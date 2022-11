Latvijas florbolisti pasaules čempionāta pirmajā mačā zaudē Čehijai

Latvijas vīriešu florbola izlase sestdien Cīrihē pasaules čempionāta finālturnīra pirmajā spēlē ar rezultātu 3:6 (0:3, 2:1, 1:2) zaudēja Čehijas valstsvienībai.

Latvijas izlases labā vārtus guva Klāvs Jansons, Pēteris Trekše un Morics Krūmiņš.

Jau spēles 52.sekundē viens no Čehijas izlases līderiem Mareks Benešs ar metienu no vārtu priekšas panāca 1:0 pretinieku labā. Mača 12.minūtē latvieši pēc pārtraukuma atgriezās ar vēl vieniem zaudētiem vārtiem, 2:0 čehu labā panākot Matejam Havlasam, kurš trīs minūtes pirms perioda beigām vēl vairāk nostiprināja pretinieku vadību.

Tuvojoties otrā perioda un mača vidum, Jansons vairākumā ar metienu no vārtu priekšas samazināja pretinieku pārsvaru. Arī nākamo vairākumu latvieši realizēja, Trekšem piecas minūtes pirms trešdaļas beigām panākot 2:3. Pāris minūtes vēlāk uz Latvijas izlases vārtiem tika nozīmēts soda metiens, kuru Benešs realizēja - 4:2.

Trešajā periodā pēc nospēlētām 54 sekundēm Krūmiņš no aizvārtes panāca 3:4, bet pusminūti vēlāk Josefs Ripars atjaunoja divu vārtu pārsvaru. Latvijai spēlējot ar tukšiem vārtiem, divas minūtes pirms pamatlaika beigām 6:3 panāca Mikulāšs Krbecs.

Svētdien Latvija krustos nūjas ar Zviedriju, bet pirmdien stāsies pretī Vācijai. Šo komandu savstarpējā spēlē sestdien uzvarēja Zviedrija - 19:4 (5:0, 6:3, 8:1).

A apakšgrupā cīnās Norvēģija, Slovākija, Šveice un Somija, C apakšgrupā spēkojas Kanāda, Igaunija, Taizeme un Singapūra, bet D apakšgrupā ir Polija, Dānija, Filipīnas un Austrālija.

Apakšgrupā komandas spēlēs katra ar katru. A un B grupu pirmo divu vietu īpašnieces uzreiz iekļūs ceturtdaļfinālā, bet trešās un ceturtās pozīcijas īpašniecēm būs duelēšanās ar otrā ešelona katras grupas divām spēcīgākajām izlasēm.

Valstsvienības sastāvā ir iekļauti divi vārtsargi, septiņi aizsardzības spēlētāji un vienpadsmit uzbrucēji. Vislielākā pārstāvniecība no vietējiem klubiem izlasē ir čempionvienībai Cēsu "Lekringam" - četri spēlētāji. Pa trim florbolistiem ir no "Lielvārde"/"Fat Pipe" un Talsu NSS/"Krauzers", divi no "Ķekavas", bet pa vienam no Kocēnu "Rubenes" un "Valmieras" komandām. Vēl seši pieteikumā iekļautie florbolisti spēlē ārvalstu klubos.

Izlases kapteiņa lomu pilda Artis Raitums, kura karjerā šis ir jau devītais šāda līmeņa turnīrs. Sastāvā ir iekļauti četri pieaugušo pasaules čempionāta debitanti - Gustavs Griezītis, Daniels Jānis Anis, Valters Kalnietis un Jēkabs Keišs.

Latvijas vīriešu izlase Starptautiskā florbola federācijas (IFF) pasaules rangā šobrīd ieņem piekto pozīciju un šāda vieta tika izcīnīta arī iepriekšējos divos finālturnīros Prāgā un Helsinkos.

Latvijas florbolisti piedalījušās visos 13 līdz šim notikušajos pasaules čempionātos un augstākais sasniegums ir sešas reizes iegūtā piektā pozīcija (2006., 2008., 2010., 2014., 2018., 2020.).

Pasaules čempionāta finālturnīrs Šveices pilsētās Cīrihē un Vintertūrā norisināsies līdz 13.novembrim.

Latvijas vīriešu florbola izlases sastāvs pasaules čempionāta finālturnīram:

Vārtsargi: Markuss Plūdums ("Lekrings"), Jānis Salcevičs ("Lielvārde"/"Fat Pipe");

Aizsargi: Morics Krūmiņš (Somijas "Nokian KrP"), Artūrs Jurševskis ("Lekrings"), Jānis Ragovskis, Gustavs Griezītis (abi - Somijas "Koovee"), Armands Savins, Oskars Tutāns (abi - "Lielvārde"/"Fat Pipe"), Ralfs Orste ("Ķekava");

Uzbrucēji: Pēteris Trekše (Somijas TPS), Artis Raitums, Toms Akmeņlauks, Valters Kalnietis (visi - Talsu NSS/"Krauzers"), Rolands Kovaļevskis (Somijas "Koovee"), Edgars Puriņš, Andris Rajeckis (abi - "Lekrings"), Kevins Šmits ("Valmiera"), Klāvs Jansons ("Ķekava"), Daniels Jānis Anis (Usteras UHC, Šveice), Jēkabs Keišs ("Rubene").