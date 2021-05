Izslēdzu multfilmas, bērns histērijā! Psihologa ieteikumi uzvedības koriģēšanai

Ko darīt, ja uz lūgumu atdot planšeti bērns sāk kliegt, raudāt, apsaukāties un visu mest pa gaisu? Kā pareizi rīkoties vecākiem šādā situācijā?

"Četrus gadus vecais dēls mani izveda no pacietības. Izslēdzu multfilmas, jo viņš tās jau bija ilgi skatījies, – sāka taisīt histēriju, meta man ar visādām lietām, viss pa gaisu. Sāka kauties un kost. Neizturēju... Viņš man saka: "Ej prom no mājām, izkrīti pa logu, man nevajag mammu, dzīvošu viens pats." Līdz asarām mani noveda. Pēc kāda laika nomierinājās, atvainojās, paēda. Es pateicu, ka man ļoti žēl, bet nāksies viņu sodīt par šādu uzvedību. Multfilmu šodien nebūs, bet spēlītes telefonā – piecas dienas. Tas viņā izraisīja atkal jaunu histēriju. Kā rīkoties? Nervu jau vairs nav..." – pēc padoma portālā "Vospitaj" taujā kāda mamma.

Šķietami parasta situācija, bet tajā saskatāmas daudz tēmu un problēmu, atzīmē psihologi. Domājams, ka šis jautājums ir aktuāls daudziem vecākiem, tādēļ psihologi atbildi satrauktajai mammai nolēmuši sniegt plašākai auditorijai.

Tas ir dabiski, ka bērns četru gadu vecumā, aizrāvies ar multfilmu skatīšanos, vēlas to darīt vēl un vēl. Taču robežas jānosaka pieaugušajam, bet nevis no pozīcijas: "Es tā teicu un viss", bet gan no atbildīga un gādīga pieaugušā pozīcijas.

Kad mēs sakām: "Bērns mani noveda...", tad mēs it kā sevi parādām no pozīcijas, ka esam daudz vājāki un mazāki. Tā tam nevajadzētu būt! Ja bērns jūt, ka pieaugušais ar viņu netiek galā, ka viņš pieaugušajam ir neizturams, bērnam automātiski parādās daudz trauksmes, agresijas un instinktīva cenšanās komandēt: "Ja reiz mans pieaugušais nezina, kā ar mani komunicēt, tad man jāatbild pašam par sevi". Taču šī nav tā pozīcija, kurā būtu jāatrodas bērnam. Tā gandē augsni bērna psihoemocionālajai attīstībai.

Vienoties par to, ko un kad bērns skatīsies, jau savlaicīgi. Tas ir ļoti svarīgi Līdz laikam, kad multfilmas tiek izslēgtas, ieteicams labvēlīgā gaisotnē ar bērnu nodibināt kontaktu, vēlams acu, un pateikt: "Tagad tu noskatīsies divas multfilmas, pēc tam es slēgšu tās ārā". Tikai mīlot, bet arī pārliecinoši (nevajag bērnam vaicāt viņa atļauju), bet nevis draudot un komandējot!

Svarīgi būt konsekventam noteikumos. Piemēram, ja pastāv noteikums: divas multfilmas pēc pusdienām, tad tā tam arī jābūt: "Oi, ej skaties, tikai netaisi histērijas/tikai nenovērs mani no darbiem" utt. Tā nederēs!

Konsekvence nepieciešama tādēļ, ka citādi sanāks tā, ka bērns kļūs par vadošo, kurš komandē parādi, un pilnīgi dabiski, tādā pozīcijā viņam būs daudz trauksmes, agresijas un nepaklausības.

Vēl viens svarīgs brīdis: bērns četru gadu vecumā vēl nav spējīgs kontrolēt savas emocijas, impulsus. Smadzeņu zona, kas par to atbild, vēl nav "aktivizējusies" (tas notiek ap septiņu gadu vecumu).

Un, jā, protams, visticamāk, bērns, kurš aizrāvies ar multfilmu skatīšanos, gribēs to darīt vēl un vēl. Tādi pirmsskolas vecuma bērni ir, viņi ir impulsīvi. Pat ja jūs vienosieties par to, cik multfilmas viņš drīkstēs noskatīties, viņam gribēsies vēl. Mēdz taču tā būt, ka arī tev gribas vēl vienu konfekti, lai gan sev esi apsolījis vairāk neēst?

Kā pareizāk rīkoties

Nevainot, nerāties, nesodīt, neizteikt ultimātus, bet vienkārši pieņemt bērna kreņķus, viņa emocijas, lai kādas tās nebūtu. Jā, tu esi kaut ko aizliedzis, bet ir svarīgi arī sajust bērnu!

Atceries par to, ka bērns šajā vecumā fizioloģiski vēl nespēj kontrolēt savas emocijas. Un ja viņš to kaut kad iemācīsies, tad tas notiks tikai tad, ja ieaugušais viņu pieņems un palīdzēs tās pareizāk izteikt.

Esi empātisks vecāks: "Jā, mīļais, es saprotu, ka tu vēlies noskatīties vēl vienu multfilmu, bet mums taču pastāv noteikums – tikai divas filmiņas. Esi līdzās, izturi (neignorējot) bērna emocijas, palīdzi viņam no histērijas izkļūt – lai tā pārietu mierīgā asaru birdināšanā.

Un svarīga atkāpe:

Psihologi pieļauj, ka mammas pieminētais bērniņš nepieņem aizliegumus ne tikai attiecībā uz multfilmām. Visticamāk, viņam kopumā pastāv problēmas attiecībā uz aizliegumu pieņemšanu. Iespējams, jautājumi bieži tiek risināti ar kliegšanu un sodīšanu.

Atbildot iepriekš minētajai mammai, psihologi vērš uzmanību: "Un kamēr tiks izmantotas tādas audzināšanas metodes, bērna uzvedība uzlabosies tikai uz kādu laiku, tikai tādēļ, ka baidīsies pazaudēt saikni ar mammu, vissvarīgāko cilvēku viņa dzīvē. Bet tas viss radīs arvien jaunu un jaunu trauksmes un neapmierinātības kamolu, kas novedīs pie agresijas un "sliktas" uzvedības. Tas ir apburtais loks."

Cits svarīgs aspekts

Turpinot atbildēt uz mammas vēstuli, speciālisti mudina viņu pievērst uzmanību, vai mēdz būt tā, ka bērns par kaut ko skumst, raud ar nožēlu. Cik bieži mammai nākas viņu mierināt?

"Ja bērns tikai taisa histērijas un nesaņem jūsu mierinājumu, tad parādās problēmas ar aizliegumu pieņemšanu. Lai bērns sāktu pieņemt aizliegumus, limbiskajā sistēmā (centrālā smadzeņu daļa) jāfiksē bezjēdzīgie mēģinājumi mainīt mammas aizliegumus, un skumjas ir tādēļ, ka viss nevar notikt, kā viņš to vēlas. Tam ir nepieciešama pieaugušā cilvēka iejūtību un bērna emociju pieņemšana. Ja tā visa nav, bērna smadzenes nespēj saprast un pārdzīvot aizliegumu, un viņš krīt histērijā vai agresijā, kļūst cietsirdīgs.

Atcerieties: sodīšana un kliegšana atdala jūs no bērna, grauj jūsu saikni. Bet vēlme paklausīt bez draudiem un iebiedēšanas bērnā var mosties tikai tad, ja izveidotas uzticamas un drošas attiecības ar pieaugušo.

Uzticieties sev, lieciet likmes uz jūsu attiecībām, bet nevis no draudzības pozīcijas, bet gan atbildīga un gādīga pieaugušā pozīcijas," mammai iesaka psihologi.

