"Delfi" kopā ar LMT Viedtelevīziju piedāvā noskatīties Dziesmu svētku kustībai veltītā oriģinālseriāla "Kolektīvs" otro sēriju "Gaismas pils", ko veidojis topošais režisors Edgars Kaupers.

Edgara Kaupera veidotā sērija "Gaismas pils" ir versija par to, kas notiek 1985. gadā, kad Haralds Mednis ir atstādināts no virsdiriģenta amata, bet koris viņu izsauc no skatītāju rindām nodiriģēt no programmas svītroto "Gaismas pili". Kas pa šo laiku notiek televīzijas busiņā un čekistu kabinetos – tas ir reālā laikā izstāstīts vēsturisks pavērsiens Atmodas pašos sākumos.

Galveno varoņu lomās iejutušies Toms Treibergs, Ieva Puķe, Marģers Majors un citi, scenārija autors ir Maksis Gauja.

Seriāls, kurā kopumā plānotas sešas sērijas, tapušas "fon Films" sadarbībā ar XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku lieldraugu LMT.

Pirmās četras seriāla komēdijdrāmas sērijas uzņēmuši režisori Aiks Karapetjans, Edgars Kaupers, Oskars Rupenheits un Papa Chi. Visu sēriju darbība risinās Dziesmu un deju svētku kustības kolektīvos, galvenie varoņi ir šo kolektīvu dalībnieki, un notikumu pamatā ir patiesi stāsti, ko iesūtījuši kori un deju kolektīvi. Vienlaikus seriāla veidotāji uzsver, ka tas nav stāsts par Dziesmu un deju svētkiem, svētki ir tikai šo notikumu fons.

Kā stāsta seriāla producenti, stāsti un atmiņas par dziesmu un deju svētku dalībnieku dzīvi ir ļoti dažādi, un izvēle katru sēriju uzticēt citam režisoram ļāva šo svētku dalībnieku kustību parādīt dažādās manierēs. Dziesmusvētki ir kopīgi, bet tomēr katram savi – tāpat šis seriāls-antoloģija "Kolektīvs" dažādus režisorus apvienojis ar kopīgu mērķi: radīt savu versiju par Dziesmu un deju svētku kustību.