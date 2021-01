'MVP': Hārtlija pazemojums, Vējoņa (ne)darbi un Puče par pasaules čempionātu

Pagājušajā nedēļā beidzot tika pielikts punkts spekulācijām par to, ka pavasarī gaidāmais pasaules čempionāts hokejā kaut kādā mistiskā veidā varētu notikt Minskā, un laikam jau loģiski, ka kaučuka ripas zīmē iekrāsoja arī sporta medija MVP nedēļu. Savu gandarījumu saņēma arī abi pārējie mūsu sporta dīķa vaļi basketbols un futbols, un rezultāts: septiņas dienas, seši raksti. Kādu no tiem varbūt būtu gribējies izlasīt, bet nav sanācis būt pie ekrāna? Nekāda stresa. Zemāk neliela anotācija katram no tiem.

Izprovocēja Ozoliņu, nicina Hārtliju... Marks Hartigans nav aizmirsis Latviju un 'Dinamo'

Foto: ITAR TASS/Scanpix/LETA

Divas sezonas viņš bija Rīgas "Dinamo" līdzjutēju varonis, vienu – ienaidnieks. Divkārtējs Stenlija kausa ieguvējs Marks Hartigans, kurš arī KHL hokejā atstāja pamanāmus pēdu nospiedumus, sarunā ar MVP atceras līgas īpatnības, pārinodarījumu Sandim Ozoliņam, kas sarežģīja attiecības ar Latvijas faniem, kā arī attiecības ar tagadējo Latvijas izlases treneri un savu tautieti Bobu Hārtliju, kuru joprojām labāk redz ejam. "Labi, kļūdījos – esmu gatavs par to saņemt sodu, mācību. Taču tas, ko darīja Hārtlijs... Viņš nebija labs cilvēks."

Demokrātija, burbuļi un mistiskā Zane. Raimonda Vējoņa pirmais gads pie basketbola grožiem

Foto: Mārtiņš Zilgalvis/F64

Pagājušā gada 21. janvārī Latvijas Basketbola savienības prezidenta kabinetā kā savējā pirmoreiz iesoļoja Raimonds Vējonis. Fons šajā laikā, protams, bijis savdabīgs, taču – gads amatā ir mēraukla, kas nedrīkst palikt pēc izvērtējuma. Tāpēc aicinājām talkā piecus ekspertus, kam cēlām galdā piecus jautājumus. "Korekts vērtējums būtu – ļoti izglītots līdzjutējs," MVP teic viens no viņiem. "Ideālā pasaulē, protams, gribētos, lai intervijās neatgadās kļūmītes, kas dažiem izsauc smieklu lēkmes..." piebilst otrs. "Pildījis savus priekšvēlēšanu solījumus un amata pienākumus!" droši paziņo trešais, uz ko ceturtais novīpsnā: "LBS faktiski turpina vadīt Edgars Šneps." Tikmēr piektais...

Armands Puče: Rīga dimd, Rīga grib... (otrā daļa)

Foto: Dmitrijs Suļžics,F64

Kāršu namiņš ar nosaukumu "pasaules hokeja čempionāts Minskā", ko vairāku mēnešu garumā teju ar iluzionista iemaņām centās balansēt vīrs vārdā Renē Fāzels, beidzot ir sabrucis. Un, sajūtot burās vēju, sarosījās Rīga. "Mēs varam!", lasāmi virsraksti. "Kas maksās?" – šo jautājumu tikmēr izliekas nedzirdam. "Šobrīd vajadzētu apsēsties pie jau noslēgtajiem līgumiem un darba tāmēm un, izspiest no tā visa tikai pašu minimumu," ierosina Armands.

Citā, taču idejiski itin cieši saistītā komentārā, Baltkrievijas un hokeja tēmu Armands Puče skatījis arī plašākā kontekstā – analizējot, kāpēc tieši hokejs kļuva par ieroci politiskajā cīņā ar Lukašenko režīmu un kāpēc līdzīga karoga funkcija patlaban netiek prasīta nedz no Rīgas "Dinamo", nedz TTT un citiem, kas turpina kopīgas rotaļas ar nevēlamajiem kaimiņiem. Pastāstījām par vienu no šobrīd košākajām pasaules sporta superzvaigznēm – talantīgo maitu, nepieradināto ģēniju un nesaudzīgo bendi (vismaz futbola laukumā) Zlatanu Ibrahimoviču, par kuru raksts sanāktu no viņa spārnotajiem citātiem vien, savukārt nedēļas nogalē pievērsāmies kādai ļoti sarežģītai tēmai, par ko sportā runā ļoti nelabprāt, kaut gan vajadzētu – sportistu mentālo veselību Covid-19 laikā. 28 olimpisko medaļu ieguvējs Maikls Felpss, pats atklāti pastāstot par saviem pēdējo gadu dēmoniem (medikamentu un narkotiku atkarības, domas par pašnāvību...), to aicinājis darīt arī citus.

Kas gaidāms "MVP"

Nākamajā nedēļā turpināsim "slaucamo vecāku" tēmu, šoreiz palūkojoties uz to no citas puses – prasot atbildes, redzējumu un risinājumus no valsts, pašvaldībām, vadošajām sporta organizācijām un federācijām. Mēģināsim izpētīt, vai savulaik teju košākā hokeja spēles sastāvdaļa – kautiņi NHL – ir neatgriezeniski nolemti dinozauru liktenim, analizēsim svaigākos pavērsienus latviešu attiecībās ar NBA, pieskaitīsim izcilajām komandām kādu brigādi, kas itin cienījami pieprata futbola spēli, un vērsīsim uzmanību uz likstām, kas sporta pasaulē sekojušas ieilgušajai pandēmijai.