Kariņš un Zakatistova 'piecīši' vienojas par sadarbību; visi partneri tiekas sarunās piektdien (plkst. 17.40)

Ceturtdien, 13. maijā, Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) ar Saeimas deputātu grupu "Stabilitātes grupa" noslēdza vienošanos par sadarbību un atbalstu valdībai, kuru deputātu grupas vārdā parakstīja Saeimas deputāts Atis Zakatistovs, pārstāvot arī pie frakcijām nepiederošos Saeimas deputātus Aivaru Geidānu, Edgaru Kronbergu, Janīnu Kursīti un Ivaru Pugu, portālu "Delfi" informēja Ministru prezidenta preses sekretārs Sandris Sabajevs.

Ceturtdien pēcpusdienā preses konferencē pēc valdības sēdes, atbildot uz "Delfi" jautājumu, vai steidzīgā vienošanās parakstīšana ar Stabilitātes grupu un vienlaikus izskanējušais Nacionālās apvienības piedāvājums saglabāt ekonomikas ministra amatu Vitenbergam nozīmē, ka premjers ir gatavs to akceptēt un iztikt bez "KPV LV" frakcijas koalīcijā, Kariņš atbildēja, ka piektdien pēcpusdienā tiksies ar sadarbības partneriem un pārrunās valdības darba organizēšanas un kopējās sadarbības jautājumus.

"Šobrīd vienam no partneriem ir atkal virkne deputātu aizgājuši. Es esmu parakstījis vienošanos ar piecu deputātu grupas atbalstu valdībai. Runājot individuāli ar visiem sadarbības partneriem līdz šim, visi ir izteikuši vēlmi turpināt darbu un strādāt pie mūsu kopīgās programmas. Es pieņemu zināšanai Nacionālās apvienības izteikto vēlmi, un mēs rīt par visām šīm lietām runāsim," paskaidroja Kariņš.

Vienošanās paredz, ka Ministru prezidents un "Stabilitātes grupa" apņemas sadarboties valdības deklarācijā un valdības rīcības plānā noteikto kopīgo mērķu sasniegšanai. "Stabilitātes grupa" apņemas atbalstīt Kariņa vadīto valdību un tai ir tiesības piedalīties valdību veidojošo politisko pārstāvju Sadarbības sanāksmēs.

Pēc vienošanās parakstīšanas Ministru prezidents pateicās Saeimas deputātiem par konstruktivitāti un gatavību kopā strādāt, lai pārvarētu Covid-19 pandēmiju, tās radītās sekas un pie sabiedrības labklājības veicināšanas, vēsta preses sekretārs.

Vienošanās par sadarbību un atbalstu Kariņa vadītajam Ministru kabinetam tekstā teikts, ka, lai nodibinātu koleģiālus, konstruktīvus un saliedējošus sadarbības un līdzsvara mehānismus 13. Saeimā ievēlēto deputātu sadarbībā un pārvarētu Covid-19 pandēmijas izraisīto krīzi Latvijā, Ministru prezidents Krišjānis Kariņš un pie frakcijām nepiederošie Saeimas deputāti Aivars Geidāns, Edgars Kronbergs, Janīna Kursīte, Ivars Puga, Atis Zakatistovs, kuri Saeimā 2021. gada 13. maijā ir nodibinājuši deputātu grupu "Stabilitātes grupa" un kuru vārdā šo vienošanos slēdz Atis Zakatistovs, vienojas par turpmāku savstarpēju sadarbību 13. Saeimas pilnvaru laikā un atbalstu Artura Krišjāņa Kariņa vadītajam Ministru kabinetam.

"Puses apņemas sadarboties Deklarācijā par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību un Valdības rīcības plānā noteikto kopīgo mērķu sasniegšanai. Deputātu grupa apņemas atbalstīt Ministru prezidentu un Valdību, kā arī tās pieņemtos lēmumus un veicināt Ministru kabineta iesniegto likumprojektu izskatīšanu Saeimas komisijās un pieņemšanu Saeimā. Deputātu grupai ir tiesības tikties ar Ministru prezidentu ne vēlāk kā 48 stundu laikā pēc rakstveida lūguma. Puses apņemas ievērot 2019. gada 23. janvāra Latvijas Republikas Ministru kabinetu veidojošo 13. Saeimas frakciju sadarbības līgumā ietvertos vispārējos savstarpējās sadarbības pamatprincipus, sadarbības kārtību un pienākumus. Deputātiem ir tiesības piedalīties politisko pārstāvju Sadarbības sanāksmēs. Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi," teikts dokumentā.

Saeimas deputātu grupa "Stabilitātes grupa" tika izveidota ceturtdien, un to izveidoja pie frakcijām nepiederošie Saeimas deputāti Zakatistovs, Geidāns, Kronbergs, Kursīte un Puga. Četri no viņiem dienu iepriekš pameta "KPV LV" Saeimas frakciju pēc balsojuma par ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga (NA) atsaukšanu, jo neatbalstīja šo lēmumu. Zakatistovs no partijas izslēgts un frakciju pametis jau decembrī.

Jāpiebilst, ka Geidāns savu mandātu var zaudēt, ja Saeimā atgriežas Vitenbergs, kurš nolicis Saeimas deputāta mandātu uz ministra pienākumu pildīšanas laiku. Arī Kronbergs Saeimā strādā tikmēr, kamēr uz ministra pienākumu pildīšanas laiku mandātu nolikusi labklājības ministre Ramona Petraviča (KPV LV).

Bijušais partijas un frakcijas līderis, Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Zakatistovs no partijas tika izslēgts pērn decembrī, un viņam tika pārmesta arī pārlieka izdabāšana valdības vadītāja partijai. Kuluāros netiek slēpta Zakatistova tuvība JV, taču viņa dalību partijā traucē noritošais tiesas process, kurā apsūdzēts Zakatistovs.

Zināms arī, ka Zakatistovs piedalījās sarunās par Vitenberga pāriešanu uz Nacionālo apvienību un sadarbības memorandu starp "KPV LV" un Nacionālās apvienības frakcijām, lai gan jau vairākus mēnešus nebija ne partijas, ne frakcijas vadībā.

Vēl šī gada sākumā Jaunā konservatīvā partija piedāvāja nomainīt Zakatistovu Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra amatā ar Gati Eglīti, jo Zakatistovs vairs nepārstāv nevienu partiju, taču premjers un finanšu ministrs šim piedāvājumam neatsaucās.

Jau ziņots, ka trešdien, 12. maijā, četri deputāti pameta "KPV LV" frakciju pēc tam, kad tā nolēma atsaukt no valdības ekonomikas ministru Jāni Vitenbergu (NA), kurš nesen mainījis partejisko piederību. Pēc šī lēmuma Ministru prezidents izdevis rīkojumu par Vitenberga demisiju 14. maijā, un šajā pašā dienā premjers aicina uz sarunu koalīcijas partnerus par sadarbību nākotnē.

Savukārt labklājības ministre Ramona Petraviča (KPV LV) ceturtdienas rītā paziņoja, ka "KPV LV" Saeimas frakcijā, kura trešdien saruka līdz minimālajam pieļaujamajam – pieciem deputātiem, ir gaidāms skaitliskais pieaugums.