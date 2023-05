Saeimas komisija vienojas atļaut tirgot 'veipu' šķidrumus ar tabakas aromātu

Saeimas deputāti atbalstīja priekšlikumu grozījumiem Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā, ļaujot tirgot elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumus un tabakas aizstājējproduktus ar tabakas aromātu.

Priekšlikums trešdien pirms galīgā lasījumu tika skatīts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē.

Saeimas deputāti Edmunds Cepurītis (P) un Ramona Petraviča (LPV) likumprojektam bija iesnieguši priekšlikumu, rosinot izdarīt izņēmumu aizliegumā laist tirgū elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumus un tabakas aizstājējproduktus, kas satur aromatizētājus. Abi deputāti rosināja šajos produktos atļaut tabakas vai mentola aromātu.

Jau iepriekšējā dienā pret mentola aromāta atļaušanu kategoriski iebilda gan Veselības ministrijas (VM), gan mediķus pārstāvošo organizāciju pārstāvji. Viņi pamatoja, ka mentols ir viela, kas palīdz uzņemt nikotīnu, nomācot nepatīkamo tabakas smaržu un garšu. Tieši ar mentola aromātu bagātināti elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumi un tabakas aizstājējprodukti ir iecienītākie produkti jauniem smēķētājiem un veicina smēķēšanas ieraduma nostiprināšanos.

Deputāti vienojās par kompromisa redakciju, ka varēs laist tirgū elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumus un tabakas aizstājējproduktus ar tabakas aromātu. Turklāt VM būs jāsagatavo vielu saraksts, kas tiks iekļauts likuma pielikumā.

Deputātu atbalstu guva veselības ministres Līgas Meņģelsones priekšlikums, kas paredz, ka ražotājiem un importētājiem pirms cigarešu laišanas tirgū būs jāiesniedz Veselības inspekcijai akreditētu laboratoriju izsniegti testēšanas pārskati kopā ar novērtējumu, kas pierāda, ka cigaretes atbilst likumā noteiktajām prasībām. Veselības inspekcijai būs tiesības atlasīt un veikt cigarešu paraugu testēšanu, lai kontrolētu cigarešu atbilstību samazinātās degšanas spējas prasībām.

Deputāti atbalstīja arī veselības ministres priekšlikumu, kas paredz aizliegt tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, elektroniskās smēķēšanas ierīču un uzpildes tvertņu pārdošanu patērētājam, kā arī aizliegt patērētājam tās iegādāties, izmantojot distances saziņas līdzekļus, tajā skaitā ārpus Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts teritorijas.

Vairāki deputāti vēlējās mainīt otrajā lasījumā atbalstīto deputāta Armanda Krauzes (ZZS) priekšlikumu aizliegt smēķēt Saeimas un Ministru kabineta ēkās. Savus priekšlikumus bija iesnieguši deputāti Ingmārs Līdaka (AS), Glorija Grevcova un Andrejs Ceļapīters (JV).

Līdaka vēlējās, lai Saeimas un Ministru kabineta ēkās būtu telpas, kas ir speciāli ierādītas smēķēšanai", Grevcova vēlējās atcelt aizliegumu smēķēt Saeimas un valdības ēkās, savukārt Ceļapīters rosināja Saeimas un Ministru kabineta ēku vietā likumprojektā iestrādāt normu, ka smēķēšanas aizliegums attiektos uz visām valsts pārvaldes iestāžu ēkām, kas būtībā nozīmētu, ka Saeimas ēkās šis aizliegums nebūtu spēkā. Nevienu no šiem priekšlikumiem deputāti neatbalstīja. Līdaka jokoja, ka, noraidot viņa priekšlikumu, viņš būs spiests iet smēķēt uz Doma laukumu, kur varēs tikties ar saviem vēlētājiem, jo arī viņu vidū esot cilvēki ar šo netikumu.

Galīgajam lasījumam iesniegtos priekšlikumus turpinās izskatīt 30.maijā.

Kā vēstīts, uzklausot "Apvienotā saraksta" (AS) atbildības jomā esošās Veselības ministrijas (VM) argumentus, AS frakcijas deputāts Edgars Tavars (AS) atsauca savu priekšlikumu grozījumiem Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā, ko šodien pirms galīgā lasījuma skatīja Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē.

Priekšlikums paredzēja, ka nosacījumus tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to uzpildes tvertņu laišanai tirgū, kā arī smēķēšanas un lietošanas ierobežojumus publiskās un citās likumā noteiktajās vietās reglamentētu Ministru kabinets.

VM skaidroja, ka Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumprojektā tiek pārņemtas Eiropas Komisijas (EK) direktīvas normas. Gadījumā, ja nosacījumu izstrāde tiktu deleģēta valdībai, par to būtu jāinformē EK.

Likumprojekta galīgajam lasījumam iesniegti 88 priekšlikumi.

Kā vēstīts, likuma grozījumu otrajā lasījumā atbalstītā redakcija paredz aizliegumu laist tirgū elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumus un tabakas aizstājējproduktus, kas satur aromatizētājus.

Priekšlikumu par aromatizētāju aizliegumu iepriekš virzīja pašlaik jau bijusī veselības ministre Ilze Viņķele ("Par").

Vienlaikus plānots noteikt ierobežojumu ražot un laist tirgū tabakas izstrādājumus, tabakas aizstājējproduktus vai elektroniskās smēķēšanas ierīces, kas vizuāli atgādina saldumus, uzkodas, kā arī rotaļlietas.

Tāpat plānots noteikt, ka tabakas izstrādājumus, aizstājējproduktus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un uzpildes tvertnes būs aizliegts pārdot personām, kuras ir jaunākas par 20 gadiem.

Kā ziņots, Saeimas sēdē balsīm daloties, tika atbalstīts arī deputāta Armanda Krauzes (ZZS) priekšlikums aizliegt smēķēt Saeimas un Ministru kabineta ēkās.

Pēc būtības atbalstīti gan Viņķeles, gan arī pašreizējās veselības ministres Līgas Meņģelsones priekšlikumi par aizliegumu smēķēt azartspēļu organizēšanas vietās.

Paredzēts arī noteikt, ka tabakas aizstājējproduktā maksimālā nikotīna koncentrācija nepārsniedz četrus miligramus uz gramu.

Likumprojekts Saeimā vēl jāpieņem galīgajā lasījumā.