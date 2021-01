2020. gada Top 10 nekustamā īpašuma investīciju darījumi Latvijā

Pateicoties vairākiem lieliem darījumiem gada otrajā pusē, investīciju apjoms nekustamajā īpašumā, pēc pirmajām aplēsēm, 2020. gadā pārsniedzis 320 miljonus eiro, liecina kompānijas "Colliers International" dati. Par investīciju aktivitāti pērn parūpējušies Baltijas valstu investori.

"2020. gada sākumā vēl neviens nevarēja prognozēt, cik plaša izvērtīsies Covid-19 pandēmija un kā tā ietekmēs ekonomiku un investīcijas. "Colliers" pirms gada prognozēja, ka investīciju aktivitāte nekustamo īpašumu jomā Latvijā jau trešo gadu pēc kārtas sasniegs 300 miljonus eiro. Pēc pirmā pusgada un attiecīgi pirmā Covid-19 viļņa, investīciju apjoms sasniedza vien 86 miljonus eiro, tomēr gada vidū veiktā investoru aptauja liecināja, ka 75% investoru ir gatavi iegādāties īpašumus, kas attiecīgi gada otrajā pusē rezultējās vairākos lielos darījumos," portālam "Delfi" stāsta "Colliers International" Investīciju daļas vadītāja Baltijas valstīs Anžela Koļesņikova.

Viņa norāda, ka par investīciju aktivitāti parūpējās Baltijas valstu investori, nodrošinot vairāk nekā 80% no kopējā investīciju apjoma nekustamajos īpašumos (salīdzinājumam gadu iepriekš Baltijas investoru proporcija nesasniedza 30%).

Negaidīti šogad līderpozīcijās pēc investīciju apjoma izvirzījās darījumi ar tirdzniecības objektiem, kopējām investīcijām sasniedzot gandrīz 150 miljonus eiro, lēš "Colliers International". Lielākie šajā segmentā bija tirdzniecības centru "Riga Plaza" un "Olimpia" pārdošanas darījumi.

"Prognozējot 2021. gadu, redzam, ka investoru interese saglabāsies vairāk par ikdienas preču tirdzniecības vietām ar pārtikas lielveikalu kā galveno enkurnomnieku. Turpmāk sagaidām vairāk darījumu šajā segmentā," komentē Koļesņikova.

Saglabājas investoru interese par biroju ēku iegādi, tomēr vairāk nekā iepriekš tiek vērtēti ēku nomnieki un Covid-19 ietekme uz to biznesu. "Kopumā Rīgā ir ierobežots piedāvājums ar labas kvalitātes biroja ēkām, kas bieži ietekmē investoru izvēli par labu Tallinai vai Viļņai. Pēc vairākiem gadiem, ja tiks realizēti pašlaik pieteikti projekti, investoriem varētu būt pieejami atbilstoši investīciju produkti. Gada nozīmīgākais darījums bija "Citadeles" bankas biroja ēkas pārdošana, iegādes vērtībai pārsniedzot 50 miljonus eiro. Tāpat "Grinvest" iegādājās "SEB bankas" ēku Valdlaučos. Savukārt "Corum Asset Management" iegādājās savu otro biroja ēku Rīgā, papildinot portfelī esošo Toma 4 ar Kungu 1 biroja ēku," informē "Colliers International" Investīciju daļas vadītāja.

Covid-19 iespaidā ievērojami ir palielinājusies investoru interese par loģistikas sektoru, jo tas izrādījies vismazāk skartais nekustamā īpašuma sektors. "Šogad savu portfeli ar loģistikas centriem aktīvi papildināja "Eften", kura pārvaldītie fondi iegādājās trīs loģistikas centrus ("Dominante", "Piepilsētas", "LC Berģi"), kas arī bija nozīmīgākie darījumi šajā segmentā. Šis ir segments, kurā sagaidām lielāku aktivitāti turpmāk," norāda eksperte.

Koļesņikova arī stāsta, ka jauns un neraksturīgs investīciju tirgus dalībnieks ir pārtikas veikalu tīkls "Lidl", kas līdz šim iegādājās zemes gabalus savu veikalu būvniecībai. "Tomēr 2020. gadā novērojām pāris darījumus, kur iegādātas esošas tirdzniecības ēkas ar citiem pārtikas veikaliem kā nomniekiem," piebilst eksperte. Kopumā 2020. gadā "Lidl" iegādājās īpašumus par vairāk nekā 30 miljoniem eiro, divas reizes pārsniedzot 2019. gadā reģistrēto darījumu kopsummu, viņa informē.

TOP 10 darījumi kopumā veido gandrīz 80% no kopējā investīciju apjoma 2020. gadā. "No tirgum jauniem investoriem jāmin "Riga Plaza" pircēji ("Summus Capital" un Ivars Vendelins), kā arī "Grinvest", kas no "Laurus" fonda iegādājās tirdzniecības centru "Olimpia" un "SEB" biroja ēku Valdlaučos," stāsta Koļesņikova.

2020. gada Top 10 nekustamā īpašuma investīciju darījumi Latvijā

1. "Riga Plaza"

Atrašanās vieta: Rīga



Īpašuma tips: Tirdzniecības centrs

Cena: Konfidenciāla

Platība: 66 700 m2

Pārdevējs: "Lone Star Funds"

Pircējs: "Summus Capital", Ivars Vendelins





2. "Citadele" galvenā biroja ēka

Atrašanās vieta: Rīga



Īpašuma tips: Biroja ēka

Cena: > 50 mEUR

Platība: 32 550 m2

Pārdevējs: "Citadeles Banka"

Pircējs: "Lords LB"





3. TC "Olimpia" un "Unicentrs"

Atrašanās vieta: Rīga un Valdlauči



Īpašuma tips: Portfolio

Cena: Konfidenciāla

Platība: 29 415 m2

Pārdevējs: "Laurus"

Pircējs: "Grinvest"





4. Loģistikas centrs "Berģi"

Atrašanās vieta: Rīga



Īpašuma tips: Loģistikas centrs

Cena: Konfidenciāla

Platība: 45 020 m2

Pārdevējs: "Lords LB"

Pircējs: "EfTEN"





5. "Dominante"

Atrašanās vieta: Ķekava



Īpašuma tips: Loģistikas centrs

Cena: 16,5 mEUR

Platība: 38 940 m2

Pārdevējs: "1B LOGISTICS"

Pircējs: "EfTEN"





6. Loģistikas centrs "Piepilsētas" un "AirBaltic" galvenā biroja ēka

Atrašanās vieta: Rīga un Ķekava



Īpašuma tips: Portfolio

Cena: 15,8 mEUR

Platība: 20 710 m2

Pārdevējs: "Pillar"

Pircējs: "EfTEN"





7. "A7" un "Kurši"

Atrašanās vieta: Ķekava



Īpašuma tips: Tirdzniecības ēkas

Cena: Konfidenciāla

Platība: 10 518 m2

Pārdevējs: "New Agenda Partners"

Pircējs: "TZA7"





8. "Rietumu Centrs"

Atrašanās vieta: Liepāja



Īpašuma tips: Tirdzniecības centrs

Cena: Konfidenciāla

Platība: 8320 m2

Pārdevējs: "Lords LB"

Pircējs: Lūsiņu ģimene





9. Kungu 1

Atrašanās vieta: Rīga



Īpašuma tips: Biroja ēka

Cena: 10,6 mEUR

Platība: 2937 m2

Pārdevējs: "Baltic RE Group"

Pircējs: "Corum Asset Management"





10. Dzirciema 42

Atrašanās vieta: Rīga



Īpašuma tips: Tirdzniecības ēka

Cena: 8,12 mEUR

Platība: 3191 m2

Pārdevējs: "Interfield 2011"

Pircējs: "Lidl"