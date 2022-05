IIHF spēka rangs: Latvijai piedāvā veidot kopīgu komandu ar Somiju

Starptautiskā hokeja federācija (IIHF) pēdējo reizi pirms 2022. gada pasaules čempionāta izslēgšanas spēlēm atjaunojusi savu spēka rangu, Latvijas hokeja izlasei saglabājot desmito pozīciju.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Latvijas valstsvienība daļēji nenopietnajā IIHF rangā jau iepriekš ieņēma desmito pozīciju. Šajā vietā Latvijas izlase arī noslēdza pasaules čempionātu, IIHF savā rangā ievērojot oficiālo pozīciju sadalījumu no devītās līdz 16. vietai.

Rangā veiktas atsauces uz vārdu spēli ap Viljama Nīlandera uzvārdu un vārdu "kneel" ["mesties ceļos"], Matiasa Plahtas skaisto vārtu guvumu pret Šveices izlasi, Dilana Kozensa iesauku "Darba zirgs no Vaithorsas", gaidāmo ceturtdaļfināla spēli starp Slovākiju un Somiju, ASV izlases pēdējo zeltu 1960. gadā, Dānijā notikušā pasaules čempionāta talismanu Dakliju un dāņu fiasko spēlē pret Slovākiju, Latvijas un Somijas pieteikumu organizēt 2023. gada čempionātu, Austrijas Alpos uzņemto mūziklu "Mūzikas skaņas" un vienu no tajā izpildītajām dziesmām ("Sixteen Going on Seventeen"), Francijas izlases sakāvi pret Kanādu.

IIHF spēka rangs (24. maijs).

1. Somija: Jautrs fakts – vārdā "Tampere" atrodams vārds "komanda" ["team"].

2. Šveice: Jau ar pirmo maiņu mēs devalvēsim viņu valūtu.

3. Zviedrija: Metaties ceļos Nīlandera priekšā!

4. Vācija: Plahta pieliecoties, iekļūst labāko momentu klipos.

5. Kanāda: "Darba zirgs no Vaithorsas" ir īsts talants.

6. Čehija: Mēs – zaudēt Somijai. Slovāki – paturi manu aliņu.

7. ASV: Pēdējo reizi izcīnījām zeltu gadā, kurā piedzima Larijs Kings.

8. Slovākija: Kuru ziemeļvalsti tagad pieveikt ar 7:1?

9. Dānija: Daklijs izdēja olu.

10. Latvija: Klau, Somija? 2023. gadā veidojam komandu Latsomvija?

11. Austrija: Iztiekam bez jokiem par "Mūzikas skaņām", labi?

12. Francija: Kanāda mums lika dejot pie "Mambo No. 5".

13. Norvēģija: Bjērns Dēli nav sajūsmā.

14. Kazahstāna: Nav svarīgi, kā sāc turnīru, bet gan kā noslēdz to 14. vietā.

15. Itālija: Divi vārdi – "Euro 2020".

16. Lielbritānija: "Man ir 16 gadi un drīz kļūs 17".