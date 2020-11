Četri biežākie šķiršanās iemesli, ko atklājuši vīrieši

Esot laulībā jau ilgāku laiku, vīrs ar sievu pie šī kuģa stūres var ieslīgt patīkamajā kruīza kontrolē – brauciens ir vienmērīgs, viena vai otra puse uzmanību vērš ikdienišķo problēmu risināšanā, kas saistītas ar karjeru un bērniem. Taču agri vai vēlu šāda paļaušanās uz laulības pašbraukšanu noved pie tā, ka tajā zūd dzirksts un sākotnējā saikne, kas sievu un vīru saveduši kopā. Nereti tas noved arī pie šķiršanās, kuru izvēlas tieši vīrietis.

Ja vīrietim ilgstoši attiecībās trūkst noteiktu lietu, viņš var sajusties atstāts novārtā, kas liek pat vispacietīgākajam laulātajam draugam sasniegt lūzuma punktu. Attiecību eksperte, laulību terapeite un grāmatas "The Smart Woman's Guide To Dating And Relationships" autore Nadja Herona vietnē "Marriage" izcēlusi četrus vīriešu biežāk minētos iemeslus, kāpēc viņi nolēmuši šķirties no savas laulenes.

Neuzticība



Krāpšana ir bieži citēts iemesls tam, ka laulību nolemts šķirt tiesas ceļā. Turklāt ir visai izplatīts uzskats, ka vīrieši šādu neuzticības izrādīšanu no sievietes puses uztver smagāk un ilgāk pārdzīvo. Jāņem gan vērā, ka sānsolis nekad nav īstais iemesls, cēlonis bieži vien slēpjas dziļākās laulības problēmās, norāda Herona.



Atzinības trūkums



Vīriešiem tīk, ja viņi saņem atzinīgus vārdus un tiek novērtēti. Ja laulībā viņi to nesaņem – ātri vien skatīsies uz durvju pusi. Pat vissaprotošākais un pacietīgākais vīrietis kādā brīdī var izsmelt savu limitu un nemitīgs atzinības trūkums viņu nomāks. Jušanās atraidītam un nenovērtētam kļūst arvien sakāpinātāka un grūtāk panesama, līdz ar to viņš var nolemt attiecības izbeigt.



Tuvības trūkums



Guļamistabā jau kādu laiku svilpo vējš un laulātie pat vairs neizrāda pieķeršanos, sadodoties rokās? Tā ir zīme, ka tuvība attiecībās ir tiktāl apsīkusi, ka vīrietis to sāk uztvert kā faktu, ka viņa sieva vairs nejūt pievilkšanās spēku. "Uz tuvības trūkumu laulībā var raudzīties kā klusinātu noraidījuma formu, kas norāda uz lielākām problēmām attiecībās," šķiršanās iemeslu ieskicē attiecību eksperte.



Saistību trūkums



Denveras Universitātes veiktajā pētījumā par pāru šķiršanās iemesliem 95 procenti no aptaujātajiem šķirteņiem norādīja, ka viens no iemesliem, kāpēc laulība izbeigta, bijis saistību trūkums. Saistību trūkums ietver lojalitāti, uzticību, nodošanos attiecībām un vispārēju sevis veltīšanu tām. Ja visi šie elementi laulībās trūkst, ir iestājusies acīmredzama krīze, jo abiem partneriem līdzvērtīgi ir jājūt, ka viņi šajā aliansē ir vienlīdz kopā un cītīgi pie tās strādā. Ja vīrietis jūt, ka sieva neiegulda absolūti neko, necenšoties būvēt sākotnējo saikni, viņš var justies viens, bezspēcīgs un neiederīgs attiecībās.

