LFF nav informācijas par nodokļu nemaksātāju futbolā; publisks nosodījums neseko

Latvijas Futbola federācijai (LFF) nav informācijas par nodokļu nemaksāšanā vainoto futbola klubu un tā amatpersonu, kurai izvirzītas apsūdzības, portālam "Delfi" sacīja LFF prezidents Vadims Ļašenko.

Pēdējās dienās Latvijas futbols atkal iejaukts vairākos nepatīkamos gadījumos. Sestdien vienā no Latvijas pirmās līgas spēlēm bija aizdomas par "Dinamo Rīga" negodīgu spēli un mača rezultāta ietekmēšanu, bet otrās līgas turnīrā kādā no mačiem Salaspils stadiona tribīnēs līdzjutējs dziedāja agresorvalsts Krievijas himnu. Savukārt pirmdien Valsts ieņēmumu dienests (VID) paziņoja, ka par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas kāda Latvijas futbola kluba amatpersonai izvirzīta apsūdzība.

LFF pēc "Dinamo Rīga" aizdomīgās spēles un incidenta Salaspilī paziņojumā norādīja, ka ir "nulles tolerance pret jebkāda veida integritātes pārkāpumiem, tāpēc jebkādi konstatētie pārkāpumi tiks vērtēti ar visstingrāko bardzību, lai aizsargātu futbolu no personām, kuras grauj futbola spēles principus".