Vai manu dieniņ, nule mediju telpu cauri visiem "burbuļiem" pāršalca ziņa, ka Latvijas restorāns ir ticis pie "Michelin" zvaigznes. Iedomājies, ja pirms aplikāciju ēras kāda no Latvijas taksometru kompānijām saņemtu starptautiskas organizācijas balvu par 150 EUR ceļu no lidostas līdz Vecrīgai, – aptuveni tā es jūtos par šo ziņu. Nepārprotiet, man ir arī prieks par to, ka Latvija ir apsteigusi visu Āfrikas kontinentu.