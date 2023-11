Par konvencijas ratificēšanu balsoja 51 deputāts, bet "pret" balsoja divi - no " Jaunās Vienotības " frakcijas izslēgtais deputāts Andrejs Ceļapīters un pie frakcijām nepiederošā deputāte Glorija Grevcova .

Likums nosaka, ka Stambulas konvencija stāsies spēkā, kad Ārlietu ministrija par to paziņos oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Tāpat pirms balsojuma par Stambulas konvencijas ratifikāciju plašas diskusijas risinājās Saeimā, deputātiem paužot pretējus viedokļus par to, ko šis dokuments paredz – no pārliecības, ka tas būs rīks vardarbības mazināšanai, līdz atziņām, ka dokuments ir pret latviskām vērtībām.

NVO izteikušās par un pret

Savukārt resursu centra sievietēm "Marta" pārstāve Beata Jonite informēja deputātus, ka Stambulas konvencija ir vienīgais dokuments pasaulē, kas tieši mērķēts uz vardarbības apkarošanu. "Konvencija nav burvju nūjiņa, bet tas ir signāls katram cietušajam, ka viņi savai valstij nav vienaldzīgi. Stambulas konvencija pasargās cietušos neatkarīgi no tā, kāda būs valdība, jo cīņa pret vardarbību nebūs īstermiņa tendence, tā būs nepieciešamība un starptautiska mēroga pienākums," uzsvēra Jonite.

Satversme paredz ikviena aizsardzību

Likumprojektu par Stambulas konvencijas ratifikāciju izstrādāja Labklājības ministrija (LM), kura iepriekš pamatoja, ka no Latvijas Republikas Satversmes 93. pantā ietvertajām tiesībām uz dzīvību izriet valsts pienākums sargāt personas dzīvību ne vien no valsts pašas darbībām, bet arī no citu personu darbībām.