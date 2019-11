Štovēti kāposti: pārbaudīti knifi, lai tie izdotos sulīgi un gardi

Štovēti kāposti vislabāk smeķē tieši gada aukstajos mēnešos, kad aiz loga gaudo salti vēji, bet iekšā mājīgi sprakšķ kamīns, ir silti un no virtuves vējo mājīga smarža. Kā zināms, gada nogalē ir gana daudz svētku, un kas gan tie par godiem, ja galdā netiks celts nacionālais lepnums – štovēti kāpostiņi.

Kā jau daudziem ēdieniem, arī štovētiem kāpostiem nav vienas īstās un pareizās receptes, kas garantētu izdošanos. Viena no svarīgākajām lietām, protams, ir paši kāposti – tos ieteicams izvēlēties stingrus un kraukšķīgus, bet skābuma pakāpe un kāpostu piedevas, protams, ir gaumes jautājums. Vieni uzskata, ka štovētiem kāpostiem vajadzētu izmantot tikai "plikus" kāpostus bez jebkādām piedevām, citiem, savukārt, garšo kāpostiņi, kam skābēšanas procesā pievienotas ķimenes, burkāni vai dzērvenes, bet vēl kāds uzkata, ka visgardākie štovētie kāposti izdodas, ja tiem pievieno arī kādu daļu svaigu kāpostu.

Arī par gaļas izvēli vienprātības nav. Štovētus kāpostus var gatavot gan no svaigas gaļas – šķiņķa, kājas, ribiņām vai cauraudzīša, – gan no kūpinātas. Kaut lielākoties kāpostu štovēšanai ierasts izmantot cūkgaļu, ir receptes, kur ieteikts izmēģināt arī citus gaļas veidus vai gatavot bez kripatiņas gaļas – sutinot ābolu, apelsīnu sulā vai pat baltvīnā un šampanietī.

Štovētiem kāpostiem nav arī viena pareizā gatavošanas ilguma, jo tas ir atkarīgs gan no kāpostiem un gaļas, gan no ēdāju gaumes. Skaidrs ir viens – process ir ilgs, dažādās receptēs iesaka sutināšanu no 2–3 stundām līdz pat vairāku dienu garumā.

Štovētu kāpostu krāsa var variēt no aristokrātiska bāluma līdz piesātināti brūniem toņiem, ko panāk, pievienojot kāpostiem dedzinātu cukuru vai karamelizētus sīpolus.

Atliek tikai atrast sev tīkamāko štovētu kāpostu gatavošanas veidu, uzzinot, kā panākt, lai kāpostiņi būtu īpaši gardi – ko tiem pievienot, cik ilgi sutināt, un kā piešķirt skaistu krāsu. To visu uzzināsi, lasot tālāk un smeļoties daudzus noderīgus padomus, ar ko pieredzējušas saimnieces dalījušās portāla "Cālis.lv" virtuves forumā.