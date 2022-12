Nedēļa ekonomikā: Cenu kāpums stabilizējas, gāzes pietiek, valsts optimizēs telpas

Šonedēļ tika publicēti jaunākie inflācijas dati, kas visdrīzāk liecina, ka straujākais cenu kāpums jau ir aiz muguras, taču arī izteiktu cenu kritumu tuvāko mēnešu laikā nevarēs novērot. Būtiska nozīme turpmākajās cenu izmaiņās būs energoresursu pieejamībai, taču, kā rāda dati, pagaidām situācija šajā jomā ir stabila.



Lai sniegtu ieskatu Latvijas un pasaules ekonomikas jaunumos, "Delfi Bizness" piedāvā saviem lasītājiem apkopojumu par aizvadītās nedēļas nozīmīgākajiem notikumiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ekonomisti pamanījuši, ka, neskatoties uz pirktspējas samazināšanos, pircēji veikalā ne vienmēr seko līdzi saviem izdevumiem, izvērtē produktu cenas un to pieaugumu, tādēļ bieži vien pērk preces, neskatoties uz to, cik augsta ir to cena.

Tiesa gan, daļai cilvēku tomēr paliek aizvien mazāk brīvo līdzekļu, un, augot pārtikas cenām un komunālo maksājumu tarifiem, teju puse Latvijas iedzīvotāju šajā ziemā plāno meklēt iespējas papildu ienākumu gūšanai, un visbiežāk iedzīvotāji šo mērķi cer sasniegt, meklējot otro darbavietu, secināts bankas "Citadele" veiktajā Latvijas iedzīvotāju aptaujā.

Ne vien Rietumos, bet arī pie mums arvien biežāk dzirdamas diskusijas par to, vai ir iespējams strādāt tikai četras dienas nedēļā vai astoņu stundu vietā, piemēram, septiņas. Viena no šādām iniciatīvām ir sākusi virzību Saeimā. Eksperti atgādina, ka jau šobrīd atsevišķos uzņēmumos un nozarēs šāds modelis ar saīsinātu darba laiku var tikt ieviests, normatīvi to neliedz, un tas arī tiekot piekopts.

Tāpat Saeima šonedēļ galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā ar mērķi nodrošināt, ka mājsaimniecībām jeb saistītajiem lietotājiem, kas izmanto gāzi apkurei, 2023.gada 1.janvārī nepieaugtu maksājums par gāzi. Valstij tas varētu izmaksāt 24 miljonus eiro, kas būs jāsamaksā kā kompensācija uzņēmumam "Latvijas gāze".

Ne tik labas ziņas saņemtas no starptautiskās kredītreitingu aģentūras "S&P Global Ratings", kas šonedēļ apstiprināja Latvijas kredītreitingu augstajā "A+" līmenī, taču mainīja kredītreitinga nākotnes vērtējumu no stabila uz negatīvu.