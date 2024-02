Aktrise Zendaija kā soctīklu komentētāju, tā modes pazinēju vidū raisījusi kvēlas diskusijas ar neiedomājama tērpa izvēli filmas "Dune: Part Two" Londonas preses skatē. Nē, viņa netērpās pērlēs un dimantos, bet bija augstās modes kiborgs metāla bruņās.

Robota kostīmam ir teju 30 gadus sena vēsture. Tas ir no "Thierry Mugler" 1995. gada rudens/ziemas augstās modes kolekcijas, un Zendaijai mugurā nebija vis imitācija, bet gan tas pats, kas prezentēts zīmola modes skatē Parīzē. Un arī tas ir sasniegums un varoņdarbs – kaut uz mirkli uzvilkt arhīvos glabātu tērpu. Konkrētais kostīms ar nosaukumu "Machinenmensch" (jeb cilvēks kā mašīna) ir tapis sešus mēnešus, to darinājis inženieris un mākslinieks Žans-Žaks Urkuns, kurš gadiem ilgi ir Terijam Mugleram līdzējis realizēt modes idejas par sievietēm kā hibrīdiem (reiz modele kļuva par insektu, vēl citkārt par daļu no motocikla).