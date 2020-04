Tradicionālais Lieldienu gardums – pasha. Piecas receptes un padomi gatavošanai

Lieldienu svētku galds nav iedomājams bez dažādiem gardumiem, bet viens no tiem visnotaļ ir saldais biezpiena deserts pasha. Vēsturiski gan pasha ir pareizticīgo Lieldienu svinību galda sastāvdaļa, tomēr gadu gaitā, mainoties arī tradīcijām, pasha kļuvusi par ēdienu, kas jāgatavo ne vienās vien mājās, neatkarīgi no reliģiskās piederības. Tā kā pashas gatavošana var aizņemt pat četras (ja ne vēl vairāk) dienas, tad tā jāsāk gatavot laikus. Lūk, dažas receptes no "Tasty" krājumiem arī tavam svētku galdam!

Pasha simbolizē ne vien aizliegtos Lielā gavēņa ēdienus (tā gatavota no piena produktiem un olām), bet arī Kristus augšāmcelšanos. Tāpēc krievu un ukraiņu receptēs tradicionāli bieži vien pieprasīta pat speciāla koka forma, kurā biezpiena masa iegūst piramīdas formu un uz tās sāniem izceļas burti "XB". Tie apzīmē frāzi "Христос Воскресe!" jeb "Kristus ir augšāmcēlies!", norāda "Pravmir". Turklāt pasha svētku galdā nav ceļama viena – tai līdzās liek arī Lieldienu maizi kuliču.

Senākajās krievu virtuves receptēs pasha sastāv vien no biezpiena, olu dzeltenumiem, cukura, vaniļas cukura, sviesta un putukrējuma. Taču, receptēm attīstoties, pamazām pashā parādījušās gan mandeles, gan žāvētie augļi, sukādes, citrusaugļu miziņas un pat marmelādes gabaliņi un šokolāde. Tāpēc katrs var izvēlēties recepti pēc savas gaumes un tā, kādas sastāvdaļas pieejamas.

Pashas gatavošanai vispiemērotākais būs trekns pilnpiena biezpiens – tā izdosies gardāka, masa nebūs pārlieku graudaina un labi turēsies kopā. Ja biezpiens ir ļoti graudains, to nāksies sablendēt virtuves kombainā vai samalt gaļas mašīnā, lai pārējās sastāvdaļas vienmērīgi iejauktos biezpiena masā.

Foto: Shutterstock

Nevārīto pashu gatavot būs krietni vieglāk, jo tā nebūs jādzesē – atliks vien atsevišķi saputot sviestu ar cukuru, olu dzeltenumus ar cukuru, kā arī putukrējumu, un visu apvienot vienā bļodā. Tāpat nevar aizmirst arī par piedevām, kādas nu ir izvēlētas pēc konkrētās receptes. Tā kā bieži vien sviests pirms tam jāizkausē, mēs iesakām to vienkārši noturēt istabas temperatūrā un sakult ar cukuru. Ja izmantosi neatdzesētu kausēto sviestu, tas var izšķīdināt biezpienu un masa būs pārāk šķidra, lai nostāvētos un rezultāts būtu stingrs.

"Tasty" padoms: pashas gatavošanai vislabākā piedeva būs vaniļas cukurs, nevis rūgtenā esence. Tā kā esence gatavota no alkohola, tā biezpiena garšu var padarīt rūgteni un ēdājiem tas var nepatikt.

Ja gatavo vārīto pashu, jārēķinās ar to, ka visas sastāvdaļas katlā jāliek pakāpeniski un biezpiena masu nedrīkst pārkarsēt, jo tad atdalīsies sūkalas. Tai ļauj uzmest vien dažus burbuļus, tad noņem no plīts un biezpiena masu pamatīgi atdzesē, vēlams, līdz rītam. Pēc tam biezpiena masu lej marlē vai plāna auduma maisiņā, aizsien un iekarina, ļaujot liekajam šķidrumam notecēt. To pašu var panākt ar īpašo pashas formu, kuru uzsēdina traukā. Tomēr laiks pierādījis, ka pashas gatavošanai var noderēt arī visvienkāršākā bļoda un kāds slogs.

Gatavo pashu vienmēr uzmanīgi izvīsti no marles un pārliec uz servējamā šķīvja, lai tā nepeldētu šķidrumā. To pēc tam vari izrotāt ar žāvētiem augļiem, citrusaugļu miziņām, riekstiem, kādu šokolādes glazūru vai citiem dekoriem, ja tīk. Gatavo pashu pasniedz, uzziestu uz kuliča maizes (recepte – te) šķēles. Taču tā būs garda arī tāpat, apvienojumā ar kādu ogu mērcīti.

Lai garšīgas Lieldienas!