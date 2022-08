Arī šogad 'Delfi' stiprinās LU fonda stipendiātus ar līdzekļiem jauno izcilnieku izaugsmei

"Delfi Abonements" ietver trīs maksas produktus – "Delfi Plus" "Delfi Bizness" un MVP "Delfi Plus" ir pirmais "Delfi" maksas produkts, kas lasītāju novērtējumam tika sniegts pirms trim gadiem. "Delfi Plus" ik mēnesi lasītājiem nodrošina vairāk nekā 120 oriģinālrakstu un video saturu par visdažādākajiem tematiem. Sporta medijs MVP dienasgaismu ieraudzīja 2020. gada jūlijā un ātri vien kļuva par visvairāk abonēto sporta mediju Latvijā. Savukārt jaunākais "Delfi" maksas produkts "Delfi Bizness" ik mēnesi lasītājiem nodrošina vairāk nekā 50 analītisku un aizraujošu rakstu par tehnoloģiju attīstību, finansēm, budžetu un nodokļiem, kā arī biznesa aktualitātēm Latvijā, Baltijā un pasaulē.