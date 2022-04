Rīgas pašvaldībai sadarbība ar VARAM neveidojas, saka Ķirsis

Kopumā Rīgas pašvaldībai ir laba sadarbība ar valdību, bet vienīgais izņēmums ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), pirmdien Latvijas Televīzijas (LTV) raidījumā "Rīta panorāma" teica Rīgas vicemērs Vilnis Ķirsis (JV).

Viņš sacīja, ka Rīgas pašvaldībai īpaši laba sadarbība esot ar Satiksmes ministriju, kas sniegusi nozīmīgu atbalstu vairākiem būtiskiem projektiem, taču "ar VARAM sadarbība neveidojas".

Ķirsis sacīja, ka tas esot tieši azartspēļu jautājuma dēļ.

Tā kā pašvaldība grasās vērsties Satversmes tiesā (ST) saistībā ar VARAM lēmumu apturēt Rīgas teritoriālās attīstības plānu, tad tagad, ja uzņēmējiem būs kāds projekts, ko viņi vēlēsies īstenot, tad viņiem būs jāiet lokālplānojuma procedūra, kas var prasīt pat divus gadus. "Paralēli mēs tiesājamies," skaidroja Ķirsis.

Vaicāts par Rīgas ielu sakopšanu pēc ziemas kontekstā ar lielo putekļu daudzumu gaisā, kas veidojas no nesavāktajām smiltīm, ar ko aukstajā sezonā kaisītas pilsētas ielas, Ķirsis lakoniski sacīja: "Darbs notiek".

Viņš teica, ka jau kopš februāra ielās esot attiecīgās tehnikas vienības, un līdz marta pēdējai nedēļai bijusi sakopta puse no visām Rīgas ielām.

Tā kā ziema joprojām "nekur nav pazudusi", tad arī smilšu tīrīšana esot procesā. Turklāt smiltis aukstajās naktīs sasalstot, tāpēc arī tīrīšana esot problemātiska. Saistošie noteikumi, kas nosaka ielu tīrīšanas kārtību galvaspilsētā, paredz, ka ielām pēc ziemas jābūt sakoptām līdz maijam, stāstīja Ķirsis.

Tāpat viņš pauda uzskatu, ka, viņaprāt, punkts par to, ka ielas ziemā tiek kaisītas ar smiltīm, nevis sāli, būtu jāpārskata.

Kā vēstīts, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs apturēja Rīgas plānojumu, jo konstatēta tā neatbilstība likumiem un samērīguma trūkums starp iesaistīto pušu interesēm. Tāpat Rīgas domes iesniegtais dokuments paredzēja aizliegt azartspēles visā Rīgas valstspilsētas teritorijā, taču, pēc ministra Artūra Toma Pleša (AP) paustā, tas joprojām ir pretlikumīgi.

Savukārt Rīgas mērs Mārtiņš Staķis norādījis, ka ar šo lēmumu VARAM uz vairākiem gadiem apturējusi Rīgas attīstību un plānojuma apturēšanas dēļ pašvaldībā neieplūdīs investīcijas daudzu miljonu eiro apmērā.

Staķis arī izstājās no partiju apvienības "Attīstībai/Par!", savu lēmumu pamatojot ar to, ka VARAM, kas ir "Latvijas attīstībai" politiskā pārvaldībā, apturēja Rīgas attīstības plānu.

Saistībā ar apturēto Rīgas attīstības plānu domei ir divas iespējas turpmākajai rīcībai – pilnveidot to un pieņemt jaunā redakcijā, lai VARAM to vēlreiz izvērtētu, vai arī vērsties ST, līdzīgi kā to darījusi Ķekavas novada pašvaldība. Rīga izvēlējusies otro iespēju un pirmdien par vēršanos ST tiks lemts domes sēdē.