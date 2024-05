Lai gan šādām teorijām nav pilnīgi nekādu pierādījumu, vēl vairāk – pati Irāna nerunā neko par sabotāžu, Krievijas mediji aktīvi izplatīja versiju par to, ka Raisi nāve patiesībā varētu būt plānota slepkavība. Tikmēr Latvijas Ārpolitikas institūta Tuvo Austrumu pētniecības programmas vadītāja Sintija Broka atzīst, ka nav pamata runāt par sabotāžu , ņemot vērā, ka pati Teherāna šādus signālus neraida, kā arī tāpēc, ka Rietumos uz valsts vadītājiem skatās kā uz diplomātiski neaizskaramām personām, atšķirībā, piemēram, no militāriem līderiem.

Viens skaidrojums, kā to savā ziņojumā secina "EU vs Disinfo", ir fakts, ka visā notiekošajā vainot kādu citu, it īpaši Rietumus, ir viens no mīļākajiem Krievijas propagandas motīviem. Vienlaikus tādā veidā tiek novērsta krievu uzmanība no pašu problēmām un smagus zaudējumus radošā iebrukuma Ukrainā.