Kā pagatavot gardu un spēcinošu kāpostu zupu: noderīgi padomi un receptes

Sildošā un spēcinošā kāpostu zupa ir viens no mūsu platuma grādos iecienītākajiem ēdieniem, kurš ticis celts galdā jau gadsimtiem ilgi. Un skaidrs, kāpēc tā – izmantojot vienkāršus, visiem pieejamus produktus, var pagatavot lielu katlu sātīgas un aromātiskas zupas vairākām dienām, turklāt, visiem zināms, ka, sildot kāpostu zupu, tā kļūst arvien garšīgāka.

Ir milzum daudz veidu, kā pagatavot kāpostu zupu, jo katram ēdājam ir savas prasības – kādam vislabāk garšo kāpostu zupa ar kūpinātām ribiņām, citam svaigu kāpostu zupa ar liesu liellopa daļu, vēl kādam jauktu kāpostu zupa bez gaļas, bet ar burkāniem un grūbām. Tādēļ vēlamies sniegt noderīgus padomus un dalīties noslēpumos, kas palīdzēs ikkatram pagatavot gardu kāpostu zupu, atbilstoši savai gaumei.

Nedaudz vēstures

Uzskata, ka Eiropā skābētie kāposti nonāca 13. gadsimtā taisnā ceļā no tatāru sedlu somām, kuri tos bija aizguvuši iekarotajā Ķīnā. Krievijā skābētos kāpostus gan pazina jau agrāk – tos ieveda ap 9. gadsimtu no Bizantijas, un drīz vien tika radīta pasaulslavenā krievu skābēto kāpostu zupa "šči", kas, iespējams, ir visu krievu nacionālās virtuves zupu. Tādēļ ir pamats uzskatīt, ka skābētu kāpostu zupa pie mums ir atceļojusi tieši no Krievijas.

Bet svarīgāks, nekā ap zupas nosaukumu virmojošās kaislības, ir fakts, ka šis ēdiens uzreiz iekaroja milzu popularitāti un vienmēr ir bijis atzīts gan pilīs, gan būdiņās. Vienīgā atšķirība starp augstmaņiem galdā celto un nabaga ļaužu vārīto kāpostu zupu bija tikai tās sastāvdaļās. Bagātie izmantoja skābētus kāpostus, daudz dārzeņu un daudz treknas gaļas, kamēr labākais, ko varēja atļauties vienkāršā tauta, bija svaigo kāpostu zupa bez gaļas, kura tika papildināta ar visiem iespējamiem dobē augošiem dārzeņiem un zaļumiem.

Kādu laiku iepriekš rakstījām arī par citām tradicionālās krievu virtuves zupām. Šeit vari noskaidrot, kas tās par zupām un kā tās pagatavot.