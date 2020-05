LU īpašumu izsole – līdz šim pārdota autobāze Skanstē

Latvijas Universitāte (LU), kurai valdība 2018. gada novembrī ļāva pārdot astoņus bez atlīdzības nodotus valsts īpašumus, līdz šim par 445 000 eiro izsolē ir pārdevusi autobāzi, kas atrodas Skanstes ielā 3. Nākamie rindā uz jauna īpašnieka iegūšanu ir divi īpašumi – bijusī Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes ēka Jūrmalas gatvē 76, kā arī dienesta viesnīca Burtnieku ielā 1, portālam "Delfi" atklāja universitātes Infrastruktūras departamenta direktors Marģers Počs.

Jau vēstīts par LU nekustamo īpašumu apsaimniekošanas plānu, kas paredz pārdošanā izlikt astoņas valstij piederošas universitātes ēkas. No īpašumu pārdošanas plānots iegūt 27 miljonus eiro, ko ieguldīt LU Rakstu mājas celtniecībai Torņkalnā.

Počs atzina, ka īpašumu pārdošana norit plānveidīgi, jo daļā ēku joprojām atrodas LU struktūrvienības, tādēļ atsevišķas ēkas varēs pārdot tikai tad, kad būs uzslieta Rakstu māja. "Piemēram, Aspazijas bulvāris 5, kur atrodas Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte. Tāpat esam lēmuši, ka var sākt pārdot dienesta viesnīcas, bet visu laiku tur atradās studenti, tādēļ šo ēku tirdzniecība nenotiek, kamēr nav atrasts risinājumus, kur šos studentus izvietot," skaidroja departamenta direktors.

Kā vēl vienu piemēru Počs atzīmēja ēku Lauvas ielā 4, kur patlaban atrodas Sociālo zinātņu fakultāte: "Vispirms vietā ir jāuzceļ cita infrastruktūra, lai mēs ēku varētu atbrīvot, un tikai tad mēs to sāksim virzīt uz pārdošanu".

LU līdz šim ir izdevies pārdot autobāzi un darbnīcu Skanstes ielā 3. Ņemot vērā, ka transporta aprite tagad ir citādāka nekā iepriekš, šis īpašums universitātei vairs nebija nepieciešams.

"Īpašumu universitāte pārdeva 2019. gada maijā par 445 000 eiro, lai gan sākuma cena bija 340 000 eiro, to iegādājās AS "SWH Grupa". Līdz ar to īpašumu pārdevām ar krietniem plusiem," sacīja Počs.

Tāpat LU mēģināja atrast jaunu īpašnieku īpašumam Jūrmalas gatvē 76, kurā iepriekš mitinājās Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte – tās akadēmiskais personāls un studenti tagad atrodas Imantas 7. līnijā 1, kur savulaik bija 2017. gadā likvidētā Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija.

Jūrmalas gatves 76 īpašuma izsoli LU izsludināja šā gada 3. martā, sākuma cenu nosakot 4 610 000 eiro apmērā, tomēr jaunu īpašnieku atrast neizdevās.

"Principā patraucēja Covid-19 – interese bija, infekcijas slimības dēļ investori nolēma nogaidīt. Mēs iesim uz priekšu un atkārtoti sludināsim izsoli. Par cenu mēs vēl diskutējam, Ministru kabineta rīkojums ļauj samazināt cenu par 20% no pirmās izsoles sākuma cenas, bet vēl domāsim, vai ir nepieciešams tik strauji samazināt šo cenu," sacīja Počs.

Viņš arī norādīja, ka norit sagatavošanās darbi, lai pārdotu dienesta viesnīcas ēku Burtnieku ielā 1. "Ēka no studentiem ir atbrīvota. Tur patlaban dzīvo strādnieki, kas no universitātes pērk izmitināšanas pakalpojumus. Izsoles sākuma cena ir paredzēta 1 775 000 eiro apmērā," teica universitātes pārstāvis.

Abu ēku izsoli universitāte organizēs pēc izsludinātās ārkārtējās situācijas beigām, kad situācija valstī būs stabilizējies. Vienlaikus Počs uzsvēra, ka LU ir pārdevusi vairākus īpašumus iepriekšējos gados, līdz ar to naudas plūsma, kas ir nepieciešama Torņkalna projekta realizācijai, ir nodrošināta un šobrīd nav īpašas steigas īpašumus pārdot.

Taujāts par grafiku, kādā iecerēts pārdot pārējos piecus īpašumus, Počs skaidroja, ka tas ir atkarīgs no Rakstu mājas būvniecības uzsākšanas – tā termiņš atkāpjas, jo notiek būvniecības iepirkuma rezultāta pārsūdzēšana. "Ja agrāk gribējām ēku uzbūvēt līdz 2022. gada vasarai, tad tagad izskatās, ka ēkas nodošana ekspluatācijā notiks 2023. gadā," atzina Počs. Līdz ar to īpašumus Aspazijas bulvārī 4 un Lauvas ielā 4 universitāte nepārdos ātrāk par 2023. gadu, kamēr nav uzcelta Rakstu māja un radīta vieta, kur struktūrvienībām pārcelties.

Runājot par nekustamo īpašumu Zeļļu ielā 25, kur iepriekš atradās Fizikas un matemātikas fakultāte, Počs norādīja, ka šajā gadījumā ir nepieciešams ar Rīgas domi sakārtot īpašuma tiesības par zemi, uz kuras atrodas ēka. Ar Rātsnama vadību universitāte plāno runāt pēc pašvaldības ārkārtas vēlēšanām.

"Lielos vilcienos pārdošanas process norit kā plānots. Dzīve, protams, ievieš savas korekcijas, sākot ar Covid-19 un beidzot ar Rīgas domes vēlēšanām un būvniecības iepirkuma apstrīdēšanu," savu vērtējumu par ēku pārdošanas progresu pauda Počs.

Portāls "Delfi" jau vēstīja par Ministru kabinetā 2018. gada 27. novembrī pieņemto rīkojumu, kas nosaka, ka LU no īpašumu pārdošanas iekasēs gandrīz 27 miljonus eiro. Šo summu LU novirzīs Akadēmiskā centra Rakstu mājas būvniecībai, kas izmaksās ap 44 miljoniem eiro. Kopējās Akadēmiskā centra celtniecības izmaksas plānotas 200 miljonu eiro robežās.

LU organizētajās izsolēs iegūtie līdzekļi būs jāieskaita valsts budžetā. Tad Izglītības un zinātnes ministrija sagatavos rīkojuma projektu, nosakot, kādā apjomā attiecīgie budžetā ieskaitītie līdzekļi tiek novirzīti Rakstu mājas finansēšanai.

Neskatoties uz Akadēmiskā centra izveidi Torņakalnā, LU nākotnē plāno saglabāt vēsturisko ēku Raiņa bulvārī 19. Pārējos zinātsniskās darbības centrus universitāte saglabās tikai tad, ja tam ir "zinātnisks, tehnisks un ekonomisks pamatojums".