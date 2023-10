"Ar kandidātu vārdiem un atbildības sfērām sabiedrību iepazīstināšu uzreiz pēc tam, kad par to būsim vienojušies," sociālo mediju vidē uzsver Siliņa.

"No Pro puses varu apstiprināt, ka redzam un dzirdam sabiedrības reakciju un bažas. Mēs vēlamies redzēt iespējami labāko sastāvu un ministrus, kuri spēj vadīt savu nozari," viņš norāda.

Kūtris bijis Padomju Savienības Komunistiskās partijas biedrs, bet vairāk zināms kā viens no "No sirds Latvijai" veidotājiem 2014. gadā. Tika ievēlēts arī parlamentā un kļuva par Saeimas sekretāra biedru. 2018. gadā viņa un partijas ceļi šķīrās, bet 13. Saeimas vēlēšanās Kūtris kandidēja no ZZS.