Barnjē joprojām cerot uz ES-Lielbritānijas tirdzniecības vienošanās panākšanu

Eiropas Savienības (ES) galvenais "Brexit" procesa sarunvedējs Mišels Barnjē joprojām cer, ka blokam izdosies panākt tirdzniecības vienošanos ar Lielbritāniju, atsaucoties uz avotiem diplomātu aprindās, raksta aģentūra "Reuters".

ES dalībvalstu pārstāvjiem Barnjē esot paudis, ka tuvākajām dienām būs izšķiroša nozīme šī jautājuma kontekstā.

"Barnjē joprojām uzskata, ka vienošanās ir iespējama, lai gan nākamās dienas ir ļoti svarīgas," sacīja viens no ES diplomātiskajiem avotiem. Otrs diplomāts, jautāts par to, vai vēl pastāv iespēja noslēgt līgumu ar Lielbritāniju, sacīja: "Cerība joprojām ir."

Pirmais avots teica, ka Lielbritānijas piedāvātās provizoriskās piekāpšanās ar zvejniecību saistītos jautājumos, kuri bijuši viens no galvenajiem nesaskaņu punktiem abu pušu starpā un kuri līdz šim ir kavējuši vienošanos par jaunu ES-Apvienotās Karalistes tirdzniecības līgumu, veicinājušas cerības par pozitīvu atrisinājumu.

Par vēl vienu būtisku šķērsli "Brexit" procesā kļuvis Lielbritānijas ierosinātais likumprojekts, kas paredz Apvienotajai Karalistei vienpusēji noteikt, kurām precēm, kas ceļo no Lielbritānijas salas uz Ziemeļīriju, būtu jāpiemēro tarifi. Izstāšanās līgumā teikts, ka par to lēmums jāpieņem Apvienotajai komitejai, kuru veido pārstāvji no Lielbritānijas un ES. Likumprojektu šonedēļ jau apstiprināja Lielbritānijas apakšpalātas deputāti. Londona par šo likumprojektu izpelnījusies asu kritiku, jo šāds likums nozīmētu atkāpšanos no atsevišķiem punktiem "Brexit" līgumā.

"Pastāv raizes par to, ko Lielbritānija dara, bet Barnjē ir uzsvēris, ka viņš turpinās sarunas [ar Lielbritāniju] līdz pēdējam elpas vilcienam," sacīja viens no ES diplomātiem.