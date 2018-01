14 idejas, kā izmantot sarkanos kāpostus krāsainos un figūrai draudzīgos salātos

Kaut salātu gatavošanai visbiežāk izmantojam baltos galviņkāpostus, izrādās, to radinieki – sarkanie kāposti – ir pat veselīgāki. Liesi un figūrai draudzīgi sarkano kāpostu salāti lieliski palīdzēs "izbirstēt" gremošanas traktu pēc brīvdienu gastronomiskajām izvirtībām, turklāt, salikumā, piemēram, ar oranžām burkānu strēmelītēm, saulaini dzelteniem paprikas gabaliņiem un koši zaļām salātlapām, uz šķīvja izskatīsies tik dekoratīvi, ka iemantos gana daudz piekritēju arī tavā "Instagram" profilā.

Tieši salāti ir labākais veids, kā izmantot sarkanos kāpostus, jo termiskās apstrādes laikā šie veselīgie dārzeņi ne vien zaudē daudzas organismam nepieciešamas un vērtīgas uzturvielas, bet arī košo toni, iekrāsojot zupu vai sautējumu nepievilcīgi zilganpelēkā nokrāsā.

Salīdzinājumā ar parastajiem galviņkāpostiem, sarkanajos kāpostos ir vairāk C un A vitamīna, kā arī dzelzs. Turklāt tie satur arī vienus no spēcīgākajiem antioksidantiem – antociānus, kas uzlabo sirds un asinsvadu sistēmas darbību, stiprina imūnsistēmu, normalizē asinsspiedienu, kā arī uzlabo holesterīna maiņu organismā, tādēļ sarkanos kāpostus savā ēdienkartē noteikti vajadzētu iekļaut tiem, kas vēlas atbrīvoties no liekajiem kilogramiem, skaidro interneta vietne "Livestrong".

Pēc savas struktūras sarkanie kāposti ir stiegraināki, salīdzinājumā ar parastajiem galviņkāpostiem, tādēļ, lai salātos tie nebūtu pārlieku cieti un nesakošļājami, sarkanos kāpostus pēc sasmalcināšanas vai nu izmīci ar rokām, vai padauzi ar kartupeļu stampiņu, līdz sāk izdalīties sula. Vēl viens variants, kā vari rīkoties, lai sarkanos kāpostus padarītu maigākus: pēc sasmalcināšanas uz pāris minūtēm pārlej tos ar verdošu ūdeni, tad ūdeni nolej, strauji atdzesē kāpostus aukstā ūdenī, nosusini un izmanto veselīgu salātu gatavošanai.

Un, protams, nesabojā labos nodomus, nobeigumā pārlejot salātus ar majonēzes "jūru", trekna skābā krējuma "upēm" vai kādu citu kalorijām bagātu aizdaru. Lai tu izvairītos no šīs bieži pieļautās kļūdas, iedvesmai piedāvājam 12 figūrai draudzīgu sarkano kāpostu salātu receptes.

Lai labi garšo!