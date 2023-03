Mīlestības noturības pārbaude: septiņas problēmas, kas figurē teju jebkurās attiecībās

Attiecību sākumā mēs ideālistiski iedomājamies sevi turpmākajā ģimenes dzīvē, bet ar laiku sastopamies ar šķēršļiem, kas apdraud mūsu attiecības. Ģimenes terapeiti stāsta par tipiskiem pārbaudījumiem, kas jāpārvar teju jebkuram pārim.

Vajadzības



Mēs no partnera sagaidām ļoti daudz. Radniecīga dvēsele, labākais draugs tagad un mūžīgi, padomdevējs karjerā un finanšu lietās, seksa partneris, "līdzautors" bērnu audzināšanā – citiem vārdiem sakot, viņam jāpiemīt visām īpašībām, lai apmierinātu visas tavas vajadzības. Diemžēl, neviens reāls cilvēks nav spējīgs vienlaikus tikt galā ar tik daudzām lomām.

Amerikāņu ģimenes terapeite Andžela Skurtu no Sentluisas portālā "The Huffington Post" pauž viedokli: "Visas mūsu vajadzības vajadzētu apmierināt dažādiem cilvēkiem, ieskaitot mūs pašus. Piemēram, ja tu esi ekstraverts, bet tavs partneris – introverts, tad, visticamāk, tavs draugu loks ir daudz plašāks nekā viņa. Tas nenozīmē, ka jūs dažreiz nevarat aiziet kaut kur divatā. Bet tev būs vajadzība arī pēc citas kompānijas, lai tu varētu apmierināt vajadzību pēc komunikācijas".

Tiešā komunikācija



Tad, kad jūs vēl tikai sākāt satikties, telefons bija gana noderīgs starpnieks saziņai starp jums abiem. Jūs to vien darījāt, kā sazvanījāties, apmainījāties īsziņām, fotogrāfijām.

"Bet jo ilgāk esat kopā, jo ticamāk, ka viedtālrunis var kļūt par šķērsli jūsu attiecībām. Mūsdienās, kad ievērojama mūsu dzīves daļa paiet virtuālā vidē, ir ļoti viegli pazaudēt reālo saikni, kas radusies mūsu kopdzīves sākumā," brīdina psihoterapeite no Ziemeļkalifornijas Andrea Vočtere. Parādi partnerim, ka tiešā komunikācija tev ir daudz svarīgāka, nekā virtuālā!

Atnākot vakarā mājās, noliec telefonu un pasaki, ka vēlies parunāties bez visādām ierīcēm. Pacenties iedziļināties tajā, ko tev stāstīs partneris. Ja reiz viņam ir svarīgi ar tevi dalīties dienas notikumos, tad viņa sacītais ir pelnījis pilnu tavu uzmanību.

Sekss



Ieteicams sagatavoties, ka sekss dažreiz var sagādāt arī vilšanos. Tam ir dažādi iemesli. Mūsu libido laika gaitā mainās. Mūsu dienas grafiki nesakrīt. Viens no mums pastāvīgi var būt aizņemts. Un tā rezultātā vienam vai abiem domas nebūs līdz seksam. Lai pārvarētu problēmas intīmajās attiecībās, velti īpašu uzmanību fiziskam kontaktam.

"Tuvības trūkums bieži vien ir daudz dziļāku problēmu sekas. Labāk ir pārstāt domāt par seksu kā galveno mērķi un sākt ar daudz vienkāršāku kontaktu – turēt vienam otra roku, skūpstīties, veikt masāžu. Kad tava attieksme pret partneri ir kā pret draugu un tu nežēlo savu laiku, lai labāk uzzinātu viņu visās jomās, iespēja, ka jums izdosies iekurt mīlestības un vēlmes pēc seksa uguntiņu, paaugstinās," skaidro Vočtere.

Mērķi



Visticamāk, ka laikā, kad jūsu abu romāns vēl tikai dzima, tev bija kaut kādi mērķi attiecībā par to, ko nozīmē mīlošs pāris. Tu domāji, ka nekad nešķirsies no tā otra ilgāk par trīs stundām, vai arī apsolījies sev iemācīties mīlestības valodu, kurā "runā" tavs partneris, lai abi kopā sasniegtu harmoniju.

Labāk ir apzināties, ka ne visi tavi priekšstati par "pareizajām" attiecībām attaisnosies.

"Nekā briesmīga, toties dažas tavas cerības pat tiks piepildītas dubultā. Cerības labāk uztvert kā kaut ko vēlamu, nevis vitāli svarīgu," mierina ģimenes terapeite Laurela Šteinberga.

Kaitinoši ieradumi



Atceries, kā tu sadusmojies, kad viņa pirmo reizi nakšņoja tavā mājoklī un dušas telpā atstāja matu kumšķi? Ideālā pasaulē būtu gana, ka vienreiz, labi – divreiz, paskaidrotu, ka tev tas nepatīk, un viņa vairs tā nedarītu. Bet mēs taču dzīvojam ne jau idealizētā pasaulē.

Tas nozīmē, ka mums nāksies samierināties ar dažiem partnera ieradumiem, kas tev ne īpaši patīk.

Psiholoģe Stefānija Būlere min kādu piemēru no personīgās dzīves: "Mēs ar vīru kopā esam 30 gadus. No rītiem viņam patīk apēst banānu, bet tā mizu viņš atstāj izlietnē. Vienlaikus viņš man ilgi mācīja, ka izlietotie tējas maisiņi uzreiz ir jāiemet atkritumu tvertnē, nevis izlietnē – tas viņu kaitināja. Es ņēmu vērā viņa lūgumu, viņš manu – nē. Tādos gadījumos mums kā reizi vajadzīga mīlestība un sapratne. Dažreiz es viņam atgādinu, kā viņam vajadzētu rīkoties ar šo banāna mizu, bet visbiežāk es vienkārši to paņemu un izmetu atkritumos pati. Tā arī ir laulība."

Nauda



Kādā dziesmā dzied par to: "Viss, kas mums ir vajadzīgs, – tā ir mīlestība", taču tā gluži nebūs. Kā norāda ģimenes terapeite Amanda Deveriča, ir jāiemācās arī kopā lavierēt pa vētraino finanšu jūru. Ja pāris nerisina problēmas kopā, viens no partneriem var attālināties no otra. Tāpēc labāk būt vienotai komandai un tikt galā ar finanšu jautājumiem kopā. Ja par naudu atbildēs viens no partneriem, var tik sagrauts līdzsvars.

Stress, kas saistīts ar finansēm, – ir galvenais iemesls, kādēļ vīriešus var piemeklēt depresija, zina teikt Deveriča.

Uzticība



Saglabāt uzticību ir nopietns darbiņš. Agri vai vēlu jūs abi neizbēgami sajutīsiet pievilcību pret kādu citu cilvēku un kārdinājumu piekrāpt partneri – emocionāli vai fiziski. "Krāpšana atgadās biežāk, nekā mēs domājam. Ir svarīgi atcerēties, – lai gan saglabāt pilnīgu uzticēšanos ir grūti, to ir vērts darīt. Ja jūs abi to vēlaties," saka psiholoģe Būlere.

Ir vērts atklāti izrunāties par uzticības tēmu, jo patiesībā jau monogāmija nav gluži dabiska. "No otras puses, katru rītu braukt automašīnā uz darbu – arī nav gluži dabiska lieta. Bet mēs visi vienalga to darām, tāpēc, ka tas mums sniedz noteiktas priekšrocības – tieši tāpat, kā arī monogāmija," piebilst psiholoģe.