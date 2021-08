Daļu agrāk ieradušos patvēruma meklētājus izmitina IeM sporta centrā 'Dzintari'

Lai nodrošinātu Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra "Mucenieki'' telpu kapacitātes rezerves, 30 patvēruma meklētāji, kuri ieradušies Latvijā iepriekšējos mēnešos, izmitināti Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra nodaļas "Dzintari'' telpās, portāls "Delfi" uzzināja Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP).

Patvēruma meklētājiem arī pēc statusa piešķiršanas PMLP nodrošina iespēju uzturēties izmitināšanas centrā līdz mirklim, kad statusa saņēmēji nodrošinās sev patstāvīgu vietu, kur dzīvot.

Personām, kuras lūgušas patvērumu Latvijā, ir tiesības dzīvot arī ārpus PMLP nodrošinātām telpām, proti, brīvi izvēlētā dzīvesvietā ar nosacījumu, ka persona ir sasniedzama, informē PMLP par savu dzīvesvietu un ierodas uz patvēruma procedūras izskatīšanas intervijām, atzīmēja pārvaldē.

Jau vēstīts, ka līdz aizvadītajai pusnaktij Valsts robežsardze uz Latvijas-Baltkrievijas robežas apturējusi 395 personas – šie cilvēki gan nav ielaisti Latvijā, gan aizsūtīti atpakaļ, pirmdien intervijā Latvijas Radio atzina Valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts.

"Delfi" jau rakstīja, ka Saeima 12. augustā apstiprināja Ministru kabineta 10. augusta lēmumu, ar kuru no 11. augusta līdz 10. novembrim Latvijas-Baltkrievijas pierobežā ir izsludinātā ārkārtējā situācija. Kopš 11. augusta vairākas bēgļu grupas nav ielaistas Latvijā.

Valsts robežsardze kopā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem pēdējo dienu laikā uz Latvijas un Baltkrievijas robežas konstatējusi vairākkārtējus gadījumus, kad Baltkrievijas militarizēto vienību pavadībā pār Latvijas un Baltkrievijas robežu tiek mēģināts pārvirzīt migrantus no Tuvo Austrumu valstīm. To pierāda portāla "Sargs.lv" rīcībā nonākušie VRS safilmētie videomateriāli no abu valstu robežas, kas tika publiskoti pagājušajā nedēļā.