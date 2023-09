'Pastāstiet nedaudz par sevi': kā darba intervijā gudri atbildēt uz šādu lūgumu

Darba intervijā gandrīz vienmēr izskan aicinājums: "Pastāstiet par sevi". Šķiet, ka visa dzīve mūs ir gatavojusi atbildei uz šādu jautājumu, taču daudzi darba meklētāji tomēr apmaldās un nezina, ar ko sākt. Vai potenciālais darba devējs patiešām vēlas dzirdēt detalizētu stāstījumu par mūsu karjeru un privāto dzīvi?

Patiesībā šī ir pretendenta komunikatīvo prasmju pārbaude. Ja izdosies darba devēju ieinteresēt ar savu karjeras ceļa stāstu, tas var ļoti palīdzēt atbildēt arī uz visiem turpmākajiem jautājumiem.

Stāsts par sevi – patiesībā galvenā intervijas daļa. Tas tev sniedz iespēju pārliecināt intervētāju, ka esi ideāli piemērots šim amatam, ir pārliecināta personāla apmācības uzņēmuma dibinātāja Džūdita Hamfrija. Savukārt Sabīne Nevaza, kura 14 gadus strādājusi uzņēmumā "Microsoft" par konsultanti, vietnē "Forbes" stāsta, ka savus klientus allaž vispirms gatavo tieši tam, kā atbildēt uz potenciālā darba devēja svarīgo jautājumu. "Stāstot par sevi, kandidāts iegūst kontroli pār intervijas norisi un var veltīt īpašu uzmanību tiem karjeras aspektiem, kuri ir īpaši svarīgi jaunajam darba devējam," norāda Nevaza.

Kam pievērst uzmanību

Lai pienācīgi sagatavotos stāstījumam par sevi, nāksies pielikt ne mazums pūliņu.

Gatavojies iepriekš

Tavs uzdevums – nevis vienkārši uzskaitīt savas biogrāfijas faktus, bet saistoši pastāstīt par sevi. Pie tā jāpiestrādā iepriekš.

Lai izstāstītu labu stāstu, pirmkārt, pavaicā pats sev, ar kuriem karjeras sasniegumiem tu īpaši lepojies un kā tie izceļ tavas spēcīgās puses. Kuras no šīm īpašībām tev noderēs nākotnē?

Neesi banāls. "Jebkurš pateiks, ka viņš ir gudrs, strādīgs un prot sasniegt izvirzītos mērķus. Tā vietā pastāsti par unikālām iezīmēm, īpašībām, kuras tevi atšķir no citiem. Kāpēc tās ir tik svarīgas tieši jaunajam darbam," rekomendē Nevaza.

Kā savākt vairāk piemēru par saviem sasniegumiem? Piemēram, parunā ar bijušajiem kolēģiem, partneriem, draugiem – viņi palīdzēs atcerēties interesantus gadījumus, par kuriem tu pats vari būt jau piemirsis.

Ne mazāk svarīgi ir saprast, kāpēc vispār uzņēmums meklē jaunu darbinieku konkrētajā amatā. "Patiesībā darba intervijā tev vaicā: "Kā tu mums vari palīdzēt?" Ja esi atnācis iepriekš sagatavojies, tad jau zināsi, kas ir vajadzīgs potenciālajam darba devējam," ir pārliecināts Džoss Dūdijs, bijušais laika menedžeris personālvadībā un personīgās izaugsmes treneris, kurš apmācījis klientus, kā runāt par algas pieaugumu.

Ko sevī ietver iepriekšēja sagatavošanās? Eksperts rekomendē uzmanīgi izpētīt vakances aprakstu, pameklēt internetā papildu informāciju par konkrēto uzņēmumu, pamēģināt atrast tavu nākamo kolēģu blogu ierakstus. "Tavs mērķis – saprast, ar ko nodarbojas uzņēmums, kādi ir tā mērķi, ar kādām grūtībām tas saskaras ceļā uz mērķu sasniegšanu," norāda Dūdijs.

Nepieļauj tipiskas kļūdas

Intervētājs gan jau ir iepazinies ar tavu CV, tāpēc nevajag lieku reizi pārstāstīt tā saturu. "Nepietiks ar to, ka teiksi: man ir, lūk, kāda pieredze, izglītību esmu ieguvis tur vai citur, man ir tādi un šādi sertifikāti, esmu strādājis pie tādiem un šādiem neparastiem projektiem. Vairums pretendentu stāsta tieši par to, bet tas ir visvieglākais ceļš. Mēs instinktīvi sākam uzskaitīt visu to, kas jau ir norādīts CV," uzsver Dūdijs.

Bet šādā veidā tu pieļauj kļūdu un palaid garām iespēju pastāstīt par sevi kaut ko jaunu. "Nav vērts "uz intervētāja galvas uzliet" pārāk daudz informācijas par sevi," iesaka speciālists.

Skaidri formulē galveno domu



Eksperts arī iesaka stāstījumu par sevi veidot, balstoties uz galvenajiem apgalvojumiem, minot kādus trīs pierādījumus tam. Piemēram: "Esmu pārliecināts, ka man ir labas uzņēmējdarbības prasmes. Man ir ievērojama pieredze šajā jomā. Mani interesē šī pozīcija, jo tā man sniegs iespēju attīstīt tālāk savas prasmes".

Lai kaut kā izceltos starp pārējiem darba meklētājiem, tev ir jāpārliecina intervētājs, ka tava pieeja paaugstinās darba kolektīva produktivitāti.

Ir svarīgi jau iepriekš uzzināt, kādus uzdevumus risina tava nākamā komanda, un runāt tieši par to, ko menedžeri vēlas dzirdēt.

"Piemēram, tevi interesē mārketinga speciālista pozīcija. Tu esi noskaidrojis, ka tava jaunā komanda tiecas aktīvāk izplesties sociālajos tīklos. Kad darba intervijas laikā tev piedāvās pastāstīt par sevi, tu vari pateikt: "Mani ļoti interesē sociālie tīkli, es tos izmantoju jau 10 gadus – gan profesionālajā, gan privātajā dzīvē. Es vienmēr meklēju iespēju ideju pasniegt iespējami plašākai auditorijai ar jaunu platformu palīdzību. Es zinu, ka uzņēmuma komanda tagad meklē jaunas iespējas un centīsies izvērst lielu reklāmas kampaņu tieši sociālajos tīklos. Man būtu ļoti interesanti tajā piedalīties," vienu piemēru min Dūdijs.

Pievērs uzmanību: tu daudz būsi pastāstījis par sevi, bet visa šī informācija tieši attiecas uz darba kolektīva, kuram vēlies pievienoties, izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem.

Uzreiz aprakstot galveno stāsta domu, tu intervētājam parādi, kam vispirms pievērs uzmanību. Sabīne Nevaza atklāj piemēru no savas pieredzes: "Es teiktu, ka man piemīt trīs īpašības, kuras nospēlējušas īpaši svarīgu lomu manā karjerā, un tās būtu ļoti noderīgas (jaunajā amatā). Minēšu piemēru. 2017. gadā mēs saskārāmies ar krīzi (stāsts par krīzi). Problēma bija (kāda?). Tikt galā ar krīzi man palīdzēja tieši šīs īpašības – (kādā veidā?). Tieši tāpēc es tās uzskatu par savām stiprajām pusēm".

Nevelc garumā savu stāstījumu par sevi



"Lai klausītāji nepagūtu zaudēt interesei, pacenties, lai tavs stāstījums aizņemtu aptuveni minūti. Maz ticams, ka īsākā laika sprīdī tu pagūtu pastāstīt par visu svarīgo, bet ja vilksi garumā, tava atbilde sāks pāriet monologā," iesaka Hamfrija.

Un kāds rezultāts?

Protams, nāksies attīstīt emocionālo intelektu, lai saprastu, cik lielā mērā esi ieinteresējis intervētāju. Pacenties sajust auditorijas noskaņojumu. Svarīgi, lai menedžeri, kas vada interviju, skaidri saprastu tavu galveno domu. Nesakarīgs stāsts "par visu" parāda, ka pretendentam nav pilnīga priekšstata pašam par sevi.

