'Novičok' lieta: Pie FDD ēkas Maskavā aizturēto Manski atbrīvo; zilās apakšbikses atņem

Maskavas policija otrdien aizturēja pazīstamo kino režisoru Vitāliju Manski, kurš pie Federālā drošības dienesta (FDD) ēkas piketēja ar zilām apakšbiksēm rokās, tādā veidā atbalstot opozīcijas politiķi Alekseju Navaļniju, vēsta portāls "Meduza". Manskis vēlāk atbrīvots, "Delfi" pastāstīja viņa sieva Natālija.

"Galvenais, lai būtu tīras," pavicinot zilas apakšbikses, likumsargiem teica Manskis, kad tie pie viņa vērsās vien sekundes pēc tam, kad viņš bija nostājies pie FDD ēkas. "Šī ir mana pilsoniskā Krievijas Federācijas pilsoņa nostāja. Lai jums labs dienests un sargājiet valsti no slepkavām," viņš vēlējis policistiem.

"Viņš [Manskis] savam raidījumam filmēja režisoru Askoldu Kurovu, un nolēma pie FDD ēkas nofotografēties ar apakšbiksēm. Viņš nestāvēja vēl piecas sekundes, kad viņi pienāca un prasīja pasi. Pēc tam viņi aizgāja. Pēc minūtes atskrēja 20 cilvēki un nogādāja viņu Meščanskojas policijas iecirknī," "Delfi" atklāja režisora sieva.

Drīz Manskis tika atbrīvots. Viņa sieva stāsta, ka policisti nespējuši izdomāt, ko ierakstīt administratīvā pārkāpuma protokolā, un tas tikšot noformēts 29. decembrī, visticamāk, pēc norādījumu saņemšanas. "Apakšbikses tika paņemtas – tagad tās esot lietas lietiskais pierādījums," viņa stāsta.

Navaļnijs, kurš vasarā piedzīvoja uzbrukumu ar kaujas vielu "Novičok", pirmdien publicēja sarunas ierakstu, kurā viņš runājot ar vienu no saviem indētājiem – FDD darbinieku Konstantīnu Kudrjavcevu.

Nesen publicētā "Bellingcat" un mediju pētījumā tika identificēta īpaša FDD grupa, kas kopš 2017. gada izsekojusi politiķi un organizējusi viņa indēšanu.

Breaking. Ilustrious film maker Vitaly Mansky has been arrested outside of the FSB building at Lubyanka for a protest against Navalny poisoning. He was standing with a pair of blue underpants — the symbol and central focus of the botched Novichok operation. pic.twitter.com/pj7Y81PyIb