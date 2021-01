Bondars piedāvā Rēzeknē aizvadīt pasaules čempionāta spēles

Saeimas deputāts Mārtiņš Bondars (AP) rosina izskatīt Rēzekni kā vienu no 2021. gada pasaules čempionāta hokejā norises vietām, ja Starptautiskā ledus hokeja federācija (IIHF) saglabās Latvijai rīkošanas tiesības.

2021. gada pasaules čempionāts hokejā sākotnēji bija plānots Minskā un Rīgā. Pieaugot spriedzei un spiedienam uz IIHF par Minskas kandidatūras neatbilstībiu saistībā ar Baltkrievijā notiekošajo netsabilo politisko situāciju valstī, IIHF atņēma Minskai tiesības rīkot čempionātu. Galējo lēmumu par 2021. gada pasaules čempionāta norisi IIHF sola pieņemt tuvākā laikā.

Vēl pirms IIHF lēmuma Saeimas Ārlietu komisija pirmdien pieņēma paziņojumu, kurā neatbalsta pasaules čempionāta rīkošanu Baltkrievijā un atbalstot Latvijas gatavību pilnībā uzņemties sacensību norisi. Pēc IIHF lēmuma šim paziņojumam vairs nebija nozīmes, bet formāli tas bija iekļauts Saeimas ceturtdienas, 21. janvāra, plenārsēdes darba kārtībā. Pirms deputāti nobalsoja par jautājuma izslēgšanu no dienas kārtības, jo tas nav aktuāls, vārdu lūdza Bondars.

"Ļoti cienītā Saeimas priekšsēdētājas kundze! Ļoti cienītās kolēģes! Augsti godātie kolēģi! Es noteikti esmu par to, lai šis te lēmuma projekts tiktu izslēgts no dienaskārtības tāpēc, ka pēc būtības tas vairs nav aktuāls, bet vēlos vienlaicīgi arī teikt, ka es esmu par to, lai valdība, skatot hokeja čempionāta norisi Latvijā, izskatītu ne tikai Rīgu kā iespējamo vietu, kur notiks šis te čempionāts, bet arī izskatītu iespēju.. varbūt ir iespējams organizēt Rēzeknē, kas simboliski būtu daudz atbilstošāk nekā Rīgā," savā runā teica Bondars. "Un tas nozīmē... Nu mēs esam devuši līdzekļus... mēs esam devuši līdzekļus Olimpiskajam centram, mēs zinām, ka hokeja čempionāts notiek Latvijā, zinām, ka tā nav tikai Rīga, zinām, ka tā ir visa nodokļu maksātāju nauda. Tāpēc lūgums izskatīt iespēju šo te gan federācijai, gan valdībai šo te čempionāta daļu, kas bija paredzēta Baltkrievijā, izskatīt iespēju noorganizēt Rēzeknē."

"2006. gadā Rīgā nekvalificējās būt par NATO samita galvaspilsētu, bet Rīgā samits notika. Es domāju, ka visu var, ja grib," piebilda deputāts.

Sākotnēji bija paredzēts, ka Minskā un Rīgā risinās apakšgrupu sacensības un pirmās izslēgšanas spēles, bet izšķirošā posma mači notiek Baltkrievijas galvaspilsētās. Latvijas valdības pēc Minskas kandidatūras svītrošanas apliecināja, ka joprojām ir gatava rīkot Rīgā paredzētās sacensības. Savukārt visas čempionāta rīkošana būtu lielas papildus izmaksas un nav skaidrs, kura puse šīs izmaksas varētu segt.

Rīgā paredzētās 2021. gada pasaules čempionāta spēles notiks "Arēnā Rīga", bet, lai Latvijas galvaspilsēta kvalificētos visām prasībām, "Daugavas" stadionā šobrīd notiek treniņu ledus halles būvniecība.

Olimpiskajā centrā "Rēzekne" ir iekārtots ledus laukums, kura izmēras ir 60x30 metri. Šajā laukumā 529 skatītāju sēdvietas.