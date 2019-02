Ušakovs un Ameriks apstiprina startēšanu Eiroparlamenta vēlēšanās

Rīgas mērs Nils Ušakovs (S) otrdien, 26. februārī, apstiprināja izskanējušo informāciju, ka maijā kandidēs Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanās. Balotēties nolēmis arī bijušais vicemērs Andris Ameriks (GKR).

Ušakovs teica, ka šis viņam ir grūtākais lēmums kopš ienākšanas politikā 2005. gadā. Par partijas "Saskaņa" vadības nākotni izšķirties plānots vien jūnijā gaidāmajā kongresā.

Par Rīgas mēra krēsla nākotni GKR un "Saskaņa" lems no 26. maija, kad būs noslēgušās EP vēlēšanas, pastāstīja Ušakovs. "Maija otrajā pusē ņemšu atvaļinājumu, lai nodrošinātu caurskatāmu procesu," paskaidroja mērs.

"Rīgas domē paliks strādāt maksimāli profesionāla komanda, kas būs spējīga nodrošināt kopš 2009. gada īstenoto politisko kursu," teica Ušakovs.

"Šobrīd redzam absolūti absurdu karu no esošās varas pret "Saskaņu" un GKR, kas būtība ir karš pret rīdziniekiem," teica mērs, atsaucoties uz Saeimā skatīto likumprojektu par Rīdzinieku karšu atlaidēm. Šo likumprojektu par galveno iemeslu startam EP vēlēšanās Ušakovs un Ameriks nosauca vairākkārt.

Ušakovs solīja izmantot ES līmeņa instrumentus, lai no līdzīgām iniciatīvām aizstāvētu Rīgu un rīdziniekus. "Līdz pēdējam brīdim negribēju piekrist šim risinājumam. Gan publiski, gan privāti esmu teicis, ka to darīt nevēlos. Bet patreiz politiskajā līmenī notiekošais bija pēdējais piliens," teica Ušakovs. Ar konkrētu darbaplānu Ušakovs sabiedrību solīja iepazīstināt vēlāk.

Ušakovs ar Ameriku savu kandidatūru EP vēlēšanu sarakstam drīzumā prezentēs "Saskaņas" valdei, kam būs jāizšķiras par politiķu iekļaušanu vai neiekļaušanu sarakstā.

Ameriks piebilda, ka šodien notika GKR valdes sēde, kurā 20 klātesošie valdes locekļi pauda vienbalsīgu atbalstu startēšanai EP vēlēšanās. Partija plāno slēgt līgumu ar "Saskaņu" par kandidātu deleģēšanu. Ja "Saskaņa" atbalstīs šādu sadarbības scenāriju, GKR sarakstā iekļaus trīs valdes locekļus. Plānots, ka līdz ar Ameriku sarakstam pievienosies arī Dainis Turlais un Ausma Cimdiņa.

"Mums ir ļoti svarīgi saņemt sabiedrības atbalstu. Par to var pārliecināties tikai kandidējot vēlēšanās," piebilda Ameriks.

Vēstīts, ka pirmo reizi informācija par Ušakova un Amerika iespējamu startu EP vēlēšanās izskanēja pirmdienas, 25. februāra, vakarā, kad par to ziņoja Latvijas Televīzijas raidījums "Panorāma". Raidījuma žurnālistiem kļuva zināms, ka ilggadējie Rīgas domes vadītāji par politiskās karjeras turpināšanu Briselē izšķīrušies aizvadītajā nedēļas nogalē.

Ušakovs otrdien precizēja, ka par politisko nākotni domā jau kopš 13. Saeimas vēlēšanām. Savukārt Ameriks izšķīries pagājušajā nedēļā.

Zīmīgi, ka "Saskaņas" valde jau iepriekš par EP vēlēšanu "lokomotīvi" izraudzījās Saeimas deputātu Vjačeslavu Dombrovski. Viņš intervijā Latvijas Radio teica, ka atsauks savu kandidatūru, ja Ušakovs izlems piedalīties Eiroparlamenta vēlēšanās.

Otrdienas rītā tēmu par iespējamo rokādi Rīgas domē turpināja arī laikraksts "Neatkarīgā". Izdevuma žurnālistiem zināms, ka "Saskaņa" Ušakova vietā par mēri varētu virzīt Baibu Rozentāli (S), kurai nesen uzticēta Sociālo lietu komitejas vadība. "Partijā pastāv uzskats, ka viņa ir pietiekami pieredzējusi, lai varētu tikt galā ar Ušakova atstāto mantojumu," rakstīja laikraksts. Viņa pēdējo mēnešu laikā Rīgas domē kaismīgi aizstāvēja Ušakovu.

"Vienmēr esmu gatavs izaicinājumiem"

Lai gan Rīgas domes opozīcija kopš korupcijas skandāla pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" Ušakova demisiju pieprasa īpaši uzstājīgi, mērs allaž norādījis, ka vēlas palikt amatā un nodrošināt pašvaldības funkcionēšanu. Taču janvārī viņš žurnālistiem pastāstīja, ka "vienmēr ir gatavs izaicinājumiem".

"Kolēģi, es prasu no jums uzticības mandātu. Ļaut sakārtot to, kas patreiz izskatās salauzts. Apturēt iepirkumus, par kuriem notiek izmeklēšana, pastiprināt kontroli par lieliem, starptautiskiem iepirkumiem, ievēlēt jaunu, profesionālu valdi, izsludināt jaunus iepirkumus, lai turpinātu modernizāciju, uzsākt un pabeigt reformas, kas ir plānotas no vasaras un ir saistītas ar satiksmes reorganizāciju pilsētas centrā. Es prasu no jums uzticības mandātu darbam, lai pārvarētu šo krīzi. Kopā ar jums un ar katru no jums," pērn 14. decembrī pēc paša sasaukta uzticības balsojuma teica Ušakovs, īsi pēc izskanējušajām ziņām par korupcijas skandālu "Rīgas satiksmē".

"Es vienmēr esmu gatavs jebkādiem izaicinājumiem, bet galvenais izaicinājums patreiz ir nodrošināt pašvaldības funkcionēšanu," žurnālistiem 30. janvārī pie savām mājām Mežaparkā teica Ušakovs, kad prom ar dažādiem materiāliem bija devušies Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbinieki. Dažas stundas vēlāk Rīgas domē mērs vēlreiz apliecināja, ka atkāpties neplāno, lai gan Andra Amerika (GKR) demisiju līdzīgā situācijā viņš pērn decembrī nosauca par "vīrišķīgu rīcību".

"Šodien mūsu komandai, ar kuru man ir gods strādāt jau desmito gadu, gribu novēlēt daudz spēku, lai mēs varētu izturēt visu šo nenormālo spiedienu. Mūsu vēlētāju priekšā, to cilvēku priekšā, kas uzticējās mums jau trešo reizi, spēku, lai mēs varētu pabeigt daudz labos iesāktos darbus, izpildīt dotos solījumus un labot kļūdas. Tā ir mūsu atbildība rīdzinieku priekšā, lai nepieļautu, ka Rīgu pārvalda partiju troikas," februārī ārkārtas sēdē teica Ušakovs, izturot trešo uzticības balsojumu.

25. maijā Latvijā notiks EP vēlēšanas, kurās balsstiesīgie iedzīvotāji izvēlēsies astoņus jaunus pārstāvjus EP. Oficiālā kandidātu sarakstu iesniegšana EP vēlēšanām notiks no 2019. gada 6. līdz 21. martam.