Saule, tveice, zili ūdeņi, brīnišķīga daba un laipni cilvēki. Tieši to šobrīd izbauda Toms Liepiņš, kurš pēdējos mēnešus nomainījis savu ierasto vidi un pavada laiku Maurīcijā.

Šajā rakstā uzzināsi:



Vai iespējams apvienot darbu ar ceļošanu;

Kas īpašs ir Maurīcijā;

Kas jāņem vērā, ceļojot uz šo salu valsti;

Kādi tur ir ierobežojumi;

Ceļot Covid-19 laikā – ar ko rēķināties.

Toms patstāvīgi sācis ceļot pirms kādiem 18 gadiem, kad finanses to sākušas ļaut. Ziemās viņš izvēlējies galamērķus, kuros var slēpot, bet vasarās lūkojies uz citām iespējām. Ir bijis pat gads, kad ceļojumos ārpus Latvijas pavadījis sešus mēnešus.

Gadu gaitā krustu šķērsu izbraukāta Eiropa, kā arī pabūts ASV, Kanādā, Austrālijā, Ēģiptē, Nepālā un citviet. Arī Indijā, kur paviesojies kādas 12 reizes, un Jaunzēlandē, pēc kuras apmeklējuma sapratis – visas pārējās valstis tās priekša nobāl. "Ceļošana dod jaunu redzējumu, bet galvenais ceļojums katram ir sevī. Iepazīt sevi, saprast sevi. Ceļojot tiek mainīta ierastā vide, un tas palīdz sevi ieraudzīt citādās krāsās," teic Toms. "No vienas puses ceļojumiem ir ārpuse, bet no otras puses es dodos sajūtu meklējumos. Es neceļoju tikai bilžu dēļ. Kaut kur braucot, es cenšos piedzīvot iekšējās sajūtas. Ceļojums man nesaistās ar to, ko es redzu, bet to, ko piedzīvoju. Tas ir spēju izaicinājums un pārbaudījums sev," viņš papildina.

28. decembrī Toms uzsāka ceļu no Rīgas uz Maurīciju, kur bija plānots pavadīt trīs mēnešus. Tiesa, Covid-19 dēļ plānotie reisi mājup šobrīd ir atcelti, tāpēc īstas skaidrības par atgriešanos Latvijā nav. Tomēr Toms daudz nepārdzīvo: "Ņemot vērā jaukos laikapstākļus šeit, īpaši uz Rīgu neraujos."