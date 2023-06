'Ejam atbrīvot visu Krieviju': RDK paziņo par jaunu operāciju Belgorodā

Ukrainas pusē karojošās krievu vienības leģions "Krievijas brīvība" un "Krievu brīvprātīgais korpuss" (RDK) ceturtdien paziņojuši par jaunu operāciju Krievijas teritorijā, liecina paziņojumi sociālajos tīklos. Krievijas puse ielaušanos savā teritorijā gan noliedz.

RDK "Telegram" kanālā publicētā video apgalvo, ka jau notiek kauja Belgorodas apgabalā.

"Nu, ko draugi! "Krievu brīvprātīgais korpuss" atkal cīnās Krievijas Federācijas teritorijā! Pavisam drīz parādīsies Šebekino [pilsētiņa Belgorodas apgabalā] nomale. Diemžēl nevaram nodrošināt mierīgo iedzīvotāju evakuāciju no pierobežas rajoniem, jo Krievijas armija šos rajonus apšauda un apgrūtina evakuāciju. Palieciet mājās, mēs nekarojam ar civiliedzīvotājiem," teikts paziņojumā.

Paziņojumu ierakstījis arī leģions "Krievijas brīvība".

"Mēs, leģions "Krievijas brīvība", atrodamies pie mūsu Dzimtenes robežas. Pavisam drīz mēs izvirzīsimies uz Krievijas teritoriju, lai nestu brīvību, mieru un klusumu. Graivoriona [pilsētiņa Belgorodas apgabalā] ir tikai sākums," teikts video uzrunā.

Vienības pārstāvis stāsta, ka Krievijas spēku gļēvulības dēļ ir iegūts daudz trofeju, ar ko varēs vairāk apbruņot cīņu biedrus.

"Mēs dodamies atbrīvot visu Krieviju – no Belgorodas līdz Vladivostokai, lai Maskavā tiktu pacelts balti-zili-baltais brīvības karogs," turpina runātājs.

"RVC" and the Legion "Freedom of Russia" began the second phase of the "liberation" of Belgorod region. pic.twitter.com/HaiuFkoS4A

Krievijas varasiestādes vēlāk pēc šiem video gan paziņojušas, ka situācija Šebekino apkārtnē ir "sarežģīta", taču diversantu grupas Krievijā neesot ielauzušās, ziņo raidsabiedrības BBC krievu valodas dienests.

Jāatzīmē, ka Krievijas Belgorodas apgabala gubernators Vjačeslavs Gladkovs iepriekš no rīta ziņoja par Šebekino ciema apšaudi, ziņi portāls "LIga".

Tas viss notiek laikā, kad tiek gaidīts Ukrainas pretuzbrukums savu teritoriju atbrīvošanai. ASV kongresmenis Lindsijs Greiems uzskata, ka pretuzbrukuma plāns ir iespaidīgs.

Leģions "Krievijas brīvība" un "Krievu brīvprātīgais korpuss" (RDK) 22. maijā veica reidu Krievijas Belgorodas apgabalā, īslaicīgi ieņemot dažus ciemus, tādā veidā izpelnoties plašu uzmanību un atpazīstamību.

Two Ukrainian units comprised of Russian citizens make a surprise incursion from Kharkiv Oblast into Russia's Belgorod region, penetrating defenses by up to 10 km, capturing some 35 km², and prompting Russia's "counter-terrorist operation" in the regionhttps://t.co/uPBKjck0vC