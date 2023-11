Aļona Haita LTV apgalvo, ka vēlējusies doties savās ikdienas gaitās – izbraukt no autostāvvietas, kas atrodas pie viņas darbavietas, taču to traucējis balts busiņš, pie kura viņa pamanījusi iesmejam divus vīriešus. Tas viņu saniknojis, viņa pavērusi auto durvis – tā sācies strīds. Pēcāk viņa izkāpusi no auto, lai nofotografētu busiņu. Nevienu no vīriešiem viņa nav atpazinusi, vēsta LTV.