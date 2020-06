Mazuļa uzturs pirmajā dzīves gadā – kad, kā un ar ko uzsākt piebarošanu

Tiem mazulīšiem, kuri savas pirmās "pieaugušo" ēdienu garšas bauda vasarā, ir izteikti paveicies. Kāpēc? Jo produktus iespējams dabūt svaigus un tepat vietējo lauksaimnieku audzētus, ar zināmu izcelsmi. Ja arī tavam zīdainim pienācis tas vecums, kad kaļat piebarošanas plānus, lieti noderēs padomi no portāla "Cālis" rakstu vācelītes.

Mazulītis ir gatavs uzsākt piebarojuma nogaršošanu tad, kad sasniedzis 6–7 mēnešu vecumu un stabili sēž, izrāda interesi par ēdienu čāpstinot un sekojot līdzi tam, ko ēd vecāki, kā arī spēj satvert, piemēram, dārzeņa gabaliņu, savulaik portālam "Cālis" skaidrojusi uztura speciāliste Liene Sondore. Nav vienas pareizas formulas un priekšnoteikuma, ar kuru dārzeni vai kuru augli jāuzsāk piebarošana, svarīgākais, kas jāatceras – to dara ar mikroporcijām, pavisam pamazām, lai novērotu mazulīša reakciju uz katru pirmo reizi nogaršoto produktu.

Ne vienai vien mammai vai tētim brīdī, kad jādod atvasei pagaršot pirmais biezenītis, rodas daudz un dažādu jautājumu – jādomā ne tikai par to, lai uzturs būtu veselīgs, bet jāatrod sev ērtākā un pieejamākā pagatavošanas metode un produkti, neaizmirstot arī par to, ka garšu atklājumos nevajag stagnēt. Kāpēc svarīgi ir ieviest mazuļa ēdienkartē gaļas produktus, kāda ir labākā ēst pagatavošanas metode un no kā izvairīties – to visu uzzināsi padomrakstos zemāk.