Svētku brokastīs ikru maizītes – šefpavāra ieteikumi, kā izvēlēties delikatesi

Ja nedēļas nogalē brokastīs pagatavotu sarkano ikru maizītes vai vēl lielāku gardumu – pankūciņas ar melnajiem ikriem, tad mājās būtu ļoti īpaša svētku sajūta. Tā būs delikatese, un, ja ģimenei ir finansiāla iespēja ikrus nobaudīt, tad brokastis ar ikru aukstajām uzkodām būs kas vienreizīgs. Kā veikalā izvēlēties ikrus, lai radītu gurmānu brokastis?

Liela cenu starpība

"Senatnē zivju melnos ikrus pat meta ārā, jo vairāk vērtē bija pati zivs gaļa un cilvēki nezināja, kā ikrus pielietot. Un tad Francijā un Krievijā ikri sāka parādīties kā delikatese uz svētku galda – aukstās uzkodas ar ikriem, ikru maizītes, pankūciņas ar ikriem. Mūsdienās melnos ikrus izmanto ēdiena dekorēšanai, lai piešķirtu tam šarmu. Cilvēkiem, kas ierauga ikru uzkodas, ir wow sajūta," stāsta restorāna "Zivju lete" šefpavārs Iļja Boroviks.

Pēc viņa teiktā, "melnie ikri mūsdienās kļuvuši tik dārgi, jo zivju populācija samazinājās. Un šodien aizliegts bez īpašas atļaujas ķert zivis, lai iegūtu melnos ikrus." Tāpēc ir tik augsta melno ikru cena un vērtība. Un cenu atšķirība starp melnajiem un sarkanajiem ikriem ir ļoti liela. "Sarkanie ikri ir diezgan pieejami. Tie tiek iegūti no lašveidīgajām zivīm, savukārt melnos ikrus iegūst no storveidīgajām zivīm – stores, belugas un sevrjugas." Tirgū nopērkami arī citu zivju ikri, piemēram, foreļu, karpu, siļķu, skumbriju un mencu. "Plaši nopērkami ir līdaku ikri, taču to garša ir tik specifiska, ka daudziem cilvēkiem tā nepatīk," stāsta Iļja.

Vairāki simti kilogramā

Latvijā delikatešu ēšana nav pārāk izplatīta, un tam ir saprotams finansiāls izskaidrojums, jo sevišķi šī brīža apstākļos. "Itālijā – Sardīnijā, Sicīlijā, Toskānā – ārkārtīgi populāra, bet Latvijā pavisam nezināma ir botarga, kas ir īpašs ikru pagatavošanas veids. Botargu veido no kefalas vai zilā tunča ikriem, ko vispirms sāla, pēc tam presē un tad žāvē saules gaismā 90 dienas. Tādā veidā produktu var uzglabāt 2-3 gadus. Un botarga maksā pat 300–350 eiro kilogramā. Skatoties uz botargas struktūru, pat nav īsti saprotams, ka tie ir ikri, jo izskatās kā stingrs plastilīns, taču tā ir augstvērtīga delikatese," stāsta šefpavārs. Botargu izmanto uz brušetas maizītēm – apcep maizīti, uzziež plānā kārtiņā botargu, pievieno ļoti augstas kvalitātes eļļu un ēd kā gardu auksto uzkodu.

Uzticēšanas pārdevējam

"Šodien veikalos plaši nopērkamie sarkanie ikri nav tik vērtīgi un kvalitatīvi kā tie bija agrāk. Jo tagad ikros mēdz būt pat ķīmiskas vielas un antibiotikas," stāsta šefpavārs. Viņš iesaka labāk izvēlēties ātri sasaldētus sarkanos ikrus, kaut arī tie maksās dārgāk, jo tiem būs palikusi ikru struktūra, vitamīni un vērtīgas vielas. Galvenais, veikalā izvēloties kādu no sarkano ikru bundžiņām, ir lasīt marķējumu. "Pērkot ikrus, vispirms jāskatās uz konservantu un sāls daudzumu tajos. Jo mazāks tas ir, jo labāk. Tādi ikri ir kvalitatīvāki. Vēl jāpievērš uzmanība realizācijas termiņam. Jo tas ir īsāks, jo mazāk sāls un konservantu ir ikros. Ja ikri nav sasaldēti, jāpievērš uzmanība tauku saturam burciņā. Ja to ir daudz, tad ikri visdrīzāk nebūs īpaši augstas kvalitātes," skaidro Iļja Boroviks.

Melnie ikri ir īpaša delikatese. Tie ražošanas procesā tiek ielikti metāla burciņās, noslēgti, un mēs pat neredzam, kas kārbiņā iekšā. "Tāpēc atliek vienīgi uzticēties pārdevējam. Iesaku iegādāties ikrus pie zinošiem pārdevējiem, kuriem ir informācija. Jo pirkt melnos ikrus ir pilnīga paļaušanās uz pārdevēja godīgumu un zināšanām," norāda šefpavārs.