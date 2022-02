Uzņemam un tērējam! Svarīgākais par kalorijām

Kalorijas – vārds, kas ikdienā seko ik uz soļa. "Cik šajā kūciņā ir kaloriju?" un "Tu noteikti uzņem vairāk kaloriju, nekā patērē" ir tikai dažas no frāzēm, kas apvij ar ķermeņa svaru un pilnvērtīgu organisma funkcionēšanu saistītās kalorijas. Šoreiz no "Cālis" arhīva lādes esam izcēluši svarīgāko par tām.

Cilvēka ķermenim ir nepieciešamas kilokalorijas (kcal) – bez tām organisms nespēs nodrošināt vitāli svarīgos dzīvības procesus. Bet arī pārāk daudz ikdienā uzņemtu kaloriju par labu nenāks, jo tās veidos tauku rezerves. Katram cilvēkam nepieciešams atšķirīgs enerģijas daudzums, kas izriet no tādiem faktoriem kā vecums, dzimums un fiziskās aktivitātes līmenis. Vidējie rādītāji svārstās ap 2000 kalorijām dienā sievietei un 2500 vīrietim, tomēr, kā teikts Slimību profilakses un kontroles centra informatīvajā materiālā, "jāņem vērā, ka gadījumos, kad cilvēkam ir diagnosticēta slimība un ir nepieciešama diētas korekcija, kā arī palielinātas fiziskās slodzes, samazinātas vai palielinātas ķermeņa masas gadījumos vai sievietēm ar veselības traucējumiem grūtniecības periodā, ārstniecības persona, izvērtējot individuālo situāciju, var noteikt piemērotu enerģijas un uzturvielu daudzumu, kā arī vitamīnu un minerālvielu devas".

Kad runa ir par ardievu teikšanu liekajam svaram, "kaloriju tērēšana" ir viens no visbiežāk piesauktajiem vārdu savienojumiem. Taču, tās "nedeg" tikai sporta zālē. Kā izrādās, arī mājas uzkopšana, braukšana ar ragavām, rosīšanās pa dārzu un mīlēšanās tērē kalorijas. Un vairāk, nekā tev varētu šķist.

Turpinājumā ienirsti kaloriju izzināšanas valstībā un izglītojies sev interesējošos tematos – sākot no uztura un beidzot ar visefektīvākajām aktivitātēm.

Iespējams, vienkāršākais trenažieris, kas dedzina kalorijas un uzlabo sirds veselību – lecamaukla

Foto: Shutterstock

Ērta, visiem pieejama un viegli paņemama līdzi pat ceļojumos. Lēcieni ar lecamauklu var tikt izmantoti gan kā anaerobā, gan kā aerobā slodze, kuras laikā iespējams stiprināt kā veselību, tā arī ķermeņa izturību.

Kā iekustināt vielmaiņu un dedzināt kalorijas visas dienas garumā

Foto: Shutterstock

Līdzīgi kā daudz ko citu, arī vielmaiņu ietekmē vecums – tā palēninās, tādējādi laika gaitā ikdienā sadedzinām mazāk kaloriju un uzkrājam vairāk tauku. Taču liekos kilogramus un mīlas rokturīšus, šķiet, nevēlas neviens. Par laimi panikai nav pamata, jo mēs paši varam palīdzēt vielmaiņai darboties aktīvāk un efektīvāk. Kā to izdarīt? Lasi šajā rakstā.

Ja sporta zālei nav laika: kā sadedzināt 1000 kalorijas, uzkopjot māju

Vai zināji, ka visikdienišķākie mājas darbi itin neslikti var aizstāt ja ne pašu sporta zāli, tad vismaz godīgo apņemšanos uz turieni doties? Turklāt šādā veidā tiks nodedzināts ne tikai vismaz tūkstotis kaloriju, bet arī uzkopts miteklis. Kā zināms, divi mīnusi kopā veido plusu!

No liekām kalorijām jāizvairās – ūdens nozīme bērna organismā

Foto: Scanpix

Cilvēkā organisms sastāv no 70 procentiem šķidruma. Tas mums ir nepieciešams veiksmīgai organisma funkcionēšanai. Nepietiekams ūdens daudzums var ietekmēt bērna fizisko un emocionālo pašsajūtu, samazināt koncentrēšanās spējas, kā arī izraisīt galvassāpes. Cik daudz šķidrums bērnam ir jālieto, kā viņu pieradināt dzert ūdeni un kuru ūdeni labāk izvēlēties, skaidro uztura speciāliste Svetlana Aleksejeva.

Tievēšana kā rotaļa. Kādi ir noteikumi un kā skaitīt punktus jeb kalorijas?

Foto: Shutterstock

Tievēšana būs kā rotaļa, viegli sasniegsiet iecerēto, jutīsiet enerģijas pieplūdumu, ja ievērosiet dažus vienkāršus, bet svarīgus nosacījumus. Pirmkārt - pārlieku neiespringsiet ar domu par tievēšanu. Otrkārt – cieniet sevi un atlicināsit sev 60 minūtes dienā. Treškārt - apgūsiet spēles noteikumus pamazām un sāksiet ar mazumiņu.

Fitnesa treneris par kaloriju uzņemšanu un svara zaudēšanu

Foto: PantherMedia/Scanpix

"Delfi Fitness" no lasītājiem saņem daudz jautājumu par to, cik daudz kalorijas dienā ir jāuzņem, kā arī par veidiem, kā efektīvāk zaudēt svaru. DCH Studijas fitnesa treneris Armands Sukuts sniedza plašu atbildi uz saņemtajiem jautājumiem.

Pētījums: stundu ilga karsēšanās vannā zaudētajās kalorijās pielīdzināma 30 minūšu pastaigai

Foto: Shutterstock

Kas to būtu domājis, ka stundu gara vannošanās zaudētajās kalorijās ir pielīdzināma 30 minūšu garai pastaigai? Tikai pēdējā laikā zinātnieki sāk saprast, kā pasīvā uzkaršana (ne kļūšana karstam un sviedrainam no sportošanas) var uzlabot veselību, ziņo "Newsweek".

Intīmi sakari treniņa vietā? Cik daudz kaloriju patērē mīlēšanās un skūpstīšanās laikā

Foto: Shutterstock

Runājot par to, kādas fiziskās aktivitātes var aizstāt nodarbības sporta zālē, nereti tiek piemīta mīlēšanās. Lai arī bieži tas ir domāts kā joks, šī nu ir tā reize, kad jokā ir sava daļa patiesības. Gultas priekiem patiešām nepieciešama enerģija, tomēr uzskatīt, ka sekss ir gluži tas pats, kas visu ķermeni attīstošs funkcionālais treniņš, nevajadzētu.

Sitiens, spēriens, lēciens – ardievas liekajām kalorijām ar kardio kikboksu

Foto: Shutterstock

Ja vēlies uzsākt augstas intensitātes treniņus, taču skriešana, braukšana ar riteni vai došanās uz trenažieru zāli tevi nesaista, iespējams, ka kardio kikbokss ir tava ilgi meklētā nodarbe. Plašais un interesantais vingrinājumu klāsts uzlabojos kā veselību, tā arī palīdzēs iegūt sen kāroto fizisko formu.

Aizmirsti par sviedriem – kā ātri sadedzināt simts kalorijas

Foto: Shutterstock

Kaloriju dedzināšanai ne vienmēr jāsaistās ar ilgām un sviedru pilnām stundām trenažieru zālē. Tā vietā vari ieplānot dažas īsas un jautras aktivitātes, kuras spēj nodedzināt ap 100 kalorijām. Turklāt, ja izkustēšanos savienosi ar sabalansētu uzturu, liekie kilogrami ar laiku izzudīs.

No kaloriju dedzināšanas līdz locītavu sāpju mazināšanai: kā pastaigas var uzlabot veselību

Foto: Shutterstock

Vienlaicīgi zaudēt svaru, dzīvot veselīgāk un ilgāk varētu šķist teju neiespējami, taču ir pavisam vienkāršs veids, kas var palīdzēt to realizēt un kuru var izmantot jebkurš. Viss, kas tev ir vajadzīgs, – ērts apģērbs un nieka 30 minūtes brīva laika, kuru veltīt pastaigai.

Kādas ikdienišķas aktivitātes dedzina vairāk kaloriju, nekā varētu šķist

Foto: Shutterstock

Jebkāda veida fiziskās aktivitātes dod daudz laba veselībai. Ja esi nostājusies uz ceļa, kad īpaši pievērs uzmanību savai figūrai, un pamatīgi šausti sevi, ja nācies izlaist kādu treniņu, vērts atzīmēt, ka arī vairākas ikdienišķas darbības piedalās kaloriju dedzināšanā un dara to patiesi efektīvi. "Live Strong" iepazīstina ar astoņām no tām.

Figūrai draudzīgi salāti: kas jāņem vērā, lai nepārvērstu veselīgo maltīti kaloriju bumbā

Foto: Shutterstock

Salāti ir neatņemama ēdienkartes sastāvdaļa katram, kurš nolēmis ievērot veselīgus ēšanas paradumus un atbrīvoties no kāda lieka kilograma, tādēļ atklāsim, kas jāņem vērā jau tagad, gatavojot salātus, lai tie nenodarītu skādi slaidajai līnijai.

Peldēšana, supošana, kajakošana. Vasaras aktīvā atpūta, kas palīdz sadedzināt liekās kalorijas

Foto: Shutterstock

Vasarā, kad karstuma dēļ atvadāmies no liekajām apģērba kārtām, vēlamies, lai mūsu augums izskatās nevainojami, tāpēc, iespējams, jau iepriekš esi trenažieru zālē cītīgi strādājusi, lai sasniegtu savu ideālo rezultātu. Tomēr lielais karstums nereti nogurdina vai nomāc vēlmi doties uz treniņu, kur līs papildus sviedri. Taču, gribi – tici, negribi – netici, bet ir iespējams apvienot patīkamo ar lietderīgo.

Efektīva kaloriju dedzināšana: vingrojumi un treniņi, kas palīdzēs sasniegt labāko rezultātu

Foto: Shutterstock

Ierobežotā laikā sasniegt maksimālu rezultātu – šāda ir daudzu cilvēku vēlēšanās, kuri darba nedēļas laikā starp visiem ikdienas pienākumiem atrod pāris stundas, kurās aktīvi pasportot. Kamēr vieni dod priekšroku kardio treniņiem, citi iecienījuši spēka treniņus, tāpēc, iedvesmojoties no "Prevention", iepazīstinām ar fiziskajām aktivitātēm un vingrojumiem, kas dedzina visvairāk kaloriju.

Tukšās kalorijas. Kādēļ jāpiesargās?

Foto: Shutterstock

Kalorija ir enerģijas mērvienība. Ja runājam par uzturu, kalorijas attiecas uz enerģiju, ko cilvēks iegūst no apēstā un izdzertā. Šoreiz stāsts par to, ka enerģētiskā vērtība nav vienīgais, kam būtu jāpievērš uzmanība, izvēloties produktus, ko celt galdā. Jo daudzums ne vienmēr iet roku rokā ar kvalitāti un labumu veselībai.

Ikdienišķi paradumi, kas palīdzēs iekustināt vielmaiņu un sadedzināt vairāk kaloriju

Nav iespējams mainīt dzimumu, medicīnisko vēsturi vai vecumu, taču ir iespējams darīt ko labu savam ķermenim, piemēram, būt fiziski aktīvai, ēst veselīgi un arī paātrināt vielmaiņu, kas rezultātā ļauj nokausēt vairāk kaloriju un uzturēt svaru līmenī. Šoreiz "Viņa" pēta vairākus ikdienišķus vielmaiņas paātrināšanas un kaloriju dedzināšanas veidus, kurus viegli iekļaut savā nedēļas rutīnā.

Vienu stundu iepērkoties, var sadedzināt ap 500 kaloriju

Foto: Publicitātes foto

Būt aktīvam nenozīmē tikai svīst sporta zālē vai cilāt svarus. Mums katram ir iespēja piekopt kustīgu dzīvesveidu ar tādām ikdienas aktivitātēm kā kāpšana pa trepēm, rotaļāšanās ar bērniem vai pat iepirkšanās lielveikalā.

Pārāk maz kaloriju un uzturvielu: kas notiek ar organismu, ja uzturs ir nepietiekams

Foto: Shutterstock

Ēdiens ir tava ķermeņa degviela, kas nodrošina visas tā funkcijas un ir nepieciešama, lai tu justos labi. Tomēr netrūkst cilvēku, kas steigas, mēģinājumu iegūt slaidākas aprises, apetītes trūkuma un citu iemeslu dēļ neēd pietiekami daudz. Ja ikdienā tiek ēsts par maz, tas atspoguļojas gan pašsajūtā, gan izskatā – tiek sabeigta vielmaiņa, pasliktinās matu un nagu stāvoklis, kā arī rodas citas problēmas.

Sešas nodarbes kaloriju dedzināšanai tiem, kam nepatīk skriet

Foto: Shutterstock

Ja vēlies dedzināt kalorijas un zaudēt svaru, ir nepieciešami kardio treniņi. To laikā parasti tiek izpildītas kustības bez lielas pretestības, kas atkārtojas. Treniņā nodarbina dažādas muskuļu grupas un kustības ir dinamiskas, tādējādi nodrošinot kaloriju degšanu.

Trenējam izturību un tērējam kalorijas! Zem mikroskopa – vasaras izklaides

Foto: Shutterstock

Ja es tev uzdotu jautājumu, ar ko asociējas vārds "treniņš", ļoti iespējams, tavā atbildē būtu ietverta gan pamatīga svīšana sporta zālē, gan vingrojumi "stieņos", skriešana, braukšana ar riteni un tamlīdzīgas klasiskas lietas. Un taisnība jau tev arī būtu, tomēr vasarā treniņiem ikdienišķā izpratnē laika paliek maz... Kādam taču jānopļauj mauriņš, jāizravē dobes, jāiemēģina jaunais SUP dēlis un galu galā – arī jānopeldas! Taču tas nenozīmē, ka sevi aktīvi nenodarbini. Arī sezonas izklaides un vasarīgās aktivitātes var palīdzēt sevi uzturēt formā – pie nosacījuma, ka skaidri zini, ko konkrētā aktivitāte trenē un kādas muskuļu grupas pie to veikšanas pieslēdzas.

Kā atpazīt mānīgu izsalkumu un izvairīties no nevajadzīgu kaloriju uzņemšanas

Foto: Shutterstock

Izsalkums, tāpat kā daudzas citas sajūtas, var būt mānīgs. Lai tas tevi neapvestu ap stūri un tu neuzņemtu liekas kalorijas, ir svarīgi saprast, kad patiešām esi izsalkusi, bet kad tikai domā, ka esi. To iespējams izdarīt, uzdodot sev dažus vienkāršus jautājumus, kā arī izprotot iemeslus, kāpēc parādās maldinoša sajūta, ka vēlies paēst.

Uzlabot vielmaiņu: ieteikumi, lai kalorijas degtu ātrāk, pat neko nedarot

Foto: Shutterstock

Vielmaiņa ir process, kura laikā ķermenis apēsto ēdienu pārvērš enerģijā. Tā ietekmē arī personas ķermeņa aprises un to, cik vienkārši vai sarežģīti ir atbrīvoties no liekajiem kilogramiem. Tomēr ne visiem šis process notiek identiski, un netrūkst cilvēku, kas uzskata, ka vielmaiņas procesus nevar ietekmēt un liekie kilogrami veidojas tikai tāpēc, ka vielmaiņa nav pietiekami ātra, un to nekādi nav iespējams mainīt.

Kā efektīvi dedzināt kalorijas pastaigājoties

Foto: PantherMedia/Scanpix

Arī došanās garās pastaigās ir labs izkustēšanās veids un tam ir daudz plusu – tu uzturies svaigā gaisā, vari baudīt apkārtni un atslēgties no ikdienas rūpēm, risks gūt traumas ir ārkārtīgi niecīgs, šī aktivitāte ir piemērota jebkurā vecumā, nav nepieciešams īpašs ekipējums, vien ērti apavi… Daudzi gan nezina, ka staigāšana ir arī labs veids, kā atbrīvoties no liekajiem tauciņiem. Portāls Fitday.com apkopojis četrus padomus, kas, dodoties pastaigās, ļaus sadedzināt pēc iespējas vairāk kaloriju.

Lecamaukla – lielisks līdzeklis kaloriju dedzināšanai un sirds treniņam

Foto: Shutterstock

Daudziem lēkšana ar lecamauklu vairāk asociējas ar bērnību, taču velti. Tā ir lielisks veids fiziskās formas uzlabošanai. Portāls Zdorovie.com apkopojis septiņus iemeslus, kādēļ ar to vērts nodarboties vai vismaz padarīt par ierastā treniņa sastāvdaļu.

