'Budžets 2020': Latvijas Radio priecīgi par valdības lēmumu; sola reformas

Latvijas Radio (LR) paudis gandarījumu par valdības ārkārtas sēdē pieņemto lēmumu nākamā un turpmāko divu gadu budžetā piešķirt papildu miljonu eiro sabiedrisko mediju vajadzībām, portāls "Delfi" uzzināja radio. Radio jau ir gatavs plāns, kur izmantot papildus līdzekļus.

LR norāda, ka plānotās reformas, kuru īstenošanai nepieciešami 750 000 eiro, atbalsta gan visas LR struktūrvienības, gan arodbiedrība.

Jau ziņots, ka Ministru kabinets, izskatot priekšlikumu budžeta likumprojektu paketes otrajam lasījumam, ārkārtas sēdē nolēma atbalstīt priekšlikumu par viena miljona eiro piešķīrumu sabiedriskajiem medijiem, attiecīgi to sadalot – 750 tūkstoši radio un 250 tūkstoši Latvijas Televīzijai. Finansējuma mērķis ir stiprināt sabiedrisko mediju kapacitāti un izlīdzināt algu atšķirību nozarē strādājošajiem.

"Kopš vasaras Latvijas Radio vadība, arodbiedrības pārstāvji un darbinieki ir ļoti aktīvi skaidrojuši un aizstāvējuši pozīciju par nepieciešamību pēc papildu finansējuma Latvijas Radio darbinieku atalgojumam un sekmīgai radio attīstībai. Mums ir neapgāžama argumentācija un precīzi aprēķini plānoto 750 000 izlietojumam līdz pēdējam eirocentam. Ieguldītais darbs ir vainagojies ar rezultātu, par ko šodien varam būt gandarīti. Piešķirtais miljons eiro sniedz iespēju pietuvināt radio un sabiedrisko mediju portāla "lsm.lv" darbinieku atalgojumu Latvijas Televīzijas darbinieku atalgojumam, kā arī radio gadījumā veikt strukturālās reformas," norāda Latvijas Radio valdes locekle finanšu jautājumos Mārīte Tukiša.

LR izstrādātais efektivitātes un strukturālo reformu plāns 2020. – 2022. gadam apliecina radio gatavību stiprināt darbinieku kapacitāti un tehnoloģisko bāzi, kā arī rada pārliecību par radio piešķirto valsts budžeta līdzekļu 750 000 eiro apmērā racionālu izmantošanu, kas vērsta uz sabiedriskā medija ilgtspējīgu attīstību, organizācijas struktūras un darba procesu efektivizāciju, kā arī tehnoloģisko un satura veidošanas modernizāciju.

Tas paredz organizācijas matricas struktūras ieviešanu, stiprinot analītiskās žurnālistikas, multimediālā satura un IT kapacitāti, kā arī paredz izveidot satura redkolēģijas un Inovāciju laboratoriju. Tāpat paredzēts konsolidēt administratīvās un atbalsta funkcijas optimizēt ētera nodrošināšanas un montāžas funkcijas, lai mazinātu manuālo darbu un nākotnē to pašu darbu varētu veikt mazāk cilvēku, par to saņemot konkurētspējīgu atalgojumu.

Strukturālo reformu pasākumu ietvaros paredzēts pabeigt arī uz rezultātu vērstas darba samaksas, darba novērtēšanas un motivācijas sistēmas ieviešanu.

"No plānotajiem 750 000 eiro nākamgad vairāk nekā 250 tūkstoši tiks novirzīti investīcijām tehnoloģiskā parka atjaunošanai. Analītiskās un pētnieciskās žurnālistikas nodaļas izveidei, kas ietver arī vienas jaunas štata vietas izveidi, nepieciešami papildus 32 760 eiro. Tāpat plānā iekļauti 74 329 eiro četru jaunu štata vietu izveidei, nodrošinot papildspēkus IT daļai un multimediālā satura veidošanai. Paredzēts pabeigt darba samaksas reformu, izlīdzinot atalgojumu starp līdzīga darba veicējiem, kuri šobrīd saņem atšķirīgu atalgojumu pat pārsimts eiro amplitūdā, kā arī ieviest uz rezultātu vērstu darba samaksas un motivācijas sistēmu, kam kopumā nepieciešami 325 708 eiro," skaidro Tukiša.

2020. gada valsts budžeta izstrādes procesā pēc Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa (JV) priekšlikuma koalīcijas partijas vienojās vienu miljonu eiro nākamajā gadā piešķirt sabiedrisko mediju atalgojuma celšanai.

Reformu plānu LR ir iesniedzis kapitāldaļu turētājam – Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei, kura lems par finansējuma sadalījumu sabiedriskajiem medijiem.

Jau ziņots, ka oktobra sākumā Latvijas Radio darbinieku pārstāvju sapulcē tika runāts par turpmāko rīcību – arī iespējamu streiku – situācijā, ja valsts budžeta apstiprināšanas procesā sabiedriskajam medijam netiks piešķirts adekvāts finansējums satura stabilizācijai, kapacitātes stiprināšanai un iziešanai no reklāmas tirgus.

Kopsapulcē tika nolemts uzdot Latvijas Radio valdei turpināt prasīt finansējumu darbinieku algu palielināšanai un slodžu izlīdzināšanai no 2020. gada 989 381 eiro apmērā, iekļaujot to bāzes budžetā.

Tāpat nolemts pieprasīt politiķiem nodrošināt pietiekamu finansējuma piešķīrumu kā kompensāciju Latvijas Radio iziešanai no reklāmas tirgus. Latvijas Radio aprēķinos balstītā summa 2020. gadam ir 1 787 513 eiro, savukārt 2021. gadam – 3 575 027 eiro.