'Eiropas diena': Minimālās algas noteikšana koplīgumos un cīņa ar pirātiem sportā

Šonedēļ, 16. podkāsta "Eiropas diena" epizodē vēstīsim par Eiropas Parlamenta Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas deputātu dienaskārtībā esošo direktīvas projektu par adekvātu minimālo algu. Tāpat apskatām nepatīkamo pārsteigumu, ko Eiropas Parlamentā gatavo tiem, kuri paraduši sporta pārraides skatīties par brīvu nelegālās interneta vietnēs.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Patlaban 21 Eiropas Savienības dalībvalstī minimālās algas apmēru nosaka valsts, bet sešās tas tiek noteikts koplīgumos, vienojoties darba devējiem un nozares arodbiedrībai. Tieši valstis, kur tradicionāli ir liela ietekme arodbiedrībām, patlaban skeptiski vērtē Eiropas Komisijas sagatavoto direktīvas priekšlikumu visā Eiropas Savienībā ieviest vienotus minimālās algas noteikšanas pamatprincipus. Tikmēr Eiropas Parlamenta Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas deputāti cer, ka arodbiedrības savu nostāju mainīs.

Šoreiz podkāstā arī saruna ar Eiropas Parlamenta deputātu no Polijas Tomašu Frankovski, kurš pirms pievēršanās politikai bija Polijas vietējā futbola čempionāta leģenda ar vairāk nekā 300 karjeras laikā gūtiem vārtiem. Tagad bijušais sportists cenšas uzlabot savu sekotāju iespējas nopelnīt ar sportu, cīnoties pret nelegālajām sporta pārraidēm internetā. Viņš ir viens no virzītājiem Eiropas Parlamenta rezolūcijai, kurā aicināts ieviest jaunu regulējumu, kas ļautu šādas pārraides no interneta dzēst pat ātrāk nekā teroristu izplatītos video, kuros redzama galvu nociršana.

Pievēršamies arī Eiropas un Turcijas attiecībām un arvien ambiciozākajiem klimata glābšanas mērķiem, kurus uzņemas vecais kontinents.

Iknedēļas podkāsts "Eiropas diena" top sadarbībā ar Eiropas Parlamentu. Klausieties podkāstu "Eiropas diena" šeit.

DELFI redakcijas veidotos podkāstus vari klausīties arī "Podbean", "Spotify", "Apple Podcasts" un "Google Podcasts".