labāk negācijas izkraut un atstāt aiz durvīm – otrpus slieksnim. Neapzināti, taču laikam jau likumsakarīgi, pagājušajā nedēļā ko tādu darīja arī MVP – izklājot uz ekrāna dažādas sprādzienbīstamas vielas un asus priekšmetus no Latvijas sporta arsenāla.

'Slaucamie vecāki'. Ienesīgās blēdības jauniešu futbolā un basketbolā

Foto: Lauris Vīksne/F64

Kā "slauc" jauno spēlēt gribētāju vecākus hokejā, noskaidrojām jau pirms mēneša. Turpinājums būs interesants tiem, kuru bērni trenējas basketbolā un futbolā. Jo atšķiras mērogs un varbūt metodika, taču naivi domāt, ka atšķiras tikumi. Citējot klasiķus: dzīvot, tā sacīt, ir labi, bet labi dzīvot – vēl labāk... Raksts, kas pagājušajā nedēļā izsauca plašu rezonansi, raisot daudz diskusiju par to, kāpēc nepareizi šķiet pareizi, bet pareizi šķiet neiespējami...

Kurucs čempions, Porziņģis – pretendents? NBA pirmssezonas pirmie vērtējumi un prognozes

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Līdz jaunās NBA sezonas sākumam varam skaitīt ne vairs dienas, bet jau stundas. Latviešu leģions lielajā līgā nav mainījies – trīs komandas, četri uzvārdi –, toties krietni pamainījies konteksts – ietvars, kurā katrs no viņiem darbosies. Sablenderējot starpsezonas veikumu ar pārbaudes spēlēs redzēto, Rihards Zeilis salicis pa plauktiem, kas sagaida katru no mūsējiem – kopainā un detaļās.

Amerikānis Krievijas līgā... Tims Sestito mēģina aizmirst Rīgas 'Dinamo' piedzīvoto

Foto: Romāns Kokšarovs/F64

2017. ir gads, ko Tims Sestito labprāt svītrotu no atmiņas – 32 gadu vecumā tas kļuva par pēdējo viņa spēlētāja karjerā. Tukši solījumi, neizmaksātas algas, Normunda Sējēja lēmums pašam nostāties uz galvenā trenera komandtiltiņa un katastrofāli rezultāti uz ledus. "Nebija jau kam pasūdzēties – biju amerikānis Krievijas līgā, nevienu neinteresēja, kas man sakāms..." teic bijušais uzbrucējs, tagad ugunsdzēsējs. Jau no tālienes turpinot sekot komandas un bijušo partneru gaitām, Rīgas "Dinamo" likteni viņš salīdzina ar plūstošajām smiltīm – kas satver, ievelk sevī, un katra izmisīgā kustība tikai straujāk tuvina nāvei...

Turpinot rakstu sēriju par to, kā sporta spēles bērnu un jauniešu līmenī brīžiem ne tām godīgākajām metodēm mēģina balstīties uz vecāku makiem, ļaundaru lomā vairākās ainās izvirzījušies treneri. Taču nekas nav tikai melns vai tikai balts. No kurienes nelāgajai praksei aug kājas un kāpēc trenera vērtība pie mums tiek mērīta tik kroplīgi, savā komentārā izsvēris Raimonds Rudzāts. Armands Puče tikmēr meklē atbildi uz jautājumu: ko darīt Rīgas "Dinamo" klubam situācijā, kad neveiksmi cieš centieni ne tikai hokeja laukumā, bet arī hibrīdkara frontes līnijā. Jā, un paskaidro arī to, kāpēc Pētera Skudras skalps šajā brīdī būtu muļķīgākais risinājums.

Kas gaidāms "MVP"

Nākamajā kā jau svētku nedēļā – mēģināsim iztikt bez lielām negācijām. Sagaidīsim kādu diezgan skaļu ziņu Latvijas sportā, pastāstīsim par kādu izcilu latvieti, kas zem svešas valsts karoga ieguvis visaugstākos titulus gan ar valstsvienību, gan individuāli, nopūtīsim simts svecītes, pieminot kādu pasaules sportā ļoti svarīgu vīru, kā arī pieskaitīsim pie izcilajām kādu komandu, kas deviņdesmito gadu vidū laikrakstu pirmajās lappusēs spēja iecelt zāles volejbolu. Nu, labi, jāatzīstas – neskatoties uz svētku noskaņām, vēl neliksim mierā arī tos, kas iedzīvojas uz jauno sportistu rēķina.