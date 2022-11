Kariņš: visas problēmas būtu risināmas, ja AS sniegtu atbildi par dalību koalīcijā

Visas uz iespējamo nākamo koalīciju attiecinātās Apvienotā saraksta (AS) problēmas ir risināmas, ja vien šis politiskais spēks sniegtu skaidru atbildi par vēlmi piedalīties vai nepiedalīties nākamajā koalīcijā, šādu viedokli ceturtdien, 10. novembrī, preses konferencē pēc tikšanās ar Nacionālās apvienības pārstāvjiem pauda "Jaunās vienotības" (JV) līderis Krišjānis Kariņš.

Pēc tikšanās ar JV pārstāvjiem NA līderis Raivis Dzintars mediju pārstāvjiem atzina, ka JV un NA ir vienisprātis, ka šīs Saeimas sastāvā nav iespējams izveidot koalīciju bez trim politiskajiem spēkiem, kas patlaban pārrunā iespējas veidot koalīciju. Tāpēc, viņa ieskatā, trim politiskajiem spēkiem būtu nepieciešams izrunāt problēmjautājumus.

"Tagad ir divas alternatīvas – rakties dziļāk ierakumos un sakašķēties tā, ka pēc tam ir grūti strādāt, vai arī veltīt laiku tam, lai pārrunātu problēmsituācijas un rast kompromisu," pauda politiķis.

Viņš norādīja, ka NA saprot gan JV, gan AS argumentus, tomēr Dzintars pauda pārliecību, ka vienmēr ir bijis vieglāk rakstīt valdības deklarāciju, ja ir panākta vienošanās par atbildības sfēru sadalījumu. "No otras puses, redzam AS bažas, ka ministriju starpā nav pietiekamas spējas risināt pārnozaru jautājumus," secināja Dzintars.

NA ir pārliecināta, ka visiem trim politiskajiem spēkiem būtu jātiekas trīspusējā sanāksmē, lai izrunātu potenciālās valdības struktūru un kā tiktu īstenota politisko spēku sadarbība. Tajā pašā laikā Dzintars uzsvēra, ka viņam "nav liela sajūsma" par AS priekšlikumu ministriju parlamentāro sekretāru amatos iecelt citu politisko spēku pārstāvjus.

"Šāda pieredze ir bijusi, bet tā ir pretrunīga, jo, parlamentārajam sekretāram pārstāvot ministru, var izveidoties situācija, kad parlamentārais sekretārs pārstāv sava politiskā spēka viedokli, kas atšķiras no ministra viedokļa," skaidroja politiķis.

Vienlaikus Dzintars sacīja, ka diskutējams būt jautājums par ministru biedra amata izveidi. "Mēs ultimatīvi nesakām "nē" kādam no priekšlikumiem, ja varam nonākt pie risinājuma," uzsvēra NA līderis.

Tāpat Dzintars sacīja, ka koalīcijas sarunās vajadzētu piesaistīt Finanšu ministrijas ekspertus, kas sniegtu fiskālo novērtējumu par politisko spēku priekšlikumiem valdības deklarācijā. Tomēr viņš uzsvēra, ka valdības izveides sarunas nav īstais brīdis, kad runāt budžetu. "Ja tagad sāksim dalīt budžetu, katrai nozarei būs savas ambīcijas, kas ievilks procesu. Budžets ir jāveido tad, kad ir valdība," uzsvēra Dzintars.

Savukārt Kariņš mediju pārstāvjiem sacīja, ka JV un NA "apmēram sakrīt viedokļi" par nākamās valdības izveidi, bet patlaban tiek gaidīta skaidra AS atbilde – tā vēlas virzīties uz priekšu koalīcijas sarunās. "Roka ir pasniegta. Ja ir neskaidrības, varam tikties, runāt. Gaidām skaidrību," sacīja politiķis.

Komentējot NA pausto priekšlikumu par trīspusējām sarunām, Kariņš uzsvēra, ka tādas būs, vienlaikus piebilstot, ka viņš jau ir argumentējis par to, kā sarunu procesam būt jānotiek – vispirms politiskie spēki vienojas par amatu sadali, bet pēc tam sāk izstrādāt valdības deklarāciju.

"Visa aina ir gana skaidra, bet jāsaprot – ir vai nav vēlme virzīties uz priekšu. Ja šāda skaidrība būtu, mēs visas domstarpības atrisinātu," uzsvēra Kariņš. Šis apgalvojums arī attiecas uz priekšlikumu par parlamentārajiem sekretāriem un viceministriem, kas, Kariņa ieskatā, ir diskutējams jautājums. "Ja visi vienojas par atbildību sadali, tad šīs pakārtotās lietas varētu atrisināt bez grūtībām," apliecināja JV līderis.

Viņš piekrita apgalvojuma, ka trim politiskajiem spēkiem ir jārisina tas, ko AS "reizēm ne tik saprotami saka" par horizontālo sadarbību, proti, par to, kā risināt starpnozaru jautājumus. "Piekrītu, ka nepieciešama starpnozaru sadarbība, bet ir jāvienojas, kā to risināt," uzsvēra Kariņš.

Kariņš atkārtoja, ka vispirms sagaida AS atbildi par vēlēšanos vai nevēlēšanos turpināt sarunas, vienojoties par amatu sadali un tikai pēc tam sākt izstrādāt valdības deklarāciju. "Ja AS atbilde ir "nē", tad process būtu apstājies. Es allaž esmu optimists un ceru, ka AS piekritīs tam, ka šis ir dzīvotspējīgs variants," secināja politiķis.

Tāpat viņš norādīja, ka, izstrādājot valdības deklarāciju, būs jāatbild uz jautājumu par budžeta iespējām, ņemot vērā, ka nākamais ir sagaidāms "grūts gads". "Iespējas pārdalīt papildus naudu būs ierobežotas, bet pagaidām nezinu, cik ierobežotas," atklāja Kariņš.

Tāpat viņš atturējās prognozēt to, cik ilgi varētu ilgt valdības izveides process.

Jau vēstīts, ka nākamās koalīcijas sarunas norit vairāk nekā mēnesi. Sākotnēji JV piedāvāja koalīcijā iekļaut četras partijas, tostarp AS, Nacionālo apvienību (AS) un partiju "Progresīvie", tomēr pēdējie koalīcijā netika iekļauti.

Koalīcijas sarunu turpinājumā JV piedāvāja pārējiem diviem partneriem parakstīt sadarbības memorandu, bet pēc tam premjera amatam virzītais Krišjānis Kariņš (JV) nāca klajā ar savu piedāvājumu ministru portfeļu sadalījumam.

Iespējamajā Kariņa vadītajā valdībā JV atbildības sfērā varētu būt ārlietu, finanšu, izglītības un zinātnes, tieslietu, labklājības ministru amati, kā arī jaunveidojamā klimata ministra amats.

AS atbildības sfērā varētu būt iekšlietu, zemkopības, veselības, kā arī reģionālās attīstības ministru amati.

Bet NA atbildības sfērā – aizsardzības, kultūras, satiksmes un ekonomikas ministru amati.

Ja NA nav paudusi iebildes par ministru portfeļu sadalījumu, tad AS otrdien, 8. novembrī, pavēstīja, ka tā vēlas "efektīvāka valdības modeļa" ieviešanu ar starppartiju un starpnozaru sadarbību ministriju vadībā.

Trešdien, 9. novembrī, notika JV un AS pārstāvju tikšanās, lai diskutētu par amatu sadalījumu nākamajā valdībā, tomēr konkrēta vienošanās netika panākta. Kariņš norādīja, ka AS atbilde par amatu sadalījumu jāsniedz līdz šīs nedēļas beigām, pretējā gadījumā koalīcijas sarunas tiks izbeigtas, savukārt AS pauda apņēmību minētajā termiņā sniegt atbildi.