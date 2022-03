'MVP': Artūra Irbes sarkanās līnijas, toksiskais Ovečkins un latviešu sportisti karā

Rit trešā nedēļa, kopš lielākā daļa Eiropas bijusi spiesta pa īstam pārvērtēt, kas dzīvē ir svarīgs, bet kas – pilnīgi nieki un putekļi. Graudus no sēnalām nodalījis katrs no mums, un arī pagājušajā nedēļā sporta medija MVP fokusā arvien bija tikai viena tēma.

'Šī ir iespēja. Vai nu tagad, vai...' Artūrs Irbe par krieviem, karu un sarkanajām līnijām

Foto: Dmitrijs Suļžics/F64

Artūrs Irbe nebija sniedzis intervijas jau pāris gadus. Atzīst – jutis, ka viņa pateiktā vārda vērtība devalvējusies, un vērtības, par kurām patiešām gribētu runāt, cilvēkiem zaudējušas aktualitāti. Taču 24. februāra rīts mainīja arī viņa dzīvi. No draudiem un ieroču žvadzināšanas Krievija pārgāja pie darbiem – iebrūkot Ukrainā, pārvēršot ellē miljoniem cilvēku dzīves un pagriežot pasaules vēstures stūres ratu pagaidām vēl nezināmā virzienā. "Ukraiņi šobrīd izcīna mūsu brīvību," intervijā MVP atzīst izcilais hokeja vārtsargs. Hokejs šajā sarunā gan paliek fonā.

Asiņainā draudzība. Vai Ziemeļamerikas sporta sabiedrība 'atcels' Ovečkinu?

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Aleksandra Ovečkina īpaši tuvās attiecības ar Krievijas varas eliti ir publiski atrādītas jau gadiem, viņš jau sen darbojies kā viens no t.s. "Putin Team" līderiem un ir šīs kustības dibinātājs. Tieši Aleksandrs pēc veiksmīga pasaules čempionāta no Volodjas prēmijā varēja izprasīt jaunus auto visiem komandas spēlētājiem, bet uz pieņemšanu pie Dmitrija Medvedeva ierasties pludmales iešļūcenēs. Un tieši tagad, kad krievu hokejists dodas pēc vērtīgākā NHL rekorda – šī draudzība kļuvusi ne tikai toksiska, bet potenciāli "nāvējoša". Taču, ja patīk vizināties ar ragaviņām, jārēķinās – pašam tās būs jāvelk atpakaļ kalnā.

No cīņas par medaļām līdz cīņām frontē. Latvijas sportisti Otrajā pasaules karā

Foto: Latvijas Sporta muzeja krājums/DELFI kolāža

Šodien Ukrainā par karavīru kļuvis ikviens, kam ir drosme, apņēmība un jebkādas iemaņas – jo karš sauc aizstāvēt sevi, savu ģimeni, valsti un brīvību. Ieroci rokā ņem ne tikai karavīri, bet arī juristi, pastnieki, šoferi, IT speciālisti, mūziķi... Un profesionāli sportisti. Diemžēl šādus laikus ne reizi vien piedzīvojusi arī Latvija, un arī tad sporta ļaudis nav palikuši pasīvu vērotāju lomā. Starp tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju, kas Otrajā pasaules karā piedalījās Sarkanās armijas vai Vācijas karaspēka rindās, bija arī simtiem Latvijas sportistu, kuri vēl neilgi pirms nonākšanas frontē startēja sacensībās un tiecās sasniegt savus sportiskos mērķus arēnās un stadionos. Arī slavenības.

Un turpinot iesākto tēmu – aizvadītajā nedēļā sīkāk pastāstījām par ukraiņu sportistiem, kas šobrīd stājušies savas dzimtenes sardzē. Bokseri, biatlonisti, futbolisti, loka šāvējas – loks it ļoti plašs, un diemžēl vairākiem kara laukā jau nācies atstāt dzīvību... Pārējā pasaule cenšas palīdzēt, kā prot, un viens no mēģinājumiem atmodināt Krievijas cilvēkus ir dažādas sankcijas. Cik dziļi Krievijas nauda bija iesūkusies pasaules sporta organismā un kā patlaban notiek attīrīšanās no tās – par to Ingrīdas Upītes raksts nedēļas nogalē.

Kas gaidāms "MVP"

Diemžēl sarkanarmijas pēcteču plosīšanās Ukrainas zemē turpinās un kļūst arvien necilvēcīgāka un trulāka, tāpēc kara tēma MVP slejas nepametīs. Uzklausīsim viedokļus par to, kā reaģējusi Latvijas sporta sabiedrība un kā izturēties pret tiem, kas arvien izliekas neredzam notiekošo, ar kādu no tiem mēģināsim arī aprunāties, lūkosim nodefinēt sekas, ko krievu karakuģa došanās vieglā pastaigā pa dzimumlocekli atstās un Latvijas sporta vidi un saimi, un noteikti ne to vien. Notikumi mainās, un MVP neatpaliks.