'Rīgas namu pārvaldnieks' palielinās pārvaldīšanas maksu un algas

VDD veicis kriminālprocesuālas darbības kādā uzņēmumā aizdomās par resursu nodrošināšanu Krievijai

Foto: Kā es braucu LNG kuģi lūkoties. Ekskluzīva ekskursija tankkuģī 'Seapeak Meridian'

No ASV līdz Klaipēdai divās nedēļās – šādu maršrutu mērojis sašķidrinātās dabasgāzes tankkuģis "Seapeak Meridian", kurā " Delfi Bizness " bija iespēja ielūkoties. Ekskursijas laikā izdevās uzzināt par sarežģīto sašķidrinātās dabasgāzes pārvadāšanas procesu un to, kā tā nonāk pie lietotājiem, kā arī kuģa kapteinis Jens Kristensens sniedza aizraujošu ieskatu kuģa apkalpes ikdienā.

CSDD peļņa samazinājusies līdz 2,03 miljoniem

Nākamgad minimālā alga sasniegs 700 eiro

FM rosina atlikt virzītās izmaiņas par iedzīvotāju ienākumu deklarēšanu

Ieguldot 2,5 miljonus, attīsta māju ciematu pie jūras

Domā par stingrākiem ierobežojumiem elektroskrejriteņu braucējiem

'Eurostat': Latvija janvārī-augustā starp 12 ES valstīm ar eksporta kritumu

No Torņakalna strādā ar visu pasauli. 'DeskTime' pieredzes stāsts, ieejot ASV tirgū

Latvijā radītajam darba laika uzskaites rīkam "DeskTime" ir lietotāji visā pasaulē. ASV tirgus veido aptuveni 35% no uzņēmuma apgrozījuma, vienlaikus uzņēmums lielu izaugsmes potenciālu saskata Indijā.

Nomaina zīmolus: uzņēmums, kas atvēra pirmos 'Spar' veikalus Latvijā, pārgājis pie 'Elvi'

'Nav ielāpa cilvēku stulbumam,' saka kiberdrošības eksperts

Uz kiberdrošību nevar skatīties tikai kā uz tehnoloģisku problēmu, uzskata pētnieks un kiberdrošības uzņēmuma "Cytactic" dibinātājs Menijs Barzilajs (Menny Barzilay). Viņš aicina uzņēmumu vadītājus gatavoties digitālās drošības krīzēm pirms tās ir notikušas, un neaizmirst, ka tehnoloģiskais aspekts ir tikai viena no šķautnēm, kas var skart uzņēmumu.

'BaltCap' atklāj jaunu infrastruktūras fondu 200 miljonu eiro vērtībā

Krāpnieki izliekas par 'Netflix'

Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija "Cert.lv" aicina uzmanīties no krāpniekiem, kas izliekas par filmu un televīzijas seriālu straumēšanas platformu " Netflix ".

Uzņēmumiem būs pieejams atbalsts kapitāla piesaistei biržā

Lai sekmētu komersantu attīstībai nepieciešamā finansējuma piesaisti kapitāla tirgos, paaugstinot to starptautisko konkurētspēju, kā arī sekmējot investīcijas dzīvotspējīgos un inovatīvos uzņēmumos, ļaujot tiem straujāk augt un attīstīties, 17. oktobra sēdē Ministru kabinets apstiprinājis jaunu Eiropas Savienības struktūrfondu atbalsta programmu uzņēmumu atbalstam akciju un parāda vērtspapīru iekļaušanai biržā, informē Ekonomikas ministrijā.

Grūti spriest par 'Balticconnector' bojājuma ietekmes ilgumu uz dabasgāzes tirgu, pauž ministrijā

Atsavina īpašumus Ķekavas apvedceļa projektam, izmaksājot 3603 eiro kompensācijas

Kredītņēmēji satraukti, vai varēs saņemt atbalstu, piekrītot bankas likmju samazinājumam

Zvejniekus satrauc Briseles lēmumi un roņu nekaunība

LMT un 'MikroTik' demonstrē kopīgi radīto 5G lieljaudas rūteri

Mājokļu aizdevumus Latvijā izsniedz uz arvien garākiem termiņiem

Augstas inflācijas apstākļos un būtiski pieaugot dzīves dārdzībai, kas pārsniedz algu pieaugumu, iedzīvotāji Latvijā izvēlas ņemt mājokļa aizdevumus uz iespējami garāku laika periodu. Šogad uz termiņu no 25 līdz 30 gadiem hipotekārais kredīts izsniegts 46% no jauna slēgto kredītlīgumu, kas ir par 12% vairāk nekā 2020. gadā, liecina AS "Kredītinformācijas Birojs" apkopotā informācija.