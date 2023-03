Bez sevis šaustīšanas un striktiem aizliegumiem. 12 principi veselīgam svaram ilgtermiņā

"Ne viens vien cilvēks vēlas samazināt savu svaru. Un labi zināms, ka daudzi, ievērojot diētu, vēlāk piedzīvo fiasko," tā raksta psiholoģe Kendisa Seti portālā "Therapy Route". Viņa cilvēkiem vēlas ierādīt citu ceļu – kā mainīt dzīvi, uzlabot veselību un normalizēt svaru, mainīt domāšanu. Tādā veidā, kur cilvēks var just kontroli, pašapziņu un principiem, ko ir iespējams ievērot visas dzīves garumā.

Lūk, viņas piedāvātie 12 principi.

1. Tu vienmēr vari kontrolēt savus lēmumus un darbības

Tev ir iespēja izvēlēties. Vienmēr! Tas nozīmē, ka tu vienmēr vari izvēlēties kādu no dažādām rīcībām, ēšanas gadījumā – vai ēst atšķirīgi, veidot alternatīvu uzvedību vai izmēģināt jaunus uzvedības un domāšanas modeļus, vai palikt pie vecā.

2. Veselīgi ieradumi jāievieš visam mūžam, ne epizodēm

Ja cilvēks sāk ievērot diētu, tas jau pēc definīcijas ir kaut kas ierobežots laikā. Tas nozīmē, ka arī iznākums ir ierobežots laikā! Taču, ja vēlies ieguldīt laiku un enerģiju, lai būtu izmaiņas veselībā un labsajūtā, arī izmaiņām jābūt ilgtermiņā.

3. Domāšanas un uztveres maiņa ir svarīgs solis ceļā uz rūpēm par ķermeni

Cilvēka domāšanas modeļi, pašapziņa un uzskati ļoti ietekmē savu pašaprūpi. Lai patiešām uzlabotu fizisko veselību, ir jārūpējas par garīgo veselību. Ir jāiemācās ticēt sev, savām spējām un savai vērtībai.

4. Bieži vien mēs paši esam savi sliktākie ienaidnieki

Nereti mēs paši stājamies priekšā saviem labajiem mērķiem. Vai tas patīk vai nē, varam kļūt par pašsabotāžas upuriem un ēšanas uzvedībā to var novērot ne reizi vien. Lai patiesi mainītu attiecības ar ēdienu, jāierauga un jācīnās ar pašsabotāžu.

5. Visi negatīvie ieradumi ir iemācīti, tas nozīmē – tos var pārmācīties

Gandrīz visi ēšanas paradumi kā ieradumi neatšķiras no citiem ieradumiem, teiksim, nagu graušanas. Tas nozīmē, kas tos var mainīt! Tikai jāsaprot, ka ieradumu maiņa ir process, kas prasa laiku un uzmanību.

6. Pašaprūpe jāizvirza par prioritāti – rūpes par prātu, ķermeni un dvēseli

Ja tu nerūpējies par sevi, viss šķiet veltīgs. Tad ir mazāk enerģijas sev, mazāk garīgā potenciāla, lai īstenotu savus plānus. Pašaprūpes prioritizēšana palielina izturību, motivāciju un garīgās spējas, lai noteiktu jaunus mērķus un tos realizētu.

7. Plānošana ir labākā lieta pret pašsabotāžu

Cilvēks bieži sevi sabotē – jābūt uz to gatavam! Izpratne par savu pašsabotāžu ir labākais veids, kā pamazām virzīties uz priekšu, jo tad var apzināties, kā plānot nākamos soļus un tikt galā ar pašsabotāžu.

8. Katrs ceļojums sākas ar pirmo soli un pamazām

Pārmaiņas, kas ir lēnas un vienmērīgas, ir visnoturīgākās. Tātad – ja tu patiešām vēlies uzlabot veselību un labsajūtu, tev ir lielākas iespējas gūt panākumus, mainot vienu lietu vienlaikus, tā vietā, lai ienirtu milzu daudzšķautnainās pārvērtībās. Sper pirmos soļus, sajūties tajā labi un tad virzies tālāk.

9. Aizliegumi izraisa alkas

Ierobežojot noteiktus pārtikas produktus, tu piešķir tiem pārāk daudz varas pār tevi un vari sajusties nespējīgs kontrolēt sevi pār tiem. Tā vietā, lai piešķirtu ēdienam šo spēku, efektīvāk ir sev atļaut visu ar mēru, lai tu varētu kontrolēt savu ēšanu un izvēles.

10. Tendence sevi šaustīt un koncentrēties uz negatīvo neļauj gūt panākumus

Jo vairāk tu sevi šausti, jo vairāk uzskati, ka esi nespējīgs kaut ko veikt, neesi kaut kā cienīgs. Tā vietā, lai uzbruktu sev un sevi nomocītu, velti savu enerģiju tam, lai ieraudzītu savas spējas un stiprās puses, uzsit sev uz pleca par savām pūlēm. Tā tu jutīsies motivētāks un ticēsi savām spējām gūt panākumus.

11. Uzturam mūs jābaro un jādara priecīgus, nevis jāvairo neapmierinātība

Pārtika ir paredzēta tam, lai pabarotu ķermeni un nodrošinātu to ar barības vielām un enerģiju. Ēdiens ir domāts tam, lai justos labi. Kad cilvēks ievēro diētu, ierobežo kaut ko uzturā un vērtē pārtiku kā labu vai sliktu, tiek radīta trauksme ap ēšanu. Tā vietā vari koncentrēties uz izpratni par to, kā ēdiens liek tev justies, un iemācīties atpazīt izsalkumu un sāta sajūtu.

12. Ikviens var pārtraukt diētu jo-jo ciklu

Nav nozīmes tam, vai esi ievērojis diētu pāris mēnešus vai daudzus gadus – ikviens var mainīt savus ieradumus un būt veselīgs, un laimīgs bez diētām!

Paturot prātā šos pamatprincipus, tu vari izprast, ka esi spējīgs un cienīgs, lai tavi svara un pašsajūtas panākumi notiktu lēni un vienmērīgi, un ilgtermiņā tas būs tā vērts!

