Kāpēc 14. martā jācep pīrāgi un picas? Pī? Pi… Pī!

Kāda matemātiskajai konstantei π jeb pī saistība ar ēdienu pasauli, vaicāsiet? 14. martā vistiešākā, jo šajā dienā visā pasaulē atzīmē Pī dienu – cep pīīīrāgus un piiicas, lai godātu bezgalīgo, neperiodisko decimāldaļskaitli 3,14159. Vēl labāku iemeslu, lai pagatavotu kādu garšīgu ķiršu pīrāgu no pēdējām saldētavas ogām vai peperoni picu, tiešām nevarētu vēlēties.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kāpēc tad Pī dienu godā ar pīrāgiem un picu? Gluži vienkārši – varam pateikties angļu valodai par vārdiem "pie" un "pizza". Cept un ēst pīrāgus pat iesaka oficiālajā Pī dienas vietnē "Piday.org". Ja jau matemātiķi rekomendē, jāklausa vien ir! Bez mielošanās, šajā dienā matemātiķi sacenšas, kurš iegaumējis no sirds garo skaitļu virkni, kas seko aiz 3,14159 – tas nebūt nav viegls darbiņš, jo izrādās, ka pī ir 62,8 triljoni skaitļu aiz komata.

Šo dienu visā pasaulē atzīmē kopš 1988. gada, kad to aizsāka Sanfrancisko zinātnes, tehnoloģiju un mākslas muzeja "Exploratorium" kurators, fiziķis un mākslinieks Lerijs Šovs. Muzeja darbinieki un apmeklētāji ik gadu 14. martā soļo apkārt muzeja riņķveida telpai un mielojas ar augļu un ogu pīrāgiem. Mūsdienās Pī dienā tiek rīkotas pat pīrāgu mešanas sacensības. "Tasty.lv" gan sāpošu sirdi to nerekomendē – daudz patīkamāk taču ir pīrāgu gardi notiesāt!

Kā mēs varam atzīmēt Pī dienu? Protams, cepot apaļos pīrāgus un picas! Taču īsti latviskā dzīvesziņā varam pielāgot mūsu pašu speķu pīrāgus kā matemātiķu svētku cienastu. Var padzer gardu PIEnu, uzbērt lašmaizītei citronPIparus, liet glazē dzirkstošu limonādi ar PIparmētrām, uzkraukšķināt pēdējās Ziemassvētku PIparkūkas, sāļi panašķēties ar PIstācijām, pasūtīt restorānā PĪles krūtiņu PĪlādžu mērcītē…



Skaitļa π pieraksts ar 1000 cipariem aiz komata ir 3.1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679 8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128 4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196 4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 2712019091 4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273 7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436 7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094 3305727036 5759591953 0921861173 8193261179 3105118548 0744623799 6274956735 1885752724 8912279381 8301194912 9833673362 4406566430 8602139494 6395224737 1907021798 6094370277 0539217176 2931767523 8467481846 7669405132 0005681271 4526356082 7785771342 7577896091 7363717872 1468440901 2249534301 4654958537 1050792279 6892589235 4201995611 2129021960 8640344181 5981362977 4771309960 5187072113 4999999837 2978049951 0597317328 1609631859 5024459455 3469083026 4252230825 3344685035 2619311881 7101000313 7838752886 5875332083 8142061717 7669147303 5982534904 2875546873 1159562863 8823537875 9375195778 1857780532 1712268066 1300192787 6611195909 2164201989…

Lai atcerētos skaitli π līdz pat 20 cipariem aiz komata (3,14159265358979323846), ir lietderīgi atcerēties šādu dzejolīti angļu valodā (burtu skaits atbilst ciparam skaitlī π):

PIE

I wish I could determine pi

Eureka cried the great inventor

Christmas pudding

Christmas pie

Is the problem’s very center.



Pī skaitļu virkni varbūt neiespējami iemācīties, bet uzcept kādu gardu ķiršu pīrāgu vai fikso siera picu būs krietni vieglāk – skati nu, zemāk ir vairāk par 3,14159 receptēm no "Tasty.lv" krājumiem, lai gardi atzīmētu π dienu!