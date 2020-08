MVP: Porziņģa ugunskristības, bandinieks Ķēniņš un jauns podkāsts par sportu

Aizvadītajā nedēļā digitālais žurnāls par sportu MVP bagātināja saturu ne tikai ar vairākiem rakstiem, bet debitēja arī ar savu skaņu celiņu – podkāstu "MVPod". Lai atvaļinājumu laikā nekas nejauši nepaslīdētu garām nepamanīts, iknedēļas apkopojumā atgādināsim par paveikto, kā arī jau ierasti – nedaudz par to, kas mūsu plānos gaidāmajā nedēļā.

Lielās ugunskristības: ko gaidīt no Porziņģa pirmā 'play-off'?

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Dalasas "Mavericks" spēle šajā NBA sezonā ir bijis veiksmes stāsts, kas vainagojies ar komandas atgriešanos izslēgšanas spēlēs. Diemžēl "Covid-19" sērga krietni sajaukusi kārtis, pēc pamatīgas dīkstāves izšķirošos notikumus šobrīd liekot atšķetināt diezgan īpatnējos apstākļos – Disnejlendas "burbulī". Kristaps Porziņģis tajā ir bijis jaudīgs, bet nelaime tā, ka pretiniekos "Mavericks" dabūjis vienu no galvenajām titula pretendentēm. Tieši tāpat kā Rodions Kurucs un viņa Bruklinas "Nets"... Ko gaidīt no šiem dueļiem, un kāda tajos būs mūsējo loma: Riharda Zeiļa analīze.

Ronalds Ķēniņš. Bandinieks ar pautiem

Foto: F64

Ronalda Ķēniņa karjera NHL sākās žilbinoši, taču pārtrūka pāragri. Intervijā MVP eksplozīvais Latvijas izlases uzbrucējs sev ierastā manierē runā tiešu valodu, atklājot gan tā laika kuriozus un aizkulises, gan to, kādu padomu deva savam labākajam draugam Elvim Merzļikinam, pavadot viņu uz Ameriku, gan pastāstot, kā pandēmijas laikā šovasara ceļoja no Šveices un Latviju, un kā sokas patlaban, sperot pirmos soļus uzņēmējdarbībā – restorānu biznesā.

Izdzīvotājs. Alekss Dzanardi starp dzīvību un nāvi

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Piecus gadus Alekss Dzanardi centās izcīnīt uzvaru F-1 trasēs, tomēr 44 aizvadītajās sacensībās tā nekādi nedevās rokā. Varbūt tāpēc, ka liktenis apņēmīgajam itālim bija iecerējis cīņu par citām, daudz nopietnākām uzvarām... Skarbs, bet iedvesmojošs cilvēkstāsts par itāļu autobraucēju, kuram nu jau otro reizi dzīvē nākas izcīnīt smagu kauju ar "kaulaino".

Vēl šajā nedēļā startējām ar jaunu podkāstu, kurā kopā ar Reini Lāci ne tikai pārspriedām svaigākās Latvijas sporta aktualitātes, bet ar Rodrigo Laviņa palīdzību paturpinājām iepriekš iesākto stāstu par Latvijas hokejistu kolorītajām gaitām, skarbajos deviņdesmitajos meklējot ceļus uz "apsolīto zemi" Ziemeļameriku. Sex, drugs and rock'roll... Uzlēcošā Latvijas tenisa zvaigzne Kārlis Ozoliņš sarunā ar Jāni Freimani par salauztajām raketēm, pasaules Top-10 un vēlmi izaicināt Ernestu Gulbi, kā arī racionāls, ne emocionāls ieskats tajā, ko par pandēmijas efektiem un defektiem uz sportistu prātiem un muskuļiem saka zinātne un medicīna. Pētījumi rāda tendences...

Kas gaidāms MVP

Nākamajā nedēļā Armands Puče saliks pa plauktiņiem kārtējo savdabīgo Rīgas "Dinamo" starpsezonu, izvērtēsim Rebekas Kohas precedenta iespējamās blaknes un nākamā gada pasaules hokeja čempionāta scenārijus laikā, gan Minskā aktuālas pavisam citas rūpes un mērķi, kā arī noteikti atdosim parādu, kas palicis no iepriekšējās nedēļas – stāstu par kādu pasaules čempioni no Latvijas, kas savu zelta medaļu savulaik saņēma no Kentas prinča rokām.