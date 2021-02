Alekseja Oleksina vārds Latvijā plašāk izskanēja saistībā ar viņa neiekļaušanu Eiropas Savienības (ES) sankciju sarakstā, taču Baltkrievijā šis ietekmīgais uzņēmējs ir labi zināms – viņš ir viens no Aleksandra Lukašenko tuvākā loka oligarhiem, kas ieguvis izdevīgus biznesa nosacījumus un pat tiek saukts par Lukašenko "naudas maku".

Lai gan Lukašenko tautā mēdz slavēt kā "labu saimnieku", kurš nav ļāvis izsaimniekot valsts uzņēmumus, saglabājis fabrikas un kolhozus un kurš apņēmīgi cīnās pret ierēdņu neizdarībām, realitāte nebūt nav tiks skaista.

Nerunājot par to, ka tiek apšaubīta no PSRS pārņemtā un no Krievijas subsīdijām atkarīgā un paša Lukašenko kontrolētā ekonomikas modeļa efektivitāte un dzīvotspēja, arī Lukašenko demonstratīvā vēršanās pret korupciju, piemēram, apcietinot visu cukurfabriku direktorus, nepārliecina vērotājus par patiesu rīcību, bet vairāk liek domāt par politisku izrādīšanos un šovu.

Vēl vairāk – pats režīms, līdzīgi kā mēdz būt arī citos autoritāros režīmos, ir centrālais korupcijas elements, intervijā "Delfi" reiz norādīja baltkrievu aktīvists, žurnālists un pašreizējais opozīcijas līderes Svetlanas Tihanovskas padomnieks Franaks Vjačorka.

Daudz uzmanības ir piesaistījuši Krievijas opozīcijas pētījumi par Kremļa saimnieka Vladimira Putina tuvākā loka uzņēmēju veiksmi, draugu lielo turību un viņa paša slepenajiem īpašumiem vai "naudas makiem".

Taču arī Lukašenko, kā atklāj žurnālistu pētījumi un norāda opozīcijas pārstāvji, nav izņēmums. Viņam nelielajā Baltkrievijā ir 17 rezidences, smalku automašīnu kolekcija – no seniem spēkratiem līdz jaunākajam "Maybach", ko uzdāvinājis miljardieris Mihails Gucerijevs. Dāvanā saņemts pat helikopters, intervijā "Delfi" stāsta Londonā dzīvojošais Baltkrievijas opozicionārs Nikolajs Halezins.