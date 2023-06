Faktu pārbaude: Bļugera vārds vēl nav iegravēts uz Stenlija kausa

Īsi pēc Vegasas "Golden Knights" triumfa Stenlija kausa izcīņā interneta dzīlēs parādījās fotogrāfija, kurā latviešu uzbrucēja Teodora Bļugera vārds šķietami iegravēts uz šīs trofejas. Tomēr tas neatbilst patiesībai.

"Golden Knights" hokejisti naktī uz trešdienu pirmo reizi kluba pastāvēšanas vēsturē izcīnīja Stenlija kausu - Nacionālās hokeja līgas (NHL) izslēgšanas turnīra fināla piektajā spēlē savu skatītāju priekšā ar 9:3 tika sagrauta Floridas "Panthers", bet visā sērijā līdz četrām gūta virsroka ar pārliecinošo 4-1.

Bļugers nepiedalījās ne šajā, ne iepriekšējās četrās finālsērijas spēlēs, taču pēc cīņas viņam tika tradicionālais gods celt Stenlija kausu virs savas galvas. Pie šādas izdevības praktiski tiek visi komandā iesaistītie - ne tikai spēlētāji un treneri, bet arī apkalpojošais personāls un vienkārši kluba darbinieki.

Uzreiz pēc sērijas noslēdzošā mača beigām sociālajos tīklos izplatījās attēls ar "Golden Knights" spēlētāju un treneru vārdiem, kuri šķietami iegravēti uz Stenlija kausa. Starp tiem arī Bļugera vārds. Ne viens vien sociālajos tīklos to uzskatīja par īstu fotogrāfiju, ar to dalījušās vairākas bijušās valsts amatpersonas un sabiedrībā zināmi cilvēki. Taču attēls ir safabricējums.

Kā norādījis Stenlija kausa glabātājs Fils Pričards, trofejas ieguvēju vārdi netiek gravēti uzreiz pēc finālsērijas beigām, taču tas tiek izdarīts pirms jaunās sezonas sākuma - roku darbs, kas prasa aptuveni desmit dienas.

Arī Stenlija kausa gravējums pēc vairāku dienu roku darba ir vizuāli citādāks, ja salīdzina ar to, kas trešdien izplatīts sociālajos tīklos.

Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

Pēc Stenlija kausa izcīnīšanas tā ieguvēji nākamās sezonas sākumā ne tikai saņem īpašus čempionu gredzenus, bet viņu vārdi tiek iegravēti uz pašas trofejas. Katrs klubs gravējumam uz Stenlija kausa var iesniegt pieteikumu ar līdz pat 52 personu vārdiem - ne tikai treneriem un spēlētājiem, bet arī personālu un kluba darbiniekiem. Šādos gadījumos tiek mērīts katra personāža devums šajā komandā - hokejistiem tās ir aizvadītās spēles, kamēr personālam tā ir aktīvā iesaiste kluba procesos.

Lai hokejists pavisam noteikti tiktu iegravēts uz Stenlija kausa, viņam čempionu sezonā attiecīgā kluba rindās jānospēlē vismaz 41 mačs regulārajā sezonā vai vismaz viena spēle finālsērijā. Bļugers sezonas laikā Lasvegasā nonāca no Pitsburgas "Penguins" un regulārajā čempionātā paguva piedalīties 18 mačos, bet Stenlija kausa izcīņā nonāca rezervē, piedaloties sešās no kopumā 22 spēlēm, taču neviena no tām nebija finālā.

Tādējādi Bļugers neatbilst NHL izvirzītajiem kritērijiem, taču klubs ar iesnieguma palīdzību var veikt īpašu pieteikumu, lai latvieša vārds tiktu iegravēts uz Stenlija kausa. Līdz ar to pastāv varbūtība, ka uzbrucējam vieta uz trofejas varētu atrasties, turklāt "Golden Knights" galvenais treneris Brūss Kesidijs pēc vēsturiskā panākuma neslēpa, ka šis ir visas komandas nopelns.