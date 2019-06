Vasaras garšu karaliene dille: auga ietekme uz veselību un ieteikumi izmantošanai

Dilles Latvijā ir viens no populārākajiem garšaugiem, kura aromāts daudziem asociējas ar vasaru. Karstajā gadalaikā to pievieno teju visiem ēdieniem – salātiem, kartupeļiem, mērcēm un marinējumiem. Ja šī auga aromāts un garša tev nešķiet patīkami, vasara Latvijā var būt diezgan sarežģīta, īpaši, ja ieturi maltītes ārpus mājām.

Kā skaidro "WebMd", dilles ir populāras ne tikai Latvijā – tās ir zināms garšaugs visā pasaulē. Tāpat tās mēdz izmantot kā maģisku brīnumlīdzekli veselības uzlabošanai. Viduslaikos dilles pat tika lietotas aizsardzībai pret tumšajām zintīm, bet mūsdienās diļļu sēklas, kā arī auga daļas tiek izmantotas arī medicīnā. Tās izmanto ļoti dažādu veselības problēmu risināšanai, tomēr tas nebūt nenozīmē, ka slimības gadījumā viss, kas nepieciešams, ir diļļu saišķītis.

Dilles satur salīdzinoši maz kaloriju. 100 gramos garšauga ir tikai 43 kalorijas. Tajās ir arī neliels daudzums olbaltumvielu un tauku, raksta "Very Well". Tāpat dillēs ir diezgan daudz A vitamīna, C vitamīna, riboflavīna (vitamīnsB2) un antioksidantu. Dillēs atrodamas arī dažādas minerālvielas, piemēram, kalcijs, dzelzs, magnijs, kālijs, mangāns un citas.